Hoàng Thùy Linh bắt tay Hứa Kim Tuyền, kể chuyện thời gian trong MV “Rực Rỡ 30”

Gây chú ý ngay từ khi công bố poster, Rực Rỡ 30 mang đến một sắc xuân nhẹ nhàng, ấm áp nhưng hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa. Thông qua âm nhạc và hình ảnh, Hoàng Thùy Linh kể lại hành trình trưởng thành của chính mình bằng những lát cắt ký ức dung dị, nơi kỷ niệm cá nhân hòa quyện cùng ký ức chung của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Thay vì đi theo mô-típ quen thuộc “năm cũ – năm mới”, nữ ca sĩ lựa chọn đối sánh Tết xưa và Tết nay. Trong MV, không gian Tết của thập niên 1990 hiện lên với phích nước, chiếc TV hộp, tủ gỗ những hình ảnh gợi nhớ một thời giản dị nhưng ấm cúng. Đối lập là Tết hiện đại với tủ lạnh, máy giặt, robot hút bụi, TV màn hình lớn, biểu trưng cho sự đủ đầy và nhịp sống phát triển. Sự chuyển dịch ấy không chỉ phản ánh thay đổi vật chất, mà còn là hành trình lớn lên của cả một thế hệ đã đi qua thời kỳ đổi mới và bước vào kỷ nguyên mới của đất nước.

Điểm đáng chú ý là cách sắp đặt bối cảnh trong Rực Rỡ 30 không nhằm tôn vinh sự “đổi đời” theo nghĩa vật chất. Ở cả Tết xưa lẫn Tết nay, cảm xúc gắn kết gia đình và sự hiện diện bền bỉ của Hoàng Thùy Linh vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Nữ ca sĩ xuất hiện như một điểm nối, khắc họa quan niệm về hành trình “rực rỡ” không đến từ khoảnh khắc bùng nổ, mà được tích lũy qua từng giai đoạn sống, từng trải nghiệm lặng lẽ.

Về âm nhạc, Rực Rỡ 30 mang màu sắc tươi sáng, tiết tấu vừa phải, dễ nghe. Ca từ được viết như một lời nhắn nhủ gửi đến những “người bạn tri âm” đã đồng hành cùng Hoàng Thùy Linh trong cuộc sống và sự nghiệp. Điệp khúc với hai chữ “luôn luôn” được lặp lại như một sự khắc ghi, khẳng định mối liên kết âm thầm nhưng bền chặt giữa nghệ sĩ và khán giả – những người đã ở đó trong cả những giai đoạn áp lực, hoài nghi và thử thách.

Ca khúc do Hứa Kim Tuyền chắp bút, đánh dấu lần đầu tiên anh hợp tác cùng Hoàng Thùy Linh. Sự kết hợp này cho thấy sự ăn ý trong cách kể chuyện âm nhạc: giai điệu mượt mà, ca từ tiết chế nhưng giàu cảm xúc, đủ riêng tư để chạm tới câu chuyện của nghệ sĩ, đồng thời đủ mở để khán giả nhìn thấy chính mình trong đó.

Xuyên suốt MV, hơi thở văn hóa Việt Nam hiện diện tự nhiên và đậm đà – không chỉ trong hình ảnh, âm nhạc mà còn ở nhịp sống gia đình, mối quan hệ cộng đồng và tinh thần sum vầy ngày Tết. Đây cũng là dấu ấn quen thuộc trong hành trình sáng tạo của Hoàng Thùy Linh, một nghệ sĩ bền bỉ theo đuổi con đường gắn kết văn hóa dân tộc với ngôn ngữ đại chúng đương đại.

Rực Rỡ 30 vì thế không đơn thuần là một sản phẩm nhạc Tết, mà là bản ghi chép cảm xúc về hành trình trưởng thành và những mối quan hệ được gìn giữ theo năm tháng. Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt sôi động và cạnh tranh, MV chọn cách “đi chậm”, kể một câu chuyện lắng đọng nhưng giàu tính cộng hưởng. Chính sự tiết chế ấy tạo nên dấu ấn riêng, giúp khán giả nhận ra một Hoàng Thùy Linh chín muồi, điềm tĩnh và bền bỉ trên hành trình sáng tạo của mình.

MV Rực Rỡ 30 hiện đã được phát hành trên kênh YouTube chính thức của Hoàng Thùy Linh cùng các nền tảng nhạc số.

PV