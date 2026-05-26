"Hoàng tử showbiz" U40 vẫn độc thân trong biệt thự triệu đô Sài thành

Là một trong những nam ca sĩ sở hữu lượng fan đông đảo bậc nhất showbiz Việt suốt gần 20 năm qua, Noo Phước Thịnh ghi dấu với ngoại hình điển trai, phong cách trình diễn cuốn hút cùng loạt hit đình đám. Ở tuổi U40, nam ca sĩ vẫn giữ sức hút bền bỉ, thường xuyên xuất hiện ở các chương trình lớn và có cuộc sống đáng ngưỡng mộ với biệt thự sang trọng tại TP.HCM, xe sang cùng khối tài sản "không phải dạng vừa".

Dù sự nghiệp thành công và có cuộc sống sung túc, Noo Phước Thịnh hiện vẫn độc thân. Nam ca sĩ từng chia sẻ mong muốn có con để cảm thấy bản thân trưởng thành và sống trách nhiệm hơn, song chưa nghĩ nhiều đến chuyện kết hôn.

Được hiện, Noo Phước Thịnh hiện sống trong căn biệt thự trị giá khoảng 22 tỷ đồng nằm tại khu dân cư ở Quận 2, TP.HCM. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông nâu gỗ và trắng chủ đạo, mang cảm giác sang trọng nhưng không phô trương.

Từ bên ngoài, căn biệt thự đã gây ấn tượng bởi phần mặt tiền tối giản, chỉn chu với những đường nét vuông vức hiện đại. Không sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ, tổng thể ngôi nhà vẫn toát lên cảm giác đắt đỏ và tinh tế đúng với phong cách của chủ nhân.

Bao quanh nhà là khoảng sân vườn được chăm chút cẩn thận với nhiều cây xanh, tạo nên không gian thư giãn riêng tư giữa thành phố đông đúc. Đây cũng là một trong những góc Noo thường dùng để chụp ảnh hoặc đón không khí dịp lễ Tết.

Bước vào bên trong, không gian phòng khách gây chú ý bởi cách phối màu hài hòa và bố trí nội thất có gu. Nam ca sĩ lựa chọn kiểu thiết kế mở, hạn chế vách ngăn giữa các khu vực nên tổng thể căn nhà luôn rộng rãi và thoáng mắt.

Phòng khách sử dụng sofa với hai gam màu đối lập là xanh đen và nâu, tạo điểm nhấn thị giác nhưng không hề gây rối mắt. Ở trung tâm là bàn trà tròn đồng bộ màu sắc, kết hợp thêm thảm lông giúp không gian thêm phần sang trọng và ấm cúng.

Một chi tiết khác khiến nhiều người chú ý là chiếc gương cỡ lớn được đặt trong khu vực sinh hoạt chung. Nhờ thiết kế mở và ánh sáng tự nhiên, căn phòng càng có cảm giác rộng và hiện đại hơn. Đây cũng là nơi Noo Phước Thịnh thường tụ tập bạn bè trong showbiz đến ăn uống, trò chuyện mỗi dịp rảnh rỗi.

Ngay cạnh phòng khách là khu bàn ăn được nhiều netizen nhận xét là một trong những góc đẹp nhất biệt thự. Chiếc bàn dài với mặt đá vân sang trọng kết hợp dàn ghế cam nổi bật tạo cảm giác vừa hiện đại vừa có chút nghệ thuật.

Gam màu cam được sử dụng như điểm nhấn giữa tổng thể trung tính của căn nhà, giúp không gian bớt đơn điệu nhưng vẫn giữ được vẻ tinh tế. Nhờ bàn ăn có sức chứa lớn nên nam ca sĩ có thể thoải mái tiếp đãi bạn bè mỗi khi tụ họp. Không gian từ phòng khách đến bàn ăn cũng liền mạch với nhau, giúp tổng thể căn biệt thự càng thêm thoáng đãng.

Khu vực bếp của Noo Phước Thịnh được thiết kế theo hướng tối giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Tông trắng được sử dụng làm màu nền chính, tạo cảm giác sạch sẽ và sáng sủa.

Để tránh sự đơn điệu, nam ca sĩ khéo léo nhấn nhá thêm các chi tiết nội thất màu xanh rêu, giúp tổng thể không gian trở nên thú vị và hiện đại hơn. Cách phối màu này cũng khiến căn bếp mang cảm giác trẻ trung, đúng với tinh thần chung của ngôi nhà.





Nam ca sĩ cũng bố trí khu vực phòng thờ riêng với nội thất gỗ màu nâu dịu mắt, sang trọng và ánh đèn vàng ấm áp.

Dù hiếm khi khoe trọn không gian sống, Noo Phước Thịnh vẫn từng để lộ khu vực phòng quần áo khiến nhiều người trầm trồ. Là một nghệ sĩ có phong cách thời trang chỉn chu, nam ca sĩ sở hữu lượng lớn quần áo, phụ kiện và đồ hiệu được sắp xếp ngăn nắp trong hệ tủ lớn. Không gian phòng thay đồ tiếp tục theo đuổi phong cách hiện đại, tối giản nhưng toát lên cảm giác cao cấp nhờ cách bài trí tinh gọn và đồng bộ.

Ngoài công việc ca hát, Noo Phước Thịnh chọn lối sống khá kín đáo. Anh dành nhiều thời gian cho việc tập luyện thể thao, chăm sóc sức khỏe và giữ cân bằng cảm xúc.

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn duy trì được sức hút riêng nhờ hình ảnh chuyên nghiệp, ít scandal và sự nghiêm túc với nghề. Chính điều đó giúp Noo Phước Thịnh không chỉ có vị trí vững chắc trong showbiz mà còn xây dựng được cuộc sống sung túc đáng mơ ước trong căn biệt thự triệu đô giữa TP.HCM.