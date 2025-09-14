Học phí bác sĩ nội trú của trường nào cao nhất?

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc biệt, kéo dài 3-5 năm (tùy cơ sở đào tạo) sau 6 năm học y khoa, thực hành liên tục tại bệnh viện.

Đây được coi là hình thức đào tạo những chuyên gia giỏi, nhân lực trẻ tinh hoa của ngành y, áp dụng cho cả chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và y học dự phòng.

Hiện, Việt Nam có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú. Mỗi người chỉ được thi một lần. Tỷ lệ cạnh tranh rất cao bởi số chỉ tiêu lại rất hạn chế, có chuyên ngành mỗi năm chỉ tuyển vài người. Chỉ khoảng 5-10% sinh viên trong một khóa có cơ hội bước vào chương trình.

Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội đào tạo 38 chuyên ngành bác sĩ nội trú. Chỉ tiêu bác sĩ nội trú là 426, trong đó 402 chỉ tiêu dành cho trường Đại học Y Hà Nội; 13 chỉ tiêu cho phân hiệu Thanh Hóa; 6 chỉ tiêu cho Sở Y tế Lào Cai; 5 chỉ tiêu thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Mức học phí dao động từ 24,7-32,6 triệu/học viên (5 tháng).

Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), năm 2025 tuyển 165 chỉ tiêu bác sĩ nội trú cho 13 chuyên ngành gồm: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Nhãn khoa, Tai mũi họng, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Ung thư, Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Hồi sức cấp cứu, Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, Răng Hàm Mặt.

Năm học 2025-2026, học phí bác sĩ nội trú là 74.640.000 đồng/học viên. Các năm học tiếp theo sẽ thực hiện theo các văn bản quy định.

Điều kiện là thí sinh phải tốt nghiệp bác sĩ chính quy ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt loại khá trở lên trong năm dự thi tuyển (chỉ tính điểm thi tốt nghiệp lần 1).

Trong các năm học đại học, thí sinh không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khỏe). Ngoài ra, thí sinh cần có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên. Các thí sinh đạt điều kiện đăng ký sẽ trải qua thi tuyển với ba môn cơ sở và môn cơ bản 1, 2.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình, trường thông báo học phí bác sĩ nội trú khoảng 7,7 triệu đồng/tháng. Năm nay, trường tuyển 71 chỉ tiêu cho 4 chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Y học cổ truyền. Thí sinh sẽ dự thi 5 môn theo hình thức tự luận.

Năm 2025, chỉ tiêu của trường Đại học VinUni là 40 học viên cho 5 chuyên ngành, đào tạo trong 4-5 năm.

Trường yêu cầu ứng viên phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2025 thuộc ngành bác sỹ Y khoa, điểm trung bình 6 năm học tối thiểu từ 7 trở lên.

Thí sinh phải trải qua 3 vòng, gồm thẩm định hồ sơ dự tuyển; thi trắc nghiệm IFOM (International Foundation of Medicine) bằng tiếng Anh, được phát triển bởi Cục Khảo thí Y Khoa Mỹ và cuối cùng là vòng phỏng vấn.

Học phí bác sĩ nội trú lên tới 932,4 triệu đồng/năm. Song, học viên trúng tuyển có cơ hội được miễn học phí và nhận tài trợ/phụ cấp khác từ hệ thống Y tế Vinmec theo quy định từng năm (khoảng 10 triệu đồng/tháng).

Ngoài ra, theo Nghị định số 238 quy định về chính sách học phí, học viên bác sĩ nội trú chuyên khoa chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu tại cơ sở giáo dục công lập thuộc khối ngành sức khỏe sẽ được miễn học phí.

Nếu ở cơ sở giáo dục tư thục thuộc khối ngành sức khỏe, học viên ở các chuyên ngành trên sẽ được hỗ trợ học phí.

Trong khi đó, Trường Đại học Y Dược TP.HCM tuyển sinh 279 chỉ tiêu cho 28 chuyên ngành bác sĩ nội trú. Học phí năm học 2025-2026 dao động 46,6-66,5 triệu đồng, ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học có học phí cao nhất.

Một trong các điều kiện dự tuyển của trường là thí sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2025, thuộc ngành học đúng với chuyên ngành dự thi, đạt loại khá trở lên và không thi lại môn thi tốt nghiệp.

Học viên đang theo học chương trình đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo không được nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Để thi vào chương trình Bác sĩ Nội trú trường Đại học Y Dược TP.HCM năm 2025 thì điều kiện cần là bác sĩ dưới 27 tuổi, có bằng tốt nghiệp y khoa chính quy và dự thi các môn chuyên ngành theo quy định, với 2 môn thi chung là Ngoại ngữ và Đề thi tổng hợp (Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Y sinh học di truyền).

Với trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, học phí năm học 2025-2026 chưa được công bố, song ở năm học 2024-2025, học phí chương trình bác sĩ nội trú là 63 triệu đồng/năm học.

Năm nay, trường này tuyển sinh 11 chuyên ngành bác sĩ nội trú. Điều kiện dự thi là bác sĩ đa khoa hệ chính quy, tốt nghiệp năm 2025 và đạt loại khá trở lên.

Trong 6 năm học đại học, thí sinh không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập. Thí sinh tốt nghiệp đạt loại xuất sắc (điểm trung bình từ 9 trở lên) nếu có đủ điều kiện sẽ được xem xét miễn thi tuyển.

Thí sinh sẽ thi ba môn chung (gồm Toán xác suất thống kê; Ngoại ngữ; đề thi tổng hợp bao gồm Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Y Sinh học di truyền) và hai môn chuyên ngành (Nội/Ngoại/Sản/Nhi).