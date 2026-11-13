Khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều người trong vụ Hiệp 'đen'

Ngày 13/11, Công an TP.HCM thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp (biệt danh Hiệp “đen”) cùng đồng bọn có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác liên quan.

Công an TP.HCM khởi tố 11 người tham gia sản xuất, diễn xuất và phát tán phim ca nhạc “Huy Bến xe”, trong đó có Tấn Bo, Hoàng Mèo.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phát hiện hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe”, có sự góp mặt của Hiệp “đen” cùng nhiều người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Theo cơ quan điều tra, Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy, SN 1979) là người tổ chức, đầu tư sản xuất phim nhằm quảng bá hình ảnh và hai ca khúc do mình sáng tác. Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm (SN 1988) làm đạo diễn, cùng xây dựng ý tưởng, kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục, thiết bị và tổ chức quay, dựng phim.

Công an TP.HCM khởi tố 11 người tham gia sản xuất, diễn xuất và phát tán phim ca nhạc “Huy Bến xe”.

Biết Hiệp “đen” có hình ảnh “đại ca” trên mạng xã hội, Tâm liên hệ mời người này tham gia diễn xuất trong vai “ông trùm Hiệp đen”, đồng thời mượn nhà riêng và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh quay phim.

Hiệp đồng ý tham gia với mục đích quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên không gian mạng, đồng thời rủ thêm nhiều đàn em cùng xuất hiện trong phim. Ngoài ra, Tâm còn mời một số ca sĩ, diễn viên có sức hút trên mạng xã hội tham gia.

Bộ phim có khoảng 40-50 người góp mặt, với nhiều cảnh các nhóm sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê. Sau khi hoàn thành, phim được đăng tải trên YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Cơ quan điều tra xác định Trịnh Minh Tâm là người sản xuất, đầu tư, quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập phim thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Nguyễn Ngọc Mãi (biệt danh Mai Tiger, SN 1998) vừa tham gia diễn xuất trong vai bạn gái Huy, vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất. Huỳnh Văn Dạn (SN 1994) là người viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn.

Trong số những người tham gia diễn xuất có Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo , SN 1973), Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo, SN 1979), Lê Thanh Ngọc (nghệ danh Kim Ny Ngọc, SN 1992), Lê Hoàng Quốc Vinh (biệt danh Vinh K5, SN 1980), Nguyễn Thanh Nhã (biệt danh Thánh Lạc Trôi, SN 1990), Phan Hữu Liêm (SN 1989) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1993).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người gồm Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Nhã, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Lê Hoàng, Lê Hoàng Quốc Vinh, Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ.

Những người này bị khởi tố về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Riêng Nguyễn Ngọc Mãi cũng bị khởi tố về cùng tội danh nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Trước đó, Công an TP.HCM khởi tố vụ án liên quan đến các hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Nguyễn Tuấn Hiệp cùng đồng bọn thực hiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM kêu gọi những người có liên quan đến việc tổ chức sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải và phát tán phim ca nhạc “Huy Bến xe”, cũng như các đoạn phim liên quan đến Hiệp “đen”, sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo và giao nộp tài liệu, chứng cứ để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.

Cơ quan công an cũng đề nghị những người từng tham gia thực hiện bộ phim hoặc có thông tin liên quan chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp làm rõ vụ án.