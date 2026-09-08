Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik làm gì đêm muộn mà không thể qua mắt dân mạng?

MC Hoàng Oanh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai trò MC, đồng thời từng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Cô từng giành giải nhất Hot VTeen 2006 và Á hậu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Sau đó, Hoàng Oanh ghi dấu ấn qua nhiều chương trình truyền hình, sự kiện giải trí và một số bộ phim như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu.

Vào tối muộn hôm qua, khoảng hơn 21h, Hoàng Oanh bất ngờ đăng tải loạt ảnh trên Instagram cá nhân. Nữ MC ghi lại những khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng bên biển, diện trang phục mùa hè, khoe vóc dáng thon gọn và thần thái rạng rỡ.

Hoàng Oanh đăng tải loạt ảnh khoe sắc vóc

Đáng chú ý, bên cạnh loạt ảnh xinh đẹp, Hoàng Oanh còn viết một dòng trạng thái đầy ẩn ý về chuyện hạnh phúc: “Hạnh phúc bắt đầu từ 1 giây trân trọng, rồi 1 ngày, 1 tháng, 1 năm… và 1 đời yêu thương”.

Bài đăng được chia sẻ vào thời điểm khá muộn nhưng nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của dân mạng. Chỉ ít phút sau, nhiều người đã phát hiện tài khoản Instagram của Lê Giang Patrik để lại một lượt “thả tim” cho bài đăng của nữ MC.

Lê Giang Patrik liền có ngay động thái "thả tim"

Động thái tưởng chừng đơn giản này lập tức thu hút sự chú ý, nhất là trong bối cảnh Hoàng Oanh và nam thủ môn vừa có màn công khai thể hiện tình cảm trước công chúng tại chung kết ASEAN Cup 2026. Vì vậy, việc Patrik nhanh chóng tương tác với bài đăng của Hoàng Oanh vào đêm muộn càng khiến cư dân mạng thích thú.

Trước đó, chuyện tình cảm của Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik từng nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian dài. Đầu năm 2026, nữ MC từng xác nhận đã có tình yêu mới nhưng không tiết lộ danh tính đối phương. Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường có sự xuất hiện của một người đàn ông nhưng thường khéo léo che mặt.

Sau đó, cư dân mạng lần lượt phát hiện nhiều điểm trùng hợp giữa người đàn ông xuất hiện bên Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, cả hai vẫn giữ im lặng trước những đồn đoán.

Đến cuối tháng 8/2026, mối quan hệ này có bước chuyển đáng chú ý. Tối 26/8, sau khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 tại sân Mỹ Đình, Patrik tiến về phía Hoàng Oanh trên khán đài, ôm và hôn nữ MC trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả.

Cặp đôi công khai thể hiện tình cảm. Nguồn: MXH.

Sau đó, Hoàng Oanh còn cùng Patrik xuống sân ăn mừng chiến thắng. Những hình ảnh này được xem là lần đầu cả hai thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng sau thời gian dài giữ kín chuyện riêng tư.

Một ngày sau, Hoàng Oanh và Patrik tiếp tục được bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại sảnh khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân. Nam thủ môn nắm tay nữ MC, cả hai trò chuyện khá tự nhiên trước khi cùng rời đi.

Trưa ngày 27/8, một ngày sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, thủ môn Lê Giang Patrik nắm tay cực tình với Hoàng Oanh. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Đáng chú ý, sau những khoảnh khắc công khai này, Hoàng Oanh không có một bài đăng riêng để trực tiếp xác nhận chuyện tình cảm. Thay vào đó, nữ MC tiếp tục chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống, công việc và các khoảnh khắc bên người thân, bạn bè.

Trong loạt ảnh tổng kết tháng 8 được Hoàng Oanh đăng tải vào ngày 2/9, hình ảnh chụp cùng Patrik tại sân Mỹ Đình cũng xuất hiện giữa những khoảnh khắc đáng nhớ của cô trong tháng. Động thái này tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Nữ MC đăng ảnh có Lê Giang Patrik

Vì vậy, bài đăng mới với dòng chữ về “hạnh phúc” và đặc biệt là lượt “thả tim” nhanh chóng của Patrik lại trở thành một chi tiết được chú ý. Nhiều người cho rằng đây là cách nam thủ môn âm thầm tương tác với những chia sẻ mới nhất của Hoàng Oanh, trong khi nữ MC cũng đang có những cập nhật ngày càng cởi mở hơn về cuộc sống riêng.

Bên dưới bài đăng, Hoàng Oanh nhận được nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc, vóc dáng và thần thái. Không ít người gửi lời chúc cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và có cuộc sống viên mãn.

Ở tuổi 36, Hoàng Oanh hiện có cuộc sống khá bận rộn khi vừa chăm sóc con trai, vừa duy trì công việc trong lĩnh vực truyền hình và giải trí. Sau cuộc hôn nhân với doanh nhân người Mỹ Jack Cole, nữ MC từng dành nhiều thời gian cho con trai và công việc. Những năm gần đây, cô cũng thường xuyên chia sẻ các hoạt động đời thường, tập luyện, gặp gỡ bạn bè và những chuyến đi.

Trong khi đó, Lê Giang Patrik sinh năm 1992 tại Slovakia, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Sở hữu chiều cao 1,88 m, anh trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu, từng khoác áo các đội trẻ của Slovakia và thi đấu cho nhiều CLB tại Slovakia, CH Czech.

Patrik trở về Việt Nam thi đấu từ năm 2023 và sau quá trình hoàn tất thủ tục, chính thức có quốc tịch Việt Nam vào năm 2026. Anh sau đó được trao cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam và gây chú ý tại ASEAN Cup 2026 khi cùng đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch, đồng thời nhận danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất giải”.

Hiện tại, Patrik khoác áo CLB Công an TP.HCM tại V.League.