Tối 26/10, đám cưới của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn quy tụ đông đảo nghệ sĩ góp mặt. Gây chú ý trong số đó là màn hội ngộ của Hoàng Thuỳ và Lê Thuý - cặp thí sinh cùng bước ra từ Vietnam's Next Top Model 2011. Mối quan hệ của cả hai đã có một khoảng thời gian dài được cho là "không đội trời chung".

Tuy nhiên, sau 13 năm, Hoàng Thuỳ và Lê Thuý cuối cùng đã làm lành trong sự vui mừng của rất nhiều đồng nghiệp và khán giả. Tại đám cưới của Quỳnh Châu, cả hai vui vẻ tương tác và có một cuộc nói chuyện ngắn để mở lòng với nhau. Khoảnh khắc Hoàng Thuỳ và Lê Thuý ôm nhau sát rạt, còn làm kiểu "trái tim" khi chụp hình ở tiệc cưới tối qua của Quỳnh Châu được chia sẻ rần rần khắp mạng xã hội.

Khoảnh khắc Hoàng Thuỳ - Lê Thuý "gương vỡ lại lành"

Trên trang cá nhân mới đây, Lê Thuý đã có chia sẻ về màn làm hoà với Hoàng Thuỳ. Nữ người mẫu cho biết cả hai nói chuyện trong trạng thái rất tỉnh tảo, khẳng định đã hoá giải những khúc mắc giữa 2 người.

"Hai chị em tối qua nói chuyện với nhau lúc cả 2 đang rất tỉnh táo, hoá giải hết những tất cả những gì khúc mắc trước đây của tuổi trẻ. Em ấy nói em vẫn luôn theo dõi chị, thấy chị như bây giờ em vui lắm, cảm ơn chị đã mở lòng với em hôm nay. Còn Thúy, 'chị xin lỗi em vì chị đã không hiểu cho những cảm xúc của em lúc đó'. Hai chị em nói cỡ 30 phút chứ không có nhiêu, kết bài hai chị em hẹn nhau bữa nào đi ăn chay và làm cái gì đó với nhau", Lê Thuý viết.

Bên dưới phần bình luận, Hoàng Thuỳ vừa trải lòng vừa hài hước nhắc lại drama mà cả hai khi còn ở nhà chung của Vietnam's Next Top Model. Nàng hậu chia sẻ: "Có những điều đúng thời điểm lại đắt giá lắm chị nhỉ. 13 năm có lẽ con số quá dài, nhưng cũng chưa muộn lắm. Cũng như em nói với chị tối qua: em nể phục về hành động đẹp của chị tối qua, cả hai bên đều muốn kết nối nhưng cả hai bên đều ngại. Cầu mong cho chị luôn hạnh phúc nhé. À chị còn uống sữa không để em gửi chị 1 thùng nè".

Hoàng Thuỳ và Lê Thuý hoá giải khúc mắc sau 13 năm



Hoàng Thuỳ và Lê Thuý từng là thí sinh của Vietnam's Next Top Model 2011. Mùa giải đó Lê Thuý lọt vào top 3 chung cuộc, trong khi đó Hoàng Thùy đăng quang Quán quân. Cả hai cùng bước ra từ một chương trình và từng là đồng nghiệp thân thiết, tuy nhiên trong giai đoạn ở nhà chung, họ được cho là phát sinh mâu thuẫn vì chuyện sinh hoạt và ăn uống, dẫn đến rạn nứt mối quan hệ.

Sau cuộc thi, Lê Thúy từng bức xúc chia sẻ việc bị fan của Hoàng Thùy tấn công, bình luận tiêu cực trên trang cá nhân. Mâu thuẫn giữa hai người đẹp càng căng thẳng hơn khi đến năm 2021, cả hai vướng vào ồn ào drama "túi xà leo".

Hoàng Thuỳ và Lê Thuý cùng bước ra từ chương trình Vietnam's Next Top Model 2011

Thời điểm đó, mạng xã hội lan truyền một bài đăng kể lại hậu trường một show diễn, trong đó một người mẫu nổi tiếng tên viết tắt T. đã gây náo loạn vì nghi ngờ bị mất túi xách. Khi phát hiện chiếc túi được đặt gần vị trí của một đồng nghiệp, người mẫu này cho rằng có người lấy cắp đồ của mình, khiến không khí hậu trường trở nên căng thẳng.

Dù bài đăng không nêu rõ danh tính, nhưng cư dân mạng nhanh chóng đoán "người mẫu T." chính là Hoàng Thùy. Ít lâu sau, người mẫu Lê Thanh Thảo xác nhận cô chính là người bị hiểu lầm trong câu chuyện. Theo lời kể của Lê Thanh Thảo, sự việc chỉ là hiểu nhầm, chiếc túi do ekip hậu trường vô tình đặt gần chỗ cô, chứ không hề có chuyện trộm cắp.

Khi vụ việc trở nên ồn ào, nhiều người trong giới thời trang lên tiếng, trong đó có Lê Thúy. Nữ người mẫu thẳng thắn đăng bài bênh vực Lê Thanh Thảo. Kể từ đó, Lê Thuý và Hoàng Thuỳ gần như không xuất hiện cùng nhau trong bất kỳ sự kiện nào, khiến công chúng tin rằng mối quan hệ giữa họ thật sự "đóng băng" trong suốt nhiều năm.