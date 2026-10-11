Mai Vàng 2026 khởi động: Sau mùa giải gọi tên Hòa Minzy, SOOBIN, "Mưa đỏ", năm nay có gì mới?

Sáng 8/10, chương trình giao lưu nghệ thuật "Hành trình 31 năm Giải Mai Vàng: Mùa giải thứ 32 năm 2026" diễn ra tại tòa nhà 123 Võ Văn Tần (TP.HCM), chính thức mở màn mùa giải mới. Cùng ngày, cổng thông tin giaimaivang.com.vn mở vòng đề cử để khán giả gửi tên những nghệ sĩ, tác phẩm mình yêu thích nhất trong năm.

Thay đổi lớn nhất của Mai Vàng năm nay nằm ở đơn vị đứng sau giải thưởng. Kể từ khi ra đời năm 1995, Mai Vàng luôn gắn với báo Người Lao Động. Từ mùa giải thứ 32, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tiếp nhận và tổ chức giải, trong bối cảnh hệ thống báo chí thành phố được sắp xếp lại. Ông Tô Đình Tuân, Phó tổng giám đốc cơ quan này kiêm Phó trưởng ban chỉ đạo giải, cho biết đơn vị mới coi việc tiếp nhận vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm, với mục tiêu đưa giải thưởng chuyên nghiệp, minh bạch và gần công chúng hơn, đồng thời thích ứng với môi trường truyền thông số. Về nhân sự, một số người từng đồng hành với Mai Vàng tiếp tục ở lại, bên cạnh các thành viên mới. Ban tổ chức cũng cho biết Hội đồng nghệ thuật vẫn có thể điều chỉnh các hạng mục trước khi chốt, trong thời gian từ nay đến hết vòng bầu chọn.

15 hạng mục, lần đầu có "Ca sĩ triển vọng"

Mai Vàng 2026 có 15 hạng mục tranh giải thuộc ba lĩnh vực. Ở mảng ca nhạc, khán giả đề cử cho Nam ca sĩ, Nữ ca sĩ, Nhóm hát, Ca khúc, MV được yêu thích nhất và hạng mục mới Ca sĩ triển vọng, được ban tổ chức giới thiệu là cơ hội cho những gương mặt trẻ có dấu ấn và tiềm năng phát triển. Mảng điện ảnh, truyền hình gồm Nam diễn viên, Nữ diễn viên, Phim điện ảnh, Phim truyền hình, Chương trình truyền hình, nền tảng số và Người dẫn chương trình được yêu thích nhất. Mảng sân khấu gồm Nam diễn viên, Nữ diễn viên và Vở diễn được yêu thích nhất. So với mùa trước, cơ cấu công bố năm nay không còn hạng mục Diễn viên hài và Chương trình nghệ thuật chính luận. Bên cạnh đó, ban tổ chức tiếp tục trao hai giải vinh danh đặc biệt là Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2026 và Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng (nếu có).

Giải ghi nhận các cá nhân, tập thể, tác phẩm, chương trình truyền hình và nền tảng số nổi bật trong khoảng từ 26/11/2025 đến 25/11/2026. Vòng đề cử kéo dài đến hết ngày 25/11/2026, vòng bầu chọn diễn ra từ 4/12/2026 đến hết 7/1/2027. Lễ trao giải dự kiến tổ chức lúc 20h ngày 14/1/2027 tại Nhà hát Hòa Bình (240 đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng, TP.HCM), thay vì Nhà hát Thành phố như mùa trước.

Để đề cử, khán giả đăng ký tài khoản trên giaimaivang.com.vn, nạp tối thiểu 3 điểm (tương đương 3.000 đồng) cho mỗi phiếu qua MoMo, ZaloPay, Internet Banking hoặc mã QR, sau đó chọn hạng mục, điền tên nghệ sĩ hoặc tác phẩm và dự đoán tổng số phiếu đề cử. Mỗi người có thể đề cử nhiều lần cho nhiều ứng viên. Những người dự đoán sát nhất tổng số phiếu có cơ hội nhận giải nhất 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng, giải ba 2 triệu đồng và 10 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

Nghệ sĩ gạo cội muốn Mai Vàng ưu ái điện ảnh hơn

Buổi khởi động quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như NSND Trà Giang, NSND Việt Anh, đạo diễn Đào Bá Sơn, NSND Thoại Miêu, NSND Trịnh Kim Chi, NSND Tạ Minh Tâm, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, đạo diễn Hoa Hạ, đạo diễn Chánh Trực, nghệ sĩ Tú Sương, Minh Nhí, Võ Minh Lâm, Hùng Vương.

Trong phần giao lưu, đề xuất được nhắc nhiều nhất là để điện ảnh có chỗ đứng lớn hơn trong cơ cấu giải. Đạo diễn Đào Bá Sơn cho rằng điện ảnh Việt những năm gần đây phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng, có sức lan tỏa mạnh với khán giả trẻ, nên Mai Vàng có thể cân nhắc tăng thêm giải thưởng cho lĩnh vực này. NSND Trà Giang đồng tình, cô mong giải tập trung hơn vào điện ảnh để tiếp sức cho thế hệ diễn viên trẻ.

Từng nhiều năm ngồi ghế Hội đồng nghệ thuật, đạo diễn Chánh Trực thừa nhận giữa đánh giá chuyên môn và lượt bình chọn của khán giả đôi khi có độ vênh, nhưng nhờ thể lệ chặt chẽ nên kết quả cuối cùng nhìn chung không chênh lệch lớn. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện thì nhận thấy Mai Vàng đã vượt ra khỏi phạm vi một giải thưởng của thành phố, khi ngày càng nhiều nghệ sĩ miền Bắc, miền Trung được xướng tên.

Võ Minh Lâm, người từng 7 lần cầm cúp Mai Vàng, cho rằng giải thưởng đã chắp cánh cho ước mơ của nhiều nghệ sĩ trẻ, và với cá nhân anh, mỗi lần được gọi tên là động lực để năm sau phải tìm vai hay hơn. Nghệ sĩ Tú Sương, chủ nhân 7 giải Mai Vàng, cũng xem những chiếc cúp là kết quả của tình thương khán giả dành cho mình. Dịp này, đạo diễn, NSƯT Ca Lê Hồng, người gắn bó hơn 20 năm với Hội đồng nghệ thuật, nhận phần quà "Mai Vàng tri ân".

Nhìn lại mùa 31: Năm của "Bắc Bling" và "Mưa đỏ"

Mai Vàng 2026 đến sau một mùa giải nhiều dấu ấn. Tại lễ trao giải lần thứ 31 tối 29/1/2026 ở Nhà hát Thành phố, Hòa Minzy là cái tên nổi bật nhất khi vừa nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất với "Bắc Bling" (sáng tác Tuấn Cry), vừa được vinh danh Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025, trong khi MV "Bắc Bling" đoạt giải MV của năm.

SOOBIN thắng hạng mục Nam ca sĩ với "Mục hạ vô nhân", ca khúc có MV cũng được trao giải MV được yêu thích nhất. Tùng Dương nhận giải Ca sĩ của năm, còn Đức Phúc và Phương Mỹ Chi được ghi nhận là Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt.

Ở mảng phim ảnh, "Mưa đỏ" của đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền và phim truyền hình "Mẹ biển" cùng được xướng tên, Liên Bỉnh Phát (vai Khang, "Quán Kỳ Nam") và Băng Di (vai Thương, "Cục vàng của ngoại") nhận giải diễn viên được yêu thích nhất. Sân khấu gọi tên Lâm Vỹ Dạ và Hùng Vương, nhóm Nhà Chín Muồi thắng hạng mục Nhóm hát, MC Vũ Mạnh Cường và Duy Khánh Zhou Zhou lần lượt nhận giải Người dẫn chương trình và Diễn viên hài. NSND, đạo diễn Trần Minh Ngọc được trao giải Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng. Mùa giải này có 16 hạng mục, trong đó 3 hạng mục được bổ sung mới.

Giải Mai Vàng được tổ chức thường niên từ năm 1995, tiền thân là giải "Bình chọn Văn nghệ sĩ được yêu thích nhất trong năm" ra đời từ năm 1991, nhằm tôn vinh nghệ sĩ và tác phẩm có đóng góp cho đời sống văn hóa, nghệ thuật. Đầu năm 2026, đơn vị tổ chức cũ đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp trong việc thực hiện giải.