Hoàng Thuỳ Linh: "Ngày con sinh ra đời là ngày mẹ vất vả biết bao"

Mới đây, ca sĩ Hoàng Thùy Linh đăng tải loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường nhân ngày sinh nhật. Khác với hình ảnh cầu kỳ thường thấy trên sân khấu, nữ ca sĩ xuất hiện giản dị, trẻ trung trong nhiều trang phục và khoảnh khắc đời thường. Đáng chú ý, đi kèm loạt ảnh, Hoàng Thùy Linh viết những dòng tâm sự dành cho chính mình và người mẹ đã đồng hành cùng cô trong suốt cuộc đời.

Trong ngày bước sang tuổi 38, Hoàng Thuỳ Linh cảm xúc: "Ngày sinh nhật hàng năm là để nhắc Linh rằng có bao nhiêu bài học đã qua và bao nhiêu điều hạnh phúc đang có, chặng đường này không hề dễ dàng nhưng những điều ở lại luôn tràn đầy yêu thương, bao dung, lòng tốt và sự biết ơn!". Nữ ca sĩ đặc biệt nhắc đến mẹ trong ngày sinh nhật. Với cô, ngày mình chào đời cũng là một dấu mốc nhắc nhớ về những vất vả mà mẹ đã trải qua. Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ: "Ngày con sinh ra đời cũng là ngày mẹ đã vất vả biết bao. Con yêu mẹ thật nhiều!".

Chỉ một vài câu ngắn gọn nhưng lời chia sẻ của Hoàng Thùy Linh khiến nhiều người xúc động. Sau những ánh đèn sân khấu và những năm tháng hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn dành một vị trí đặc biệt cho gia đình, đặc biệt là người mẹ đã luôn ở bên cô.

Hoàng Thuỳ Linh bất ngờ bày tỏ tình cảm dành cho mẹ trong dịp bản thân bước sang tuổi 38

Cuộc sống hiện tại của Hoàng Thuỳ Linh

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu bắt đầu gây chú ý khi kết hợp trong Gieo Quẻ (2022). Sự ăn ý từ giai điệu đến hình ảnh khiến khán giả liên tục "soi" những ánh mắt, cử chỉ đầy ẩn ý. Từ đó, Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh thường xuyên bị gọi tên trong danh sách những cặp đôi Vbiz kín tiếng nhưng được fan nhiệt tình "đẩy thuyền".

Suốt thời gian qua, thay vì trực tiếp xác nhận, cặp đôi chọn cách đồng hành bên nhau một cách lặng lẽ nhưng rõ ràng, từ những buổi ra mắt phim, sự kiện văn hoá cho đến các hoạt động cộng đồng. Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu dường như đã bước sang một giai đoạn mới. Không cần lời nói, chỉ bằng ánh mắt và cử chỉ quan tâm nhỏ bé, cả hai đã vô tình để lộ sự gắn bó và hạnh phúc đang hiện hữu.

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu không xác nhận mối quan hệ nhưng luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống

Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi hồi tháng 3/2025, Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ: "Tùy từng giai đoạn trong cuộc đời, bất kể đạt được một điều gì, từ công việc, sự nghiệp hay tình yêu thương, tôi đều biết đủ. Và khi biết đủ, mình sẽ cảm nhận được tình yêu thương. Ngay bây giờ, tôi vô cùng trân trọng những món quà mà ông trời đã cho mình, tổ nghiệp cho mình, hay cả thầy cô anh chị em, những người đồng đội và khán giả cho mình. Nói riêng về hạnh phúc thì, có lẽ là trời thương khi thấy tôi vất vả nhiều năm nên đã cho tôi những niềm vui bất ngờ. Tôi vô cùng trân trọng điều đó".

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoàng Thùy Linh hiện vẫn duy trì công việc âm nhạc nhưng có phần kín tiếng hơn trong đời sống cá nhân. Đặc biệt, chuyện tình cảm và cuộc sống riêng của nữ ca sĩ luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Thời gian qua, Hoàng Thùy Linh từng vướng tin đồn đã sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, cả Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đều chưa từng chính thức công bố hay xác nhận tin vui này.

Hoàng Thuỳ Linh có cuộc sống bình lặng hơn trong vài năm gần đây

Nữ ca sĩ tập trung cho cuộc sống riêng, thỉnh thoảng xuất hiện ở sự kiện

Ảnh: FBNV