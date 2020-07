Hoàn thành môn cuối cùng của kỳ thi đại học khắc nghiệt nhất thế giới, học sinh Trung Quốc vỡ òa cảm xúc lao ra khỏi cổng trường

Cao Khảo (Gaokao) là kỳ thi đầu vào đại học tại Trung Quốc - một bài kiểm tra chất lượng học thuật với tất cả các học sinh trung học, mong muốn theo đuổi sự nghiệp học hành với bậc đại học. Đây là một trong những kỳ thi khốc liệt nhất trên thế giới với các bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và bài thi tự nhiên tổng hợp gồm 3 môn Sinh học, Vật lý, Hóa học hoặc bài thi xã hội tổng hợp bao gồm Lịch sử, Địa lý, Chính trị. Số điểm tối đa sẽ là 750 điểm với 150 điểm cho các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và 300 điểm tối đa cho bài thi tổng hợp.



Sáng ngày 07/07, gần 11 triệu thí sinh của Trung Quốc đã bước vào kỳ thi Cao Khảo. Kỳ thi năm nay diễn ra chậm hơn 1 tháng so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Theo thông báo của Bộ giáo dục Trung Quốc, kỳ thi đại học năm nay của nước này diễn ra từ ngày 7-8/7 (ngoại trừ một số địa phương như Bắc Kinh diễn ra từ ngày 7-10/7) với sự tham gia của 10,7 triệu thí sinh, tăng 400.000 so với năm 2019.

Dưới đây là một số hình ảnh vào ngày 08/07, thời điểm môn thi cuối cùng được hoàn thành:

Năm nay kỳ thi Cao Khảo không thể diễn ra thuận lợi ở một số địa phương khi mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nghiêm trọng. Một huyện miền núi ở An Huy đã buộc phải hủy thi do nước ngập. (Ảnh: China News)

Điểm thi tại trường trung học số 3, thuộc thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. (Ảnh: Xinhua)

Các thí sinh sau khi kết thúc bài thi cuối cùng tại điểm thi trường trung học số 1 ở thành phố Trường Sa, Hồ Nam. (Ảnh: Xinhua)

Các thí sinh ùa ra ngoài sau khi kết thúc môn thi cuối cùng tại điểm thi trường trung học số 1 ở thành phố Trường Sa, Hồ Nam. (Ảnh: China News)

Cao Khảo được xem là kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới, là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi học sinh ở Trung Quốc. (Ảnh: China News)

Các em học sinh đang chụp ảnh selfie cùng giáo viên tại điểm thi trường trung học số 1, huyện Kê Trạch, Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. (Ảnh: Xinhua)

Phụ huynh đứng chờ thí sinh tại điểm thi đại học thuộc thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ. (Ảnh: Xinhua)

Thí sinh ôm giáo viên của mình tại điểm thi trường trung học số 1, huyện Kê Trạch, Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. (Ảnh: Xinhua)

Điểm số trong kỳ thi Cao Khảo sẽ phần nào quyết định tương lai - các em có thể vào đại học không, các em sẽ học ở trường nào và công việc nào sẽ đợi các em phía trước. (Ảnh: China News)

Các thí sinh sau khi kết thúc môn thi cuối cùng ở Nghi Xương, Hồ Bắc. Được biết, ngày 07/07 ở Nghi Xương có mưa lớn nhưng sang ngày hôm sau thời tiết đã tạnh ráo, tạo điều kiện thuận lợi cho kỳ thi. (Ảnh: China News)

(Nguồn: Xinhua, China News)