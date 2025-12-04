Học sinh lớp 6 tử vong sau khi bị phạt gập bụng 100 lần vì đi học muộn

Theo Vietnamnet dẫn lời từ India Today, học sinh này theo học tại một trường tư ở Sativali, quận Vasai, bang Maharashtra. Em đã qua đời tại một bệnh viện ở Mumbai vào 2 tuần trước. Các thành viên của cơ quan chức năng khu vực Maharashtra Navnirman Sena (MNS) cho biết vào ngày 8/11, em và bốn học sinh khác bị yêu cầu gập bụng 100 cái vì đi học muộn.

Ảnh minh họa

Mẹ nạn nhân khẳng định con gái bà tử vong là do “hình phạt vô nhân đạo”, khi cô bé phải thực hiện các động tác gập bụng trong lúc vẫn đeo cặp sách nặng trên lưng. Bà cho biết con gái mình đã than đau dữ dội ở cổ và lưng ngay sau khi bị phạt và không thể đứng dậy.

Sachin More, một lãnh đạo MNS tại Vasai, cho biết cô bé vốn có vấn đề sức khỏe từ trước nhưng vẫn bị bắt thực hiện hình phạt. Trong khi đó, một giáo viên của trường nói rằng số lượng lần gập bụng chính xác mà học sinh thực hiện chưa rõ, và chưa xác định được liệu hình phạt có trực tiếp gây ra cái chết hay không.

Lãnh đạo giáo dục Pandurang Galange xác nhận cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong. Các quan chức cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai nộp đơn trình báo lên cảnh sát về vụ việc.

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra vài ngày trước tại Ấn Độ, dù hậu quả không nghiêm trọng bằng, khi một nữ sinh lớp 10 ngất xỉu sau khi bị thầy hiệu trưởng phạt gập bụng 1.000 cái vì mặc sai đồng phục.

Sự việc xảy ra tại một trường công lập ở khu vực Doiwala, Dehradun, thủ phủ bang Uttarakhand. Sở giáo dục đã tiếp nhận và ra lệnh điều tra hiệu trưởng vào ngày 29/11.

Cán bộ giáo dục Ajit Bhandari, người đang điều tra vụ việc, cho biết: “Có một số học sinh không tuân thủ quy định đồng phục mới mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần. Hôm 28/11, ban quản lý quyết định phạt các em bằng hình thức gập bụng”.

Các quan chức cho biết nữ sinh được yêu cầu gập bụng 1.000 lần nhưng chỉ thực hiện được khoảng 20 lần trước khi ngất xỉu. Em đã được sơ cứu ngay tại trường. Tin tức về vụ việc đã khiến một số phụ huynh lập tức đến trường, dẫn tới xung đột với ban lãnh đạo.

Người nhà nữ sinh cho biết em đã mệt nhiều ngày và từng báo cáo tình trạng sức khỏe với nhà trường, nhưng vẫn bị phạt. Sau sự việc, nữ sinh nghỉ học một ngày và sức khỏe được cho là ổn định. Tuy nhiên, ban lãnh đạo nhà trường sau đó bác bỏ cáo buộc số lần gập bụng là 1.000, cho biết con số ít hơn đáng kể.

Vị hiệu trưởng cũng được yêu cầu làm bản tường trình.

Theo Times of India, Giám đốc Sở Giáo dục Vinod Kumar Daundiyal, mặc dù chưa có đơn tố cáo chính thức, cơ quan này đã yêu cầu điều tra: “Bất kể vi phạm gì, hình phạt nặng như vậy không bao giờ được khuyến khích. Hình phạt nên mang tính hành chính, chứ không phải nhằm vào thể chất học sinh”. Ông cũng nhấn mạnh, biện pháp xử lý thích hợp sẽ được đưa ra sau khi có kết quả điều tra sơ bộ.