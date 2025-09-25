Học sinh được dạy những gì trong chương trình dự bị đại học?

Nội dung trên nằm trong Thông tư số 20/2025 về chương trình các môn học bồi dưỡng dự bị đại học do Bộ GD&ĐT ban hành mới đây.

Theo đó học sinh dự bị đại học sẽ được bồi dưỡng kiến thức văn hóa ở 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đầu vào (gồm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ), cùng với môn tiếng Anh và Tin học. Trong đó, Tin học được đưa vào nhóm môn văn hóa bắt buộc.

Các tổ hợp được thiết kế đa dạng để học sinh có nhiều lựa chọn, phù hợp với nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp. Riêng với tổ hợp có đồng thời cả Toán và Ngữ văn, thời lượng học lần lượt là 8 tiết/tuần và 7 tiết/tuần.

Học sinh dự bị đại học sẽ được bồi dưỡng kiến thức văn hóa ở ba môn thuộc các tổ hợp xét tuyển đầu vào. (Ảnh minh hoạ)

Theo Bộ GD&ĐT, thời gian bồi dưỡng sẽ kéo dài một năm học, gồm tối thiểu 28 tuần thực học, bên cạnh thời gian ôn tập, thi cuối khóa và hoạt động bổ trợ khác.

Điểm mới của chương trình là tăng cường nội dung thực hành, thí nghiệm trong các môn khoa học tự nhiên, đồng thời khuyến khích học sinh ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ AI trong học tập.

Ngoài ra, một điểm đáng chú ý khác là chương trình có cấu trúc 70% nội dung bắt buộc và 30% do các trường chủ động xây dựng, giúp phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện thực tế giảng dạy.

Theo Bộ GD&ĐT, chương trình lần này được xây dựng trên nền tảng chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời điều chỉnh để phù hợp với đặc thù các trường dự bị đại học. Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, chương trình mới được kỳ vọng sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, nơi học sinh còn gặp nhiều hạn chế về điều kiện học tập .

Bộ GD&ĐT nhận định đây cũng là cơ sở để giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng hóa hình thức tổ chức lớp, từ đó phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên. Đối với học sinh, chương trình mới không chỉ củng cố, hệ thống hóa kiến thức phổ thông mà còn bổ sung các nội dung nâng cao, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp.