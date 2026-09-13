Hoàng Rob đưa cây đàn tính khổng lồ lên sân khấu ATVNCG 2026

Tối 12/9, tập 11 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" lên sóng với vòng đấu thứ hai của Công diễn 4, chủ đề Thạch Sanh. Mở màn tập phát sóng là "Tích tịch tình tang" của Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ gồm Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Thỏ (Da LAB), Tùng Mint và Will, tiết mục đưa trọn một không gian văn hóa Tày lên sân khấu.

Trong tiết mục này, Hoàng Rob không chỉ đứng trên sân khấu với vai trò biểu diễn mà còn tham gia xây dựng concept, từ ý tưởng tổng thể đến việc đi tìm từng chất liệu văn hóa cụ thể. Và chính phần việc phía sau hậu trường mới là thứ khiến khán giả bất ngờ khi những câu chuyện chuẩn bị được hé lộ.

Ba ngày thuyết phục để có hai chiếc đầu sư tử mèo

Để đưa được múa sư tử mèo lên sân khấu, Hoàng Rob đã tìm đến một nghệ nhân tại Lạng Sơn. Vấn đề nằm ở chỗ mỗi chiếc đầu sư tử mèo cần khoảng sáu tháng để hoàn thiện, nên ban đầu nghệ nhân không đồng ý cho mượn đạo cụ mang vào TP.HCM. Nam nghệ sĩ dành khoảng hai đến ba ngày thuyết phục trước khi nhận được cái gật đầu.

Múa sư tử mèo của đồng bào Tày, Nùng ở Lạng Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2017. Múa bát của người Tày ở Bắc Kạn cũ, nay thuộc tỉnh Thái Nguyên, cũng đã được công nhận ở cấp quốc gia. Cả hai loại hình này đều xuất hiện trong "Tích tịch tình tang" bên cạnh hát Then và đàn tính, trong đó thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ngày 12/12/2019.

Theo chia sẻ của Hoàng Rob, tiết mục có sự hướng dẫn và cố vấn chuyên môn từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. Việc dùng đạo cụ do chính nghệ nhân làm ra, thay vì mô phỏng lại cho tiện sản xuất, khiến chất liệu văn hóa hiện diện trực tiếp trên sân khấu chứ không dừng ở mức trang trí.

Cây đàn tính khổng lồ và cách kể lại Thạch Sanh bằng lăng kính Tày

Ý tưởng của cả nhóm khởi đi từ hình ảnh cây đàn thần trong truyện Thạch Sanh. Hoàng Dũng cho biết khi nhận chủ đề, anh lập tức liên tưởng đến hai câu thơ "Đàn kêu tích tịch tình tang - Ai đưa công chúa dưới hang trở về", từ đó cùng các thành viên chọn hát Then và đàn tính làm chất liệu, một phần vì anh cũng là người dân tộc Tày. Từ hình tượng cây đàn gắn với chính nghĩa và tinh thần nhân ái, nhóm quyết định đặt bài hát vào bối cảnh lễ hội Lồng Tồng, tức lễ hội xuống đồng của người Tày diễn ra dịp đầu xuân với ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Ở vai trò làm concept, Hoàng Rob chọn cách để chất liệu truyền thống đối thoại với ngôn ngữ sân khấu đương đại thay vì phục dựng nguyên trạng. Khung cảnh miền núi phía Bắc được tái hiện bằng những dãy núi trùng điệp trên màn hình LED, kết hợp bảng màu rực rỡ và các lớp hình ảnh mang tính đồ họa, tạo ra một không gian vừa gợi đặc trưng vùng cao vừa hợp với thị giác của một show truyền hình hiện đại.

Điểm nhấn thị giác lớn nhất là cây đàn tính khổng lồ được dựng thành đạo cụ và đặt ngay vị trí trung tâm sân khấu. Cây đàn vừa nhắc đến nhạc cụ gắn liền với nghệ thuật Then, vừa làm điểm kết nối giữa phần âm nhạc và không gian văn hóa Tày, đồng thời trở thành chi tiết xuyên suốt định hình diện mạo của cả tiết mục. Về phần âm nhạc, bản phối của SlimV lồng ghép âm hưởng đàn tính và nhịp trống hội vào chất nhạc pop đương đại. Một điểm nhấn khác của sân khấu là sự xuất hiện của mẹ Hoàng Dũng, người bắt đầu sinh hoạt hát Then sau khi nghỉ hưu.

Giọng hát mộc mạc và một Hoàng Rob khác

Giữa một tiết mục dày đặc chất liệu văn hóa, giọng hát của Hoàng Rob lại là thứ gây bất ngờ. Chất giọng trong trẻo, mộc mạc cùng cách xử lý nhẹ nhàng giúp anh hòa vào không gian lễ hội một cách tự nhiên, không cố gắng phô diễn kỹ thuật. Từ thần thái, biểu cảm khi hát đến những động tác múa bát, anh mang đến một hình ảnh khác hẳn vẻ ngoài quen thuộc của một nghệ sĩ violin.

Nhìn lại hành trình qua các Công diễn, sự biến hóa đang dần trở thành dấu ấn riêng của Hoàng Rob. Anh từng kết hợp violin, hát và múa đương đại trong "Hoa Đào", rồi rap và chơi keytar trong "Let Me Go".

Ở tiết mục "Chiến", anh gây bất ngờ khi cầm guitar điện và song tấu cùng Hoàng Dũng với hình ảnh mạnh mẽ, giàu năng lượng, khác hẳn những phần trình diễn trước đó. Mỗi sân khấu lại mở ra một màu sắc khác, từ violin, rap, vocal đến nhạc cụ và tư duy dàn dựng, tạo nên hình ảnh một nghệ sĩ chọn cách làm mới mình thay vì lặp lại những gì đã quen tay.