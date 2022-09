Học sinh Lào Cai giành giải vàng và đặc biệt thi Sáng tạo sáng chế Quốc tế 2022

Cuộc thi Sáng tạo Sáng chế Quốc tế lần thứ 7 tại Canada, iCAN 2022 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Các phát minh, sáng chế được đánh giá bởi ban giám khảo là các chuyên gia Quốc tế đầu ngành đại diện cho các lĩnh vực khoa học khác nhau.



Cuộc thi diễn ra từ 26/6-28/8/2022 gồm các vòng thẩm định bản đăng kí sở hữu trí tuệ, chấm đề tài, chấm poster và chấm phần trình bày cũng như hỏi đáp các câu hỏi trước ban giám khảo Quốc tế.

Trường THPT chuyên Lào Cai có 1 dự án tham gia dự thi và được trao huy chương vàng trong lĩnh vực phát minh trẻ và giành giải đặc biệt tại vòng chung kết của cuộc thi.

Tên dự án là: Applying diffusion method, using renewable energy to design an aeration system for aquaculture pond with monitoring and remote control (Ứng dụng phương pháp khuếch tán, sử dụng năng lượng tái tạo thiết kế hệ thống sục khí ao nuôi thuỷ sản có giám sát và điều khiển từ xa).

Đề tài do 3 học sinh Nguyễn Ngọc Huy lớp 11 chuyên Toán Tin; Hà Tuệ Giang, Hà Linh Giang lớp 10 chuyên Anh thực hiện, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Đặng Ngọc Cường.

3 học sinh thực hiện dự án.

Đề tài thuộc lĩnh vực vật lí kết hợp tự động hoá, ý tưởng xuất phát từ thực tế sử dụng công nghệ hiện đại và ứng dụng phương pháp khuếch tán, sử dụng năng lượng tái tạo thiết kế hệ thống sục khí ao nuôi thuỷ sản có giám sát và điều khiển từ xa nhằm thay thế các máy sục hiện nay để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, giảm chi phí khi nuôi trồng thủy sản, giảm giá thành sản phẩm đầu ra của thủy sản; tăng thu nhập cho người dân và kiểm soát an ninh, vận hành từ xa nhằm tiết kiệm chi phí nhân công cho người nông dân ở Việt Nam.

Với kết quả đạt huy chương vàng và đạt giải đặc biệt là phần thưởng danh giá cho những chuẩn bị kỹ lưỡng, đam mê tìm tòi nghiên cứu, cũng như nỗ lực của nhóm nghiên cứu.

Đây là 1 trong 23 dự án xuất sắc nhất năm nay nhận được giải đặc biệt (nhiều dự án đến từ các trường Đại học trên thế giới). Việt Nam có 2 dự án đạt giải đặc biệt, ngoài dự án của THPT Chuyên Lào Cai còn có thêm dự án của Trường THPT thuộc Đại học Khoa học Giáo dục.

Kết quả trên tiếp tục khẳng định sự nỗ lực, tìm tòi học hỏi, trưởng thành của học sinh trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai về hội nhập quốc tế và phát triển giáo dục toàn diện.

Cuộc thi Sáng tạo Quốc tế tại Canada (iCAN) là cuộc thi uy tín dành cho các nhà phát minh trên toàn thế giới. Năm 2022 với sự tham gia của 81 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới bao gồm các nước châu Âu mạnh về công nghệ và khoa học kỹ thuật như: Đức, Áo, Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia và các Quốc gia châu Á như Trung quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Thái Lan, Malaysia… Tổng số dự án quốc tế tham dự là 700. Việt Nam tham gia với 18 dự án được chọn lọc từ các trường khác nhau trên cả nước.