Hỏa tốc: Thêm địa phương thông báo hoãn thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh An Giang xác nhận, Sở vừa điều chỉnh phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sau khi tỉnh này ghi nhận các ca mắc Covid-19 ở huyện An Phú và TP. Châu Đốc. F2 cũng xuất hiện ở một số huyện, thị và nhiều đối tượng đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Để kỳ thi được diễn ra an toàn tuyệt đối, đúng quy chế, đảm bảo tốt quyền lợi của các thí sinh tham dự kỳ thi, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang có phương án giải quyết cho tất cả thí sinh thuộc huyện An Phú và TP. Châu Đốc chuyển sang dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào đợt 2, thời gian cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, có 988 thí sinh thuộc huyện An Phú (2 điểm thi, 44 phòng thi), 1.465 thí sinh địa bàn TP. Châu Đốc (3 điểm thi, 64 phòng thi) cùng 1573 thí sinh thuộc huyện Châu Phú phải thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2.

Ngoài ra, 62 thí sinh thuộc các huyện: Chợ Mới, Phú Tân và TP. Long Xuyên chuyển sang dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào đợt 2. Cụ thể, Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng (huyện Chợ Mới) có 60 thí sinh (cách ly tại nhà ở huyện Lấp Vò, theo Chỉ thị 15 của Thủ tưởng Chính phủ); Trường THPT Nguyễn Công Trứ (TP. Long Xuyên) có 1 thí sinh (cách ly tại nhà ở huyện Lấp Vò, theo Chỉ thị 15 của Thủ tưởng Chính phủ); Trường THPT Bình Thạnh Đông (Phú Tân) có 1 thí sinh thuộc diện F2 (cách ly tại nhà ở huyện Phú Tân).



Tính từ ngày 15/4 đến nay, tỉnh An Giang ghi nhận 81 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (1 trường hợp tái dương tính); bao gồm 35 trường hợp cách ly sau khi nhập cảnh, 46 trường hợp ghi nhận trong tỉnh.