Những ngày qua, hình ảnh các bộ sưu tập tốt nghiệp của sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, Trường Đại học Văn Lang liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Từ những thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa đến các ý tưởng lấy cảm hứng từ thiên nhiên hay khoa học, nhiều tác phẩm khiến cư dân mạng không tiếc lời khen vì độ sáng tạo và mức độ hoàn thiện.

Trong số đó, bộ sưu tập “Shell Fossils” của Trần Huỳnh Ngân Hà (SN 2003) đang thu hút nhiều sự chú ý nhất. Lấy cảm hứng từ hóa thạch vỏ của các loài động vật biển không xương sống, bộ sưu tập gây ấn tượng bởi những phom dáng mạnh mẽ, bề mặt chất liệu được xử lý cầu kỳ cùng những chi tiết gợi liên tưởng đến các dấu tích hàng triệu năm tuổi.

Với bộ sưu tập này, Ngân Hà trở thành Á khoa tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang, nhận được nhiều đánh giá cao từ người có chuyên môn. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng còn dành lời khen rằng bộ sưu tập mang tinh thần quốc tế, đủ ấn tượng để xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala.

Phần trình diễn đồ án tốt nghiệp đang gây sốt của Trần Huỳnh Ngân Hà - Á khoa Thiết kế thời trang, trường Đại học Văn Lang

Biến hóa thạch hàng triệu năm tuổi thành ngôn ngữ thời trang

Ít ai nghĩ rằng nguồn cảm hứng của bộ sưu tập lại bắt đầu từ một lần tìm hiểu rất tình cờ.

Ngân Hà kể trước đây, khi nhắc đến hóa thạch, cô bạn chỉ nghĩ đến những bộ xương khủng long quen thuộc. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu về hóa thạch tại Việt Nam, Hà biết đến hóa thạch vỏ của các loài động vật biển không xương sống như ammonite hay gastropod. Càng tìm hiểu, Ngân Hà càng cảm thấy bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của chúng.

"Dù đã trải qua hàng triệu năm, hình dáng và những đường nét đặc trưng vẫn được lưu giữ gần như nguyên vẹn. Chính vẻ đẹp bền vững theo thời gian đó đã truyền cảm hứng để mình lựa chọn hóa thạch vỏ làm nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập tốt nghiệp", Ngân Hà chia sẻ.

Điều thú vị là hóa thạch thường gắn với quá khứ, trong khi thời trang lại luôn hướng đến sự mới mẻ. Với Ngân Hà, bài toán đặt ra không phải tái hiện nguyên bản những mẫu hóa thạch, mà là chuyển hóa tinh thần của chúng thành ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Cô bạn bày tỏ: "Mục tiêu của mình là vận dụng vẻ đẹp về hình dáng, cấu trúc, màu sắc và bề mặt của các loại hóa thạch vỏ, từ đó chuyển hóa thành ngôn ngữ thời trang hiện đại. Mình kết hợp những đặc trưng ấy với nhu cầu trang phục dự lễ của khách hàng ngày nay để tạo nên các thiết kế mang tính ứng dụng hơn” .

Để có được bộ sưu tập hoàn chỉnh, Ngân Hà không chỉ đọc tài liệu mà còn trực tiếp đến Bảo tàng Địa chất Việt Nam và các cửa hàng chuyên về hóa thạch để quan sát những mẫu vật thật. Hà cho hay chính những đường vân tự nhiên, bề mặt gồ ghề cùng màu sắc nguyên bản của các mẫu hóa thạch đã mở ra rất nhiều ý tưởng cho quá trình sáng tạo.

Những chi tiết ấy sau đó được chuyển hóa thành các giải pháp thiết kế đa dạng: từ phom dáng, cấu trúc trang phục cho đến kỹ thuật xử lý bề mặt. Có thiết kế sử dụng kỹ thuật thêu nổi với sợi raffia nhiều sắc độ để tái hiện cụm hóa thạch trong đá vôi, có thiết kế kết hợp cườm, đá thô nhằm tạo cảm giác gồ ghề đặc trưng. Một số chất liệu còn được xử lý bằng cách kết hợp hóa thạch thật với resin, in 3D hay hệ thống khoen kim loại để tạo nên những bề mặt hoàn toàn mới.

Trong đó, chiếc đầm chainmail sử dụng các module resin đúc từ hóa thạch thật là thiết kế khiến Ngân Hà nhớ nhất: “Mình gặp khá nhiều khó khăn, từ việc tìm nguồn nguyên liệu, đổ resin cho đến xử lý hệ thống khoen sao cho chịu được trọng lượng của các module. Có những lần khoen bị đứt vì module quá nặng nên mình phải điều chỉnh rất nhiều. Sau nhiều lần thử, mình mới hoàn thiện được thiết kế như mong muốn” .

Đằng sau những khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội là hơn nửa năm nghiên cứu đề tài cùng 5 tháng liên tục phát triển và hoàn thiện bộ sưu tập. Ngân Hà cho biết, giai đoạn thực hiện mẫu thật là thử thách lớn nhất vì mọi chi tiết đều phải hoàn thiện chỉn chu, truyền tải đúng tinh thần của bản thiết kế. Ngoài ra, cô bạn cũng phải điều chỉnh liên tục để đảm bảo tính thẩm mỹ và vừa có thể thực hiện hoá từ bản vẽ.

Về chi phí đầu tư cho bộ sưu tập, Ngân Hà cho hay đến hiện tại vẫn chưa thể áng chừng hay tổng kết một con số cụ thể. Lý do là bởi các khoản đầu tư được phân bổ xuyên suốt quá trình làm đồ án từ việc lựa chọn chất liệu, may mẫu, thuê mẫu trình diễn,... Song cô bạn cho biết, mức chi phí cho đồ án tốt nghiệp hầu hết đều do cá nhân mỗi sinh viên tự chi trả. Ngoài ra, sẽ có thêm sự hướng dẫn từ thầy cô, hỗ trợ từ gia đình, bạn bè.

"AI có thể hỗ trợ nhưng không thể thay thế tiếng nói của nhà thiết kế"

Việc bộ sưu tập nhận được nhiều lời khen ngoài mong đợi cũng là một bất ngờ Ngân Hà. Không chỉ đạt Á khoa, bộ sưu tập của cô bạn được nhiều người so sánh với Met Gala, đặt để vào các ngôi sao quốc tế.

Ngân Hà chia sẻ: "Mình rất hạnh phúc và biết ơn khi bộ sưu tập được mọi người đón nhận tích cực. Những nhận xét như mang tinh thần quốc tế hay phù hợp với Met Gala thực sự là nguồn động viên rất lớn. Tuy nhiên, mình nghĩ bản thân vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi nên những lời khen đó là động lực để tiếp tục cố gắng ”.

Theo học một ngành vốn được xem là nhiều cạnh tranh và tốn kém, Ngân Hà cũng từng nghe không ít những ý kiến băn khoăn về tương lai và nghề nghiệp. Song, cô bạn cho rằng mỗi nhà thiết kế sẽ đều có định hướng riêng, nên việc cần làm là tập trung hoàn thiện kỹ năng và phát huy những điểm mạnh mình có.

Trong bối cảnh AI đang dần xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực sáng tạo, Ngân Hà cũng có góc nhìn khá cởi mở. Cô thừa nhận bản thân sử dụng AI để hỗ trợ tìm kiếm tài liệu và nghiên cứu thông tin trong quá trình thực hiện đồ án.

"AI giúp mình tiết kiệm thời gian nghiên cứu và tiếp cận thông tin nhanh hơn. Tuy nhiên, việc kiểm chứng thông tin, phát triển ý tưởng, hiện thực hóa thiết kế thành sản phẩm đều là những phần mình trực tiếp thực hiện. AI có thể hỗ trợ rất nhiều nhưng không thể thay thế tiếng nói của nhà thiết kế. Mỗi người đều có trải nghiệm, tư duy và cách kể câu chuyện khác nhau thông qua thời trang. Đó là điều mình tin rằng AI rất khó có thể thay thế” , Ngân Hà chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Ngân Hà cho biết bản thân chưa vội nghĩ đến việc ra mắt thương hiệu ngay lập tức. Mục tiêu trước mắt của cô bạn là làm việc trong môi trường thực tế để tích lũy kinh nghiệm, từng bước xây dựng nền tảng chuyên môn trước khi hiện thực hóa ước mơ sở hữu thương hiệu thời trang của riêng mình.

Ảnh: NVCC