Đây không phải là Ngô Cẩn Ngôn, mà là "yêu quái"

Mới đây, hình ảnh từ phim trường Trọng Sinh Chi Môn: Nguyên Khởi (tạm dịch: Cánh Cửa Trọng Sinh - Nguồn Gốc) của Ngô Cẩn Ngôn gây bất ngờ cho khán giả khi nữ diễn viên để tóc mái và mặc bộ đồ jean trẻ trung. Khó có thể đoán ra tuổi tác của nữ diễn viên, nếu chỉ nhìn hình ảnh cũng không ai tin rằng cô đã là mẹ của một nhóc tỳ.

Ngô Cẩn Ngôn gây sốt với hình ảnh trẻ trung trong phim mới

Nữ diễn viên không thể thay đổi kể từ khi nổi tiếng đến nay

Theo Sina, Ngô Cẩn Ngôn luôn bị đánh giá là một trong những ngôi sao có thân hình gầy gò nhất giới giải trí Hoa ngữ, nhiều lần khán giả sốc khi chứng kiến thân hình "da bọc xương" của nữ diễn viên sinh năm 1990. May mắn thay, vóc dáng "mình hạc xương mai" không ảnh hưởng nhiều tới gương mặt của cô. Ngô Cẩn Ngôn vẫn giữ đc vẻ trẻ trung như trong những bộ phim đầu tay hơn 10 năm trước.

Đặc biệt, khi Ngô Cẩn Ngôn mặc trang phục trẻ trung như đồ jean và để tóc mái, trông cô càng ăn gian tuổi tác hơn. "Chỉ có fan già đi còn chị thì vẫn mãi như vậy", "Giống như yêu quái trẻ mãi không già vậy", "Cô ấy để tóc mái trông rất hợp, không có cảm giác cưa sừng làm nghé giống như những nữ diễn viên U40 khác", là bình luận của khán giả khi nhìn hình ảnh mới của Ngô Cẩn Ngôn.

Ở tuổi 36, Ngô Cẩn Ngôn mặc đồng phục học sinh vẫn rất hợp

Nữ diễn viên được khen "trẻ như yêu quái"

Trong Trọng Sinh Chi Môn: Nguyên Khởi, Ngô Cẩn Ngôn vào vai Chu Yến, một siêu trộm nổi danh giang hồ. Năm năm trước, vì đánh cắp viên "Trái tim bá tước", Chu Yến bị bắt vào tù, để lại hai người xem là Chu Vũ và Chu Huy nương tựa nhau.

Sau khi được tự do, Chu Yến chỉ mong đoàn tụ cùng gia đình và sống yên ổn. Nhưng để bảo vệ người thân, cô một lần nữa bị kéo trở lại giới giang hồ đầu sóng gió. Trong lớp lớp màn sương bí ẩn, mọi đáp án đều chỉ về người thừa kế duy nhất của gia tộc trộm cắp truyền kỳ, chàng thiếu niên thiên tài năm xưa.

Biên kịch Vu Chính, ông chủ của Ngô Cẩn Ngôn khẳng định vai diễn Chu Yến rất thu hút, thông minh quyết đoán, "có oán trả oán, có thù trả thù". Nhân vật này vừa giỏi võ, vừa có chiều sâu tâm lý.

Nhân vật mới của cô vừa giỏi võ vừa thông minh

Theo Sina, nhờ thành công của hai bộ phim Diên Hi Công Lược và Mặc Vũ Vân Gian, Ngô Cẩn Ngôn tự phát triển hướng đi độc đáo trong sự nghiệp là đóng những vai nữ chính mang trong mình mối hận thù và quyết tâm vượt qua khó khăn để tìm lại chân lý. Cô rất thành công ở thể loại này, thậm chí khiến khán giả tin rằng chỉ có Ngô Cẩn Ngôn vai "nữ chính trả thù" mới hấp dẫn. Đây là một hiệu ứng tốt giúp Ngô Cẩn Ngôn thu hút người xem.

Ngô Cẩn Ngôn cũng rất tích cực trong sự nghiệp. Sau khi kết hôn, cô trở lại phim trường ngay khi vừa sinh con được 3 tháng. Năm 2025, nữ diễn viên liên tục tham gia các dự án khác nhau với lịch trình dày đặc: tháng 4 quay Ngự Đình Dao, tháng 7 là Giang Sơn Vi Sính, cuối tháng 11 ngay lập tức bước vào đoàn Trọng Sinh Chi Môn: Nguyên Khởi và dự kiến tiếp tục ghi hình Phượng Bất Tê.

Nữ diễn viên cũng có thói quen kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt, cô luôn giữ bản thân ở mức 45 kg, nếu tăng thì sẽ chịu phạt để giữ vóc dáng thon gọn nhằm lên hình đẹp. Nhờ sự kỷ luật này mà Ngô Cẩn Ngôn 10 năm vẫn không thay đổi ngoại hình.