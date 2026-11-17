Người dùng mạng xã hội đang bàn tán xôn xao trước những tuyên bố cho rằng The Simpsons đã dự đoán một sự cố mất điện trên toàn thế giới vào ngày 17 tháng 11 năm 2026.

Khi thời điểm này chỉ còn tính bằng ngày, một tập phim cũ bất ngờ được "đào" lại, khiến không ít khán giả tự hỏi liệu bộ phim hoạt hình hài hước này có vừa tạo nên một sự trùng hợp đáng lo ngại nào nữa hay không. Thế nhưng, trước khi bất kỳ ai kịp đi tích trữ nến, có một chi tiết khá quan trọng đã bị bỏ sót trong thuyết âm mưu đang gây sốt này.

Sự náo động bắt nguồn từ It's a Blunderful Life, tập thứ 7 của Mùa 35, vốn được phát sóng lần đầu vào ngày 19 tháng 11 năm 2023. Trong tập phim, nhân vật Lisa Simpson lúc về già hồi tưởng lại một sự cố mất điện thảm khốc từng đẩy thị trấn Springfield vào bóng tối suốt 6 ngày. Homer Simpson là người phải gánh chịu mọi lời trách móc, dù thực chất ông Burns mới là thủ phạm gây ra mớ hỗn độn đó. Câu chuyện trở nên thú vị khi cuốn nhật ký của Lisa có nhắc đến mốc thời gian ngày 17 tháng 11 cùng một cơn bão đang ập đến. Chính chi tiết này sau đó đã tự nhiên được thêu dệt và lan truyền chóng mặt trên mạng.

Cuốn nhật ký của Lisa ghi về ngày 17/11

Tuy vậy, tập phim hoàn toàn không đề cập 2026 là năm xảy ra sự cố mất điện. Quan trọng hơn cả, thảm họa hư cấu này chỉ ảnh hưởng đến thị trấn Springfield chứ không phải toàn bộ hành tinh. Theo cơ quan kiểm chứng thông tin Lupa của Brazil, dòng thời gian trong tập phim thậm chí còn không khớp với lịch năm 2026.

Cụ thể, điện tại Springfield được khôi phục vào đúng Lễ Tạ ơn, tức 6 ngày sau khi cúp điện, trong khi Lễ Tạ ơn năm nay lại rơi vào ngày 26 tháng 11. Như vậy, lời tiên tri được đồn thổi này vốn dĩ đã có không ít lỗ hổng, đến mức có người còn nói đùa rằng họ đã đoán lệch mất 5 ngày và hy vọng ý của bộ phim thực ra là nói về sự cố sập mạng của Outlook.

Springfield chìm trong bóng tối suốt 6 ngày

Dù vậy, ngày 17 tháng 11 không phải là một con số hoàn toàn được bịa ra từ hư không. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) cùng Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã lên lịch tiến hành một cuộc thử nghiệm Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp trên toàn quốc vào lúc 14 giờ 20 phút chiều ngày 17 tháng 11 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Theo thông báo chính thức từ FCC, đợt diễn tập này sẽ kiểm tra khả năng phát sóng khẩn cấp trên các dịch vụ phát thanh và truyền hình tham gia hệ thống. Hướng dẫn từ FEMA cũng nêu rõ các chương trình phát sóng có thể bị gián đoạn trong khoảng một phút, đồng thời không có bất kỳ cảnh báo nào được gửi qua điện thoại di động và cuộc thử nghiệm này hoàn toàn không liên quan gì đến việc ngắt điện.

Tính đến hiện tại, không có bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy một đợt mất điện toàn cầu sắp xảy ra. Có vẻ như The Simpsons lại một lần nữa vô tình châm ngòi cho một cơn sốt trên mạng, nhưng riêng lời tiên tri lần này thì hoàn toàn thiếu cơ sở.

Nguồn: Yahoo