Hoàng Hậu Tái Hôn nhận bão chê bai chưa từng thấy: Tạo hình "hổ lốn" 3 xu, dàn cast hạng A - kịch bản hạng bét

Ra mắt ngày 3/11, The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn) nhanh chóng trở thành một trong những series Hàn Quốc được quan tâm nhất trên MXH. Chỉ sau 3 ngày phát hành, bộ phim đã lập kỷ lục là tác phẩm truyền hình Hàn Quốc do Disney+ sản xuất có màn ra mắt được xem nhiều nhất trong lịch sử nền tảng này và Hulu trên toàn cầu. Tác phẩm cũng đứng đầu bảng xếp hạng các phim Hàn Quốc mới ra mắt tại hơn 50 thị trường, cho thấy sức hút đáng gờm của một dự án được đầu tư quy mô lớn.

Sức nóng này vốn không khó hiểu khi Hoàng Hậu Tái Hôn sở hữu nguyên tác đình đám với gần 3 tỷ lượt xem toàn cầu, đồng thời quy tụ dàn diễn viên hạng A gồm Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young. Câu chuyện xoay quanh nữ hoàng Navier (Shin Min Ah) bị chồng phản bội, quyết định ly hôn hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon) để tái hôn cùng hoàng tử Heinrey (Lee Jong Suk) của đế quốc phương Tây cũng có đầy đủ chất liệu tình yêu, ngoại tình, đấu đá quyền lực và cung đình giả tưởng để tạo nên một bom tấn hấp dẫn.

Thế nhưng, trái ngược với thành tích streaming ấn tượng, Hoàng Hậu Tái Hôn lại trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận trái chiều. Sau khi 4 tập đầu tiên lên sóng, bộ phim liên tiếp nhận về "cơn mưa lời chê" liên quan đến kịch bản, cách xây dựng thế giới giả tưởng, tạo hình nhân vật và chất lượng hình ảnh. Thậm chí, một số khán giả còn ví tác phẩm như chương trình tái hiện tình huống truyền hình hơn là một series giả tưởng được đầu tư hàng trăm tỷ won. Dàn cast đình đám có thể là bảo chứng cho sức hút ban đầu, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức cứu vãn những điểm yếu trong khâu chuyển thể.

Kịch bản thiếu chiều sâu, dàn sao Hàn Quốc chật vật trong thế giới quý tộc phương Tây

Thử thách lớn nhất của Hoàng Hậu Tái Hôn ngay từ đầu đã nằm ở việc đưa một thế giới lãng mạn giả tưởng mang đậm cảm hứng châu Âu lên màn ảnh bằng dàn diễn viên Hàn Quốc. Nguyên tác lấy bối cảnh những đế quốc giả tưởng với cung điện, hoàng gia, quý tộc và hệ thống tước vị mang phong cách phương Tây. Các nhân vật cũng sở hữu những cái tên như Navier, Sovieshu, Rashta hay Heinrey. Thay vì chuyển thể câu chuyện sang một triều đại Hàn Quốc để tạo cảm giác gần gũi, ê-kíp quyết định giữ nguyên bối cảnh và tên gọi của nguyên tác.

Đây là lựa chọn có phần mạo hiểm, bởi diễn viên không chỉ phải hóa thân thành những nhân vật thuộc một thế giới xa lạ mà còn phải khiến khán giả tin vào sự tồn tại của cả một đế quốc phương Tây giả tưởng. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa diễn viên Hàn Quốc, lời thoại mang âm hưởng cung đình phương Tây và những bộ lễ phục cầu kỳ đôi lúc tạo ra cảm giác thiếu tự nhiên. Một số phân đoạn khiến người xem khó nhập tâm, bởi nhân vật vẫn mang phong thái quen thuộc của phim cổ trang Hàn Quốc nhưng lại được đặt giữa cung điện và những quy tắc hoàng gia kiểu châu Âu.

Bên cạnh đó, kịch bản Hoàng Hậu Tái Hôn cũng chưa tận dụng tốt tiềm năng của nguyên tác. Câu chuyện vốn có nhiều chất liệu hấp dẫn như đấu đá chính trị, tranh giành quyền lực, phân biệt giai cấp, ngoại tình và những cuộc hôn nhân mang tính chiến lược. Tuy nhiên, 4 tập đầu dành khá nhiều thời lượng để giới thiệu nhân vật và thiết lập những mối quan hệ, trong khi chiều sâu tâm lý của một số nhân vật chưa thực sự được khai thác thuyết phục.

Navier được xây dựng như một nữ hoàng gần như hoàn hảo: thông minh, điềm tĩnh, sắc sảo và luôn biết cách kiểm soát tình huống. Dẫu vậy, sự kiêu hãnh và lạnh lùng của cô đôi lúc khiến nhân vật trở nên xa cách, chưa tạo được đủ đồng cảm với người xem. Sovieshu lại bị nhận xét có những chuyển biến trong cách hành xử chưa thật sự mượt mà, còn Rashta dù sở hữu xuất thân nhiều bi kịch nhưng những toan tính và tham vọng của cô đôi lúc được thể hiện khá trực diện, thiếu những lớp tâm lý phức tạp.

Điều đáng tiếc là dàn diễn viên thực lực vẫn chưa thể khỏa lấp hoàn toàn những hạn chế này. Shin Min Ah có phong thái phù hợp với hình tượng nữ hoàng kiêu hãnh, Lee Se Young tạo được dấu ấn với Rashta nhiều sắc thái, Lee Jong Suk mang đến nét quyến rũ cho Heinrey, trong khi Ju Ji Hoon thể hiện khá tốt sự kiêu ngạo của Sovieshu. Tuy nhiên, khi câu chuyện thiếu những lớp lang cảm xúc và thế giới giả tưởng chưa được xây dựng đủ tự nhiên, diễn xuất của các ngôi sao cũng khó phát huy hết sức nặng.

Tạo hình "hổ lốn", trang phục bị chê sến rện, thiếu khí chất quý tộc

Được quảng bá là một tác phẩm lãng mạn giả tưởng quy mô lớn, Hoàng Hậu Tái Hôn đặt ra kỳ vọng rất cao về phục trang, kiểu tóc và diện mạo của dàn nhân vật. Thế nhưng, không ít khán giả lại cho rằng thành phẩm trên màn ảnh chưa tương xứng với số tiền mà ê-kíp bỏ ra. Trên MXH, một số bộ trang phục bị ví như đồ hóa trang trong những câu lạc bộ kịch học đường, thiếu sự tinh tế và sang trọng cần có của giới quý tộc. Sự kết hợp giữa váy áo cầu kỳ, kiểu tóc, phụ kiện và cách trang điểm đôi lúc không tạo thành một tổng thể hài hòa, khiến nhân vật trông giống đang tham dự một buổi trình diễn hóa trang hơn là sống trong cung điện.

Trớ trêu hơn, trang phục của Shin Min Ah còn gây bàn tán khi giá trị thực tế được hé lộ. Một số bộ váy nữ diễn viên mặc có giá từ hàng triệu đến hàng chục triệu won, nhưng khi lên hình lại bị nhận xét trông khá rẻ tiền. Chiếc váy của thương hiệu Georges Hobeika được cho có giá khoảng 12.690 USD cũng không tránh khỏi những lời chê về hiệu quả thị giác. Một số bộ váy khác của nhà thiết kế Hàn Quốc Choi Jae Hoon lại nhận được phản hồi tích cực hơn, cho thấy vấn đề không hẳn nằm ở giá trị trang phục mà còn ở cách lựa chọn, phối hợp và đưa chúng lên màn ảnh.

Ju Ji Hoon cũng không nằm ngoài vòng xoáy tranh cãi. Tạo hình hoàng đế Sovieshu của nam diễn viên bị nhận xét già nua, gương mặt trông mệt mỏi và nước da xỉn màu, thiếu vẻ quyền lực, hào hoa mà độc giả nguyên tác hình dung. Một số khán giả còn đem diện mạo này so sánh với hình tượng Thái tử Lee Shin mà anh từng thể hiện trong Goong năm 2006. Gần 20 năm sau, Ju Ji Hoon tiếp tục khoác lên mình trang phục hoàng gia nhưng lại không nhận được sự đồng thuận về mặt tạo hình.

Kỹ xảo, bối cảnh và nhịp phim chưa đồng đều, tham vọng bom tấn vẫn còn dang dở

Hoàng Hậu Tái Hôn có những đại cảnh cung điện rộng lớn, sảnh tiệc xa hoa và không gian hoàng gia được đầu tư công phu. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa ngoại cảnh hoành tráng với một số không gian nội thất lại tạo ra cảm giác thiếu đồng nhất. Sự tương phản giữa vẻ ngoài lộng lẫy và nội thất chưa đủ xa hoa khiến khán giả đặt dấu hỏi về hiệu quả đầu tư. Trong khi đó, một số phân đoạn được dàn dựng theo phong cách giả tưởng lại chưa tạo được cảm giác kỳ ảo đủ thuyết phục.

Kỹ xảo Hoàng Hậu Tái Hôn cũng là điểm trừ không nhỏ. Những hiệu ứng phép thuật xuất hiện ở phần đầu phim bị nhận xét còn khá đơn giản, thiếu độ mượt và sức thuyết phục. Dù vậy, không phải tất cả đều đáng chê. Phân đoạn Heinrey biến thành chim được đánh giá tích cực hơn nhờ hiệu ứng CGI tự nhiên, hòa hợp với diễn biến cảm xúc giữa nhân vật và Navier. Điều này cho thấy ê-kíp vẫn có những khoảnh khắc xử lý kỹ thuật tốt, nhưng chất lượng tổng thể chưa thực sự đồng đều. Một số khung hình còn lộ rõ diễn viên đóng thế, cho thấy khâu hậu kỳ vẫn chưa được xử lý chỉn chu.

Một số khung hình của Hoàng Hậu Tái Hôn lộ rõ diễn viên đóng thế

Nhịp phim Hoàng Hậu Tái Hôn cũng là yếu tố khiến trải nghiệm xem thiếu liền mạch. Bốn tập đầu phải đảm nhận nhiệm vụ giới thiệu thế giới, thiết lập quan hệ giữa các nhân vật và mở ra những mâu thuẫn trong hoàng thất. Vì vậy, một số phân đoạn diễn ra khá chậm, trong khi những tình tiết ngoại tình, tranh giành sự sủng ái và âm mưu quyền lực lại được đẩy lên tương đối nhanh. Sự chuyển đổi giữa các mảng tình cảm, chính trị và giả tưởng đôi lúc chưa thật sự nhịp nhàng, khiến câu chuyện có cảm giác vừa dồn dập vừa thiếu chiều sâu ở những thời điểm cần thiết.

Nhìn chung, Hoàng Hậu Tái Hôn sở hữu sức hút của nguyên tác, tên tuổi dàn diễn viên và chiến dịch quảng bá giúp phim có màn ra mắt vô cùng ấn tượng, nhưng những hạn chế trong khâu chuyển thể lại khiến phản ứng của khán giả bị chia rẽ. Thành tích streaming kỷ lục là điều không thể phủ nhận, song đó mới chỉ là dấu hiệu cho thấy sức hút ban đầu, chưa phải bảo chứng cho chất lượng của toàn bộ series. Với 6 tập còn lại, bộ phim vẫn còn cơ hội cải thiện nhịp kể, đào sâu nhân vật và thuyết phục người xem bằng một thế giới giả tưởng chỉn chu hơn.