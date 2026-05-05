Học sinh cứu xe buýt mất lái

Học sinh xử lý tình huống khi tài xế ngất xỉu.

Chị Leah Taylor, 45 tuổi, tài xế lái xe đưa đón học sinh tại Trường Trung học Hancock, cho biết cô lên cơn hen suyễn và ngất xỉu khi đang lái xe chở gần 20 học sinh. Trong khoảnh khắc đó, chiếc xe bắt đầu chệch hướng và có dấu hiệu mất kiểm soát.

Năm học sinh nhà trường đã nhanh chóng phối hợp xử lý tình huống. Em Jackson Casnave kịp thời giữ lấy vô lăng khi nhận ra xe đang lệch hướng. Cùng lúc đó, Darrius Clark, học sinh lớp 6, đạp phanh để giảm tốc độ, dù cú phanh gấp khiến em suýt bị hất văng về phía trước.

Ở phía sau, em Kayleigh Clark lập tức gọi cứu hộ 911. Còn em Destiny Cornelius tìm thuốc hen suyễn cho Taylor. Trong khi đó, các học sinh khác cố gắng giữ bình tĩnh và trấn an những bạn cùng xe.

Sự phối hợp nhịp nhàng của các em đã giúp chiếc xe buýt dừng lại an toàn trước khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Ngày hôm sau, cô Taylor đã trực tiếp cảm ơn từng học sinh và nhấn mạnh “hành động của các em đã giúp ngăn chặn một tình huống đặc biệt nguy hiểm”.

TS Melissa Saucier, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Chúng tôi đã tuyên dương các em học sinh. Hành động của các em thể hiện tinh thần trách nhiệm, khả năng lãnh đạo và sự chủ động ứng biến trong những thời điểm quan trọng”.