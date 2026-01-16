Hoảng loạn cảnh lũ dữ càn quét Australia, ô tô bị cuốn lật dưới cầu, hàng trăm người tháo chạy trong đêm

Thảm cảnh này xảy ra tại bang Victoria sau trận mưa lớn chưa từng có, khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước.

Theo truyền thông địa phương, tuyến đường ven biển nổi tiếng Great Ocean Road đã chịu thiệt hại nặng nề và buộc phải đóng cửa sau khi một cơn bão mạnh gây mưa lũ diện rộng, đồng thời làm gián đoạn nguồn điện của hàng nghìn hộ dân. Tại các điểm du lịch, nhiều nhà di động và khu cắm trại bị vùi lấp trong bùn đất, rác thải... do nước lũ để lại.

Nguồn: Reuters

Lực lượng cứu hộ đã phải làm việc suốt ngày đêm để giải cứu người dân bị mắc kẹt trong phương tiện. Hàng trăm người đã được sơ tán khẩn cấp khỏi các khu cắm trại ven sông khi mực nước dâng cao đột ngột.

Hiện cảnh báo khẩn cấp đã được ban bố đối với các khu vực ven sông Wye, Kennett và Cumberland sau khi các cơn giông đổ xuống hơn 170mm mưa chỉ trong chiều ngày 15/1. Chính quyền kêu gọi người dân ở trong nhà, không mở cửa sổ hay cửa ra vào cho đến khi nước lũ rút bớt.

Ước tính khoảng 6.500 ngôi nhà đã rơi vào cảnh mất điện. Cơ quan chức năng cảnh báo trong thông cáo rằng tình hình đang thay đổi rất nhanh và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Nguồn: X/ The Sun

Thủ hiến bang Victoria, bà Jacinta Allan, cho biết bà cảm thấy “rất kinh hoàng” khi xem các đoạn video ghi lại thảm cảnh lũ lụt. “Tôi đang nghĩ tới cộng đồng địa phương và những người đang cắm trại dọc theo Great Ocean Road trong đêm nay” bà nói.

Một trong những nhân chứng trực tiếp là bà Patrice Capogreco, người đang đi cắm trại cùng hai con gái thì lũ bất ngờ ập tới. Bà cho biết gia đình đã cố gắng gia cố khu cắm trại từ đêm trước vì biết sẽ có mưa lớn, nhưng không thể lường trước mức độ nghiêm trọng của thiên tai.

“Tôi nghe ai đó hét lên rằng cây cối đang đổ xuống. Khi mở khóa lều ra, tôi thấy mọi thứ đang trôi nổi trong một con sông lớn, nơi vốn chỉ là bãi cỏ,” bà kể lại. Lúc đó, con gái 12 tuổi của bà đã hoảng loạn hét lên vì sợ hãi “Tôi chỉ biết la lớn ‘phải ra khỏi đây ngay, tất cả mọi người phải rời đi’.” Capogreco nói “Con gái lớn 17 tuổi của tôi đang ở trong lều bên cạnh với bạn bè, tôi phải đập cửa gọi các cháu chạy.”

Nhận ra không thể thoát bằng xe, gia đình bà cùng nhiều người khác nhanh chóng trèo lên khu vực cao hơn. Đến chiều cùng ngày, có tới khoảng 500 người đã tập trung tại đây để tránh lũ.

“Tình hình thực sự hỗn loạn, mọi người đi tìm người thân, ai cũng hoảng sợ,” Capogreco chia sẻ. “Chúng tôi mất hết rồi. Caravans và ô tô bị cuốn trôi, cảnh tượng thật đau lòng. Những người xa lạ ôm chầm lấy nhau để an ủi.”

Người mẹ này cũng bày tỏ lo ngại về công tác cảnh báo. “Chúng tôi nhận được thông báo khẩn cấp trên điện thoại khi mọi thứ đã quá muộn,” bà nói. “Thông báo đến sau khi chúng tôi sơ tán khoảng 30 phút. Gần như không có cảnh báo nào cả.”

“Nếu chuyện này xảy ra vào ban đêm thì sao? Chúng tôi có thể đã chết đuối. Nước lên quá nhanh. Chúng tôi thực sự cần thông tin rõ ràng và kịp thời hơn,” bà nhấn mạnh.

Đáng chú ý, thảm họa lũ lụt này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Great Ocean Road phải đóng cửa do các vụ cháy rừng bùng phát vì đợt nắng nóng gay gắt. Trước đó, những cơn lốc lửa dữ dội đã càn quét khu vực, cướp đi sinh mạng của một người và phá hủy khoảng 300 ngôi nhà.