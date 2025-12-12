Hoàn Mỹ Thủ Đức tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2025, cập nhật tiến bộ y học và quản lý chất lượng bệnh viện

Ngày 12/12/2025, Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2025 với chủ đề "Cập nhật những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe và quản lý chất lượng bệnh viện", quy tụ hơn 200 đại biểu là chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên, bác sĩ và điều dưỡng đến từ nhiều cơ sở y tế, trường đại học trong và ngoài hệ thống Hoàn Mỹ.



Hội nghị diễn ra từ 7h30 đến 16h15 tại Hội trường tầng 6 – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức (241 Hoàng Cầm, phường Linh Xuân, TP HCM). Đây là hoạt động khoa học thường niên, đồng thời là diễn đàn học thuật quan trọng nhằm kết nối chuyên môn lâm sàng với quản trị bệnh viện, góp phần lan tỏa các mô hình cải tiến chất lượng và thực hành y khoa dựa trên bằng chứng.

Diễn đàn học thuật gắn với thực tiễn vận hành bệnh viện

Trong bối cảnh hệ thống y tế Việt Nam đang chuyển dịch mạnh theo hướng hiện đại hóa, chuẩn hóa chất lượng và ứng dụng công nghệ, hội nghị năm nay tập trung vào ba định hướng xuyên suốt: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật - công nghệ trong chẩn đoán và điều trị; tăng cường quản lý chất lượng theo chuẩn khu vực và quốc tế; xây dựng văn hóa an toàn người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm.

Phát biểu khai mạc, ThS Phạm Tuấn Phú - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức cho biết, bệnh viện chính thức đi vào hoạt động từ năm 2020 và là bệnh viện trẻ nhất trong hệ thống 15 bệnh viện thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ. Sau 5 năm phát triển, Hoàn Mỹ Thủ Đức từng bước khẳng định vai trò là bệnh viện đa khoa hiện đại tại khu vực phía Đông TP HCM, hướng đến cột mốc 1 triệu lượt khám ngoại trú vào năm 2026.

"Hội nghị Khoa học Kỹ thuật là diễn đàn để đội ngũ lâm sàng và quản trị cùng chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và các kết quả thực tiễn. Thông qua đó, bệnh viện tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần cải tiến chất lượng, an toàn người bệnh và phát triển bền vững trong hoạt động khám chữa bệnh," ông Phạm Tuấn Phú nhấn mạnh.

Gần 30 báo cáo khoa học, trải rộng nhiều lĩnh vực

Theo Ban Tổ chức, hội nghị năm nay có gần 30 báo cáo khoa học, phản ánh các vấn đề thời sự và sát thực tiễn điều trị - quản lý bệnh viện. Nội dung trải rộng từ ngoại khoa, nội khoa, hồi sức cấp cứu, sản – nhi, cận lâm sàng, dược lâm sàng, đến điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất lượng và chuyển đổi số y tế.

Tại phiên toàn thể buổi sáng, các tham luận tập trung vào những chủ đề có tính dẫn dắt chuyên môn và quản trị, như: xử trí gãy xương vùng mấu chuyển xương đùi (thay khớp hay kết hợp xương); vai trò phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trong điều trị trượt đốt sống thắt lưng; kết quả triển khai chương trình ghép tim; xu hướng mới trong quản lý tăng huyết áp ở chăm sóc ban đầu; quản trị lâm sàng lấy khách hàng làm trung tâm; quản lý rủi ro theo chuẩn ACHSI; tư vấn tiêm chủng người lớn từ khuyến cáo đến thực hành.

Buổi chiều, hội nghị triển khai các phiên chuyên đề song song. Ở phiên lâm sàng, nhiều đề tài được đánh giá cao về giá trị ứng dụng như: nghiên cứu thực trạng ngừng hô hấp tuần hoàn ngoại viện; báo cáo ca tăng huyết áp do u tủy thượng thận; đặc điểm lâm sàng – cận lâm sàng ở trẻ mắc sởi; tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ và kết cục thai kỳ; ca lâm sàng đái tháo nhạt và vai trò phối hợp đa chuyên khoa.

Nhóm phẫu thuật – can thiệp và ứng dụng công nghệ thu hút sự quan tâm với các báo cáo về tạo hình thân đốt sống bằng bơm xi măng sinh học qua da; giảm đau sau mổ lấy thai bằng TAP block dưới hướng dẫn siêu âm; phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường tiền đình miệng (TOETVA); phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ kết hợp nội soi đường mật; tạo hình bản sống cổ lối sau; giám sát nồng độ Vancomycin theo AUC bằng phương pháp Bayes nhằm tối ưu hiệu quả và an toàn điều trị.

Ở phiên quản lý chất lượng – điều dưỡng – kiểm soát nhiễm khuẩn, các báo cáo tập trung vào nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm người bệnh, bao gồm: đánh giá chất lượng hồ sơ bệnh án nội trú; hiệu quả chuyển đổi đào tạo theo mô hình AIDET đến mức độ hài lòng người bệnh; giáo dục sức khỏe cho sản phụ sau sinh; tuân thủ điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp; xây dựng văn hóa vệ sinh tay; ứng dụng công nghệ thông tin trong tư vấn sử dụng thuốc.

Lan tỏa tri thức, tăng cường hợp tác chuyên môn

Hội nghị có sự tham gia của chủ tọa và báo cáo viên đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cùng nhiều bệnh viện trong hệ thống Hoàn Mỹ. Các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, tập trung vào chuẩn hóa thực hành lâm sàng, quản trị chất lượng và khả năng nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thực tiễn bệnh viện.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã tri ân các chủ tọa, báo cáo viên và ghi nhận sự đồng hành của các đơn vị tài trợ. Đại diện Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức gửi lời cảm ơn đến quý đại biểu, chuyên gia, các cơ sở y tế - trường viện đã tham dự và đóng góp học thuật; đồng thời trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng hoạt động khoa học của bệnh viện trong năm 2025.

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2025 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển chuyên môn bền vững của Hoàn Mỹ Thủ Đức, lấy chất lượng điều trị, an toàn người bệnh và cải tiến liên tục làm nền tảng, đóng góp vào sự phát triển chung của hệ thống y tế khu vực phía Đông TP HCM.