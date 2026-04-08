Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh hài hước, Lee Kwang Soo - "Hoàng tử châu Á" quen thuộc của các show giải trí mới đây gây bất ngờ với tạo hình phản diện trong dự án sắp công chiếu Gold Land. Được biết, đây là vai diễn phản diện thứ 2 của nam diễn viên sau Trò Chơi Thao Túng, nhưng lần này sẽ mang màu sắc cực u tối, gai góc hơn rất nhiều. Có thể nói là mấy chục năm qua chưa bao giờ anh "phản diện" như thế.

Trong loạt hình ảnh đầu tiên được công bố, Lee Kwang Soo gây bất ngờ khi xuất hiện với tạo hình đậm chất phản diện. Gương mặt quen thuộc vốn hiền lành, hài hước gần như biến mất, thay vào đó là biểu cảm sắc lạnh, căng thẳng trong từng khung hình. Không những vậy, điểm nhấn còn nằm ở vết sẹo dài kéo ngang khóe miệng, kết hợp với trang sức vàng phô trương và hình xăm lớn trên cánh tay khiến nam diễn viên càng trông gai góc và bặm trợn. Tạo hình này nhấn mạnh rõ sự mưu mô và nguy hiểm của nhân vật.

Trong Gold Land, Lee Kwang Soo vào vai Giám đốc Park, người bị ám ảnh bởi vàng bạc và quyền lực. Nhân vật này được xây dựng theo hướng mất kiểm soát, càng về sau càng cực đoan. Ban đầu là sự tính toán, nhưng khi mọi thứ vượt khỏi tầm tay, Park dần trở nên hung bạo, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đạt được mục đích. Vết sẹo trên mặt không chỉ là chi tiết tạo hình mà còn như một dấu hiệu cho thấy quá trình biến đổi tâm lý của nhân vật theo chiều hướng ngày càng tiêu cực.

Chia sẻ về vai diễn, Lee Kwang Soo từng cho biết anh bị thu hút bởi kịch bản có nhiều bước ngoặt và không đi theo lối mòn. Anh thừa nhận phần hóa trang được chuẩn bị kỹ càng để có thể khiến khán giả khó nhận ra mình trong những hình ảnh thường thấy.

Gold Land xoay quanh Hee Joo (Park Bo Young), một nhân viên kiểm tra an ninh sân bay, vô tình nắm giữ số vàng liên quan đến một đường dây buôn lậu. Từ đây, cô bị cuốn vào chuỗi xung đột liên quan đến lòng tham, sự phản bội và những lựa chọn mang tính đánh đổi. Giám đốc Park là một trong những nhân vật trung tâm, trực tiếp đẩy câu chuyện vào thế đối đầu căng thẳng.

Dài 10 tập, Gold Land dự kiến lên sóng từ ngày 29/4 với hai tập đầu tiên. Bên cạnh nội dung, màn "lột xác" của Lee Kwang Soo sang hình tượng phản diện nặng đô đang là yếu tố khiến bộ phim nhận được nhiều sự chú ý ngay từ giai đoạn đầu.

Nguồn: Soompi