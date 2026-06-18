Hoàn tất ghép phách, TP.HCM chính thức chốt lịch công bố điểm thi lớp 10

Sau khi hoàn tất các khâu rà soát, đối chiếu dữ liệu và xử lý kỹ thuật, Hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM sẽ chính thức công bố điểm thi vào ngày 19.6 theo kế hoạch đã được Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo trước đó.

Đây là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời cũng là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay với hơn 151.000 em đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra trong hai ngày 1 và 2.6. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Riêng những thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ dự thi thêm các bài thi tương ứng theo quy định.

Ngày 17.6, Hội đồng chấm thi lớp 10 đã hoàn tất công đoạn ghép phách bài thi. Trước đó, từ ngày 15.6, hội đồng bắt đầu thực hiện các công đoạn ráp phách và so dò. Hiện nay, đơn vị này đang tiếp tục triển khai các bước còn lại như lên điểm, đối sánh dữ liệu và hoàn thiện hệ thống nhằm chuẩn bị cho việc công bố kết quả tới thí sinh.

Để tra cứu kết quả nhanh chóng và chính xác, thí sinh và phụ huynh có thể lựa chọn một trong hai hình thức. Cách thứ nhất là truy cập cổng điểm thi của Sở GD&ĐT TP.HCM tại địa chỉ https://diemthi.hcm.edu.vn , nhập số báo danh và nhấn “Xem điểm” để theo dõi kết quả. Đây là kênh công bố chính thức được cập nhật trực tiếp từ Hội đồng chấm thi. Sở GD&ĐT TP.HCM cũng sẽ cung cấp đường link tra cứu ngay khi công bố kết quả.

Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn bằng cách đăng nhập bằng số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cấp, sau đó chọn mục tra cứu kết quả để xem điểm thi.

Sau khi công bố điểm thi, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2026 - 2027.

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập được tính bằng tổng điểm ba môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Tất cả các môn đều được tính hệ số 1. Bài thi được chấm theo thang điểm 10 và lấy lẻ đến 0,25 điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển là: Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Thí sinh chỉ được xét tuyển nếu dự thi đủ ba môn và không có bất kỳ bài thi nào bị điểm 0.

Đối với lớp 10 chuyên, điểm xét tuyển được tính theo công thức: Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + (Điểm môn chuyên × 2).

Đối với lớp 10 tích hợp, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán và điểm trung bình chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 ở lớp 9 cấp THCS (quy đổi theo thang điểm 10), hoặc điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp đối với thí sinh thuộc nhóm 2.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý chỉ xét tuyển đối với những thí sinh dự thi đầy đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế tuyển sinh, đạt mức điểm yêu cầu và tất cả các bài thi đều phải có điểm lớn hơn 0.

Với hơn 151.000 thí sinh tham gia kỳ thi năm nay, kỳ tuyển sinh lớp 10 TP.HCM tiếp tục là một trong những kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước. Thời điểm công bố điểm thi vào ngày 19.6 là cột mốc quan trọng, mở đầu cho giai đoạn xét tuyển và công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.