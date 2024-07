Mới đây, đúng như những gì đã hứa, Á hậu Hoàng Thùy tiếp tục cho "xuất bản" phần 2 của series mang tên "Chị chị em em". Lần này, Hoàng Thùy công khai nêu tên nhân vật trong câu chuyện là "Nữ hoàng đạo lý".

Bên cạnh đó, Hoàng Thùy cũng đưa ra 3 phần phân tích về lý do nàng hậu đình đám cùng nhân vật tưởng chừng “chính nghĩa” nhưng lại sử dụng quyền lực ngầm, muốn "đá" cô ra khỏi chiếc ghế Ban giám khảo.

Đầu tiên chính là luận điểm về chuyện "không đủ level, không đủ năng lực", Hoàng Thùy nói: "Vào một ngày đẹp trời, Chủ tịch chương trình (Mr V) mời Chè tham dự, hai bên đã xác nhận, đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ thì nàng hậu và nhân vật "chính nghĩa" nhảy dựng lên không chịu Chè và nhắn trên nhóm nội bộ BGK là Chè không đủ level? Sau đó, Mr V nhắn phản hồi thì cặp đôi kia im lặng rất lâu không trả lời lại (Chè đoán là đi bàn bạc nhau xem nói gì về Chè cho hợp lý với Mr V, vì biết rằng Mr V là người mới ở giới này). Cuộc họp nội bộ được hủy trước 2 tiếng diễn ra là lúc Chè đang make up chuẩn bị đi và không biết bằng cách nào đôi kia “Tra tấn tinh thần” Mr V để rồi Mr V phải hủy Chè…".

Hoàng Thùy vừa cập nhật phần 2 của series "Chị chị em em"

Luận điểm thứ hai có nội dung "Giám khảo do đích thân Chủ tịch lựa chọn thì có phải sự đồng thuận của tất cả BGK khác hay không? Đối với điều này, nàng á hậu cho biết: "Mọi người có nhớ đoạn tin nhắn bé trợ lý nàng hậu nhắn cho Chè không? Bạn copy đoạn tin nhắn của Mr V nhắn trong nhóm “On our side: A,B, Hoàng Thùy” kèm theo câu nói là “Giám khảo bên phía anh V" -> Phân tích đoạn này tại sao lại chia rõ là BGK bên phía này, BGK bên phía kia? Lưu ý thêm một điểm là khi nhắn tin cho Chè, Mr V viết rõ “A/B/C- D/E/Hoàng Thùy” (Mr V dùng dấu gạch – để biểu thị gì? Tại sao không dùng /) -> Vậy là có thể có 1 cam kết/hợp đồng liên quan tới việc Mr V có quyền được chọn 3/6 người mà không cần bên kia chấp thuận? Vì bên kia đã đủ 3 người rồi… Vậy tại sao đôi kia lại nói là 1 giám khảo ngồi vào cần sự đồng thuận của tất cả giám khảo khác? Đã là giám khảo thì phải độc lập, khách quan, minh bạch, chuyên môn thực tế về chương trình đó chứ không phải là mời về cho có hội, có phường rồi muốn vẽ hươu, vẽ vượn vào thì vẽ…".

Chia sẻ về vấn đề "không giải quyết nội bộ trước, mà mang lên MXH để nói", Hoàng Thùy nói rõ: "Chuyện có làm việc hay hợp tác được với nhau hay không thì Chè nghĩ có rất nhiều khía cạnh để đánh giá nhưng từ đầu, bản thân nội bộ chương trình bất nhất, không phối hợp với nhau, mạnh ai người ấy làm. Mời Chè, gửi lịch trình, xác nhận cho đã… Chè còn tung tăng đi make up để đi họp cuối cùng hủy họp vì lý do chưa thống nhất cần thời gian dàn xếp và chỉ báo trước 2 tiếng. Hủy show vì lý do “Quá mệt mỏi, rồi là không nên ngồi cùng với… (Nhân vật… giấu mặt sẽ xuất hiện ở 1 part mới), không đủ level” thì đôi kia đã chuyên nghiệp dữ chưa? Chè đã chủ động nhắn tin trực tiếp cho Mr V và những người gọi là BTC chương trình để làm rõ nhưng cuối cùng kết quả là gì mà lên livestream nói Chè chưa trao đổi nội bộ?? Ai mới là nội bộ hả đôi kia? Chủ tịch chương trình không phải nội bộ??".

Hoàng Thùy gọi luôn tên "Nữ hoàng đạo lý"

Về chuyện đăng tải những câu chuyện ồn ào lên trang cá nhân, Hoàng Thùy cho biết, bản thân chỉ công bố các sự việc, con người, bè phái... gây ảnh hưởng trực tiếp tới cô. "Hơn 13 năm sống trong giới Chè chấp nhận có người yêu có người ghét, có người ủng hộ có người không ủng hộ… NHƯNG cùng 1 giới với nhau mà dùng mọi cách và thế lực để CHÈN ÉP cho sự phát triển của Chè thì buộc Chè phải lên tiếng thôi. Và Chè cũng khuyên đừng LÁI dư luận sang chuyện khác, tính chuyện này với nhau trước đi. Muốn LÁI sang chuyện khác thì phải lấy gương soi lại mình hoặc nhờ CĐM nhắc lại QUÁ KHỨ dùm. Chè chưa có nhu cầu giải quyết/lên tiếng chuyện không liên quan tới mình!", Hoàng Thùy nhắn nhủ.