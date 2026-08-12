Danh tính nam MC bị nhồi máu cơ tim tử vong chỉ sau 4 ngày chuyển từ ICU ra phòng bệnh thường

Ngày 12/8, tờ China Times đưa tin showbiz Đài Loan (Trung Quốc) đón nhận tin buồn nam MC Sở Vân - người từng 4 lần giành cúp vàng Phát thanh tại lễ trao giải danh giá Kim Chung - đã đột ngột qua đời. Trước đó, vào ngày 19/6, nam nghệ sĩ bất ngờ bị nhồi máu cơ tim và được đưa đi cấp cứu. Trong quá trình điều trị, sao nam từng bị ngừng tim, buộc đội ngũ y tế phải khẩn cấp sử dụng ECMO để duy trì sự sống. Sau đó, Sở Vân tiếp tục phải đối mặt với hàng loạt biến chứng nghiêm trọng như xuất huyết phổi, trải qua phẫu thuật, suy thận và nhiễm trùng.

Trong 2 tháng qua, nam MC phải nằm điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Trải qua nhiều lần giành giật sự sống vào tay tử thần, cách đây 4 ngày, Sở Vân được chuyển sang phòng bệnh thường. Gia đình từng hy vọng sao nam có thể tiếp tục nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe và bắt đầu quá trình tập luyện phục hồi chức năng. Đáng tiếc, tình trạng sức khỏe của Sở Vân một lần nữa chuyển biến xấu và trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người thân. Sự ra đi của nam MC hàng đầu xứ Đài để lại niềm tiếc thương khôn nguôi đối với gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Sáng 12/8, gia đình thông báo nam MC Sở Vân đã qua đời. Ảnh: China Times.

Sao nam bị nhồi máu cơ tim và nằm viện điều trị suốt 2 tháng qua. Ảnh: China Times.

Sở Vân tên thật là Chu Đức Nhân. Khi còn trẻ, anh từng mong muốn trở thành phi công không quân, nhưng vì bị cận thị nên không thể thực hiện ước mơ. Vì vậy, Sở Vân đã quyết định theo đuổi sự nghiệp phát thanh ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm ở Đài Phát thanh Cảnh sát, Sở Vân thi vào Đài Phát thanh Trung Quốc (BCC) và đạt thành tích đứng đầu. Nam MC từng làm việc tại nhiều đài phát thanh lớn như Jia Yin Radio, Đài Phát thanh Phục Hưng, đồng thời từng giữ chức giám đốc Đài phát thanh IC FM 97.5. Thành tích của Sở Vân trong lĩnh vực phát thanh truyền hình vô cùng nổi bật. Nam nghệ sĩ lần lượt giành Giải Kim Chung Phát thanh vào các năm 1983, 1985, 1987 và 2006.

Sở Vân là MC tài năng, giàu kinh nghiệm của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Sohu.

Nguồn: China Times