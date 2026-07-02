Sáng 2/7, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, trong phiên thảo luận về những vấn đề cử tri quan tâm, bà Lê Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về công tác tuyển sinh lớp 10 và tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn.

Bà Lê Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Năm học 2026-2027, tỉnh áp dụng hai phương thức tuyển sinh, gồm thi tuyển đối với 5 trường chuyên biệt (2 trường THPT chuyên, 3 trường THPT dân tộc nội trú) và xét tuyển đối với các trường THPT công lập còn lại.

Toàn tỉnh có khoảng 43.000 hồ sơ đăng ký dự tuyển, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 39.785 học sinh, đạt tỷ lệ đăng ký trên 90% - mức cao so với mục tiêu phân luồng học sinh sau THCS.

So với năm trước, số lượng thí sinh tăng hơn 3.000 em, tạo áp lực lớn cho công tác tuyển sinh.

Sau khi công bố điểm chuẩn xét tuyển, Sở GD&ĐT nhận được nhiều ý kiến phản ánh của phụ huynh và cử tri về việc một số học sinh có điểm cao khi rớt nguyện vọng 1 nhưng không được xét nguyện vọng 2 vì trường đã đủ chỉ tiêu.

“Theo kế hoạch, sau khi công bố kết quả trúng tuyển, học sinh có 3 ngày để làm thủ tục nhập học. Sau thời gian này, sở mới rà soát tình hình nhập học thực tế để bổ sung chỉ tiêu đối với các trường còn thiếu. Tuy nhiên, khi có phản ánh, ngay trong ngày sau khi công bố kết quả, sở đã ký quyết định bổ sung 584 chỉ tiêu cho một số trường có phản ánh liên quan đến xét tuyển”, bà Xuân thông tin.

Sau ngày 3/7, Sở sẽ tiếp tục đánh giá tình hình nhập học thực tế để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Đối với những học sinh không trúng tuyển vào trường THPT công lập, bà Xuân cho biết các em vẫn có nhiều cơ hội học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung cấp và cao đẳng theo mô hình vừa học văn hóa, vừa học nghề, đồng thời vẫn có thể hoàn thành chương trình THPT.

Đắk Lắk có 5 trường thi tuyển sinh lớp 10.

Liên quan đến tình trạng thiếu giáo viên, bà Lê Thị Thanh Xuân cho biết nhiều năm qua, số lượng biên chế được giao vẫn chưa đáp ứng định mức theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Hiện Sở GD&ĐT đang phối hợp với Sở Nội vụ rà soát tổng thể nhu cầu biên chế trên địa bàn tỉnh để báo cáo Trung ương xem xét bổ sung.