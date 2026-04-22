Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ lúc này gọi tên Ngô Cẩn Ngôn có lẽ cũng không hề quá lời. Những hình ảnh hậu trường vừa rò rỉ từ phim trường Phượng Bất Tê đang khiến mạng xã hội xôn xao, bởi dung mạo của cô trong vai Tần Trường Ca thực sự mang cảm giác “dệt từ sương khói” mong manh mà vẫn toát lên khí chất cao ngạo khó chạm tới. Chỉ một ánh nhìn, một cái nghiêng đầu nhẹ cũng đủ gợi nên vẻ uy quyền của một người đứng trên vạn người.

Nhan sắc mê hoặc của Ngô Cẩn Ngôn

Loạt tạo hình theo phong cách Ngụy – Tấn liên tiếp được hé lộ càng khiến khán giả không thể rời mắt. Khi là lam y thắt eo, cô mang vẻ thanh thoát nhưng sắc sảo, khi khoác bạch y cầm kiếm lại như tiên tử lạc xuống trần gian, còn lúc đội vương miện thì khí chất nữ đế gần như tràn khỏi khung hình. Đặc biệt, tạo hình toàn trắng xuất hiện ngày 20/4 được khen ngợi hết lời vì quá mức thoát tục, vừa lạnh lùng vừa ma mị. Không ít ý kiến thừa nhận rằng có thể có nhiều mỹ nhân đẹp hơn, nhưng để “giữ mắt” người xem trên màn ảnh như Ngô Cẩn Ngôn thì lại là câu chuyện khác.

Phía sau nhan sắc đang gây sốt ấy là một câu chuyện nhuốm màu bi kịch và tham vọng. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng của Thiên Hạ Quy Nguyên, xoay quanh hành trình trọng sinh báo thù của Tần Trường Ca. Từng là hoàng hậu khai quốc, nàng bị chính người thân phản bội, kết thúc trong đau đớn và tuyệt vọng. Ba năm sau, nàng trở lại với thân phận cung nữ Minh Sương, âm thầm bước vào vòng xoáy hậu cung để từng bước đòi lại tất cả, cho đến khi chạm tới đỉnh cao quyền lực.

Đồng hành và đối đầu với nàng là Tiêu Quyết do Ngụy Triết Minh thủ vai, một đế vương từng si tình, dần biến thành kẻ mù lòa và điên cuồng giữa những toan tính quyền lực. Mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là yêu, mà là sự giằng xé giữa yêu và hận, vừa muốn hủy diệt vừa không thể buông bỏ, tạo nên một câu chuyện vừa đau vừa cuốn.

Được chỉ đạo bởi Quách Hổ và Dương Hoan, Phượng Bất Tê gồm 36 tập, dự kiến lên sóng vào cuối năm 2026. Dù motif “trọng sinh báo thù” không còn mới, nhưng với tạo hình đang gây bão cùng khí chất riêng của Ngô Cẩn Ngôn, bộ phim vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút riêng, ít nhất là ở mặt thị giác nơi chỉ cần cô xuất hiện, khung hình đã đủ khiến người ta khó lòng rời mắt.