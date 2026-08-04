Hoa sĩ Đặng Thanh Huyền mang ký ức Mekong bên gia đình vào tranh

Với Đặng Thanh Huyền, chuyến đi lần này đặc biệt bởi cô được đồng hành cùng những người thân yêu. Trong nhịp sống bận rộn, không phải lúc nào các thành viên trong gia đình cũng có cơ hội dành trọn thời gian cho nhau. Bởi thế, những ngày cùng lênh đênh trên dòng Mekong đã trở thành ký ức và nguồn cảm hứng quý giá cho người nghệ sĩ.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền. Ảnh NVCC

Nữ họa sĩ tâm sự, điều cô nhớ nhất sau chuyến đi không phải là những địa danh nổi tiếng hay công trình kiến trúc kỳ vỹ, mà là những khoảnh khắc đặc biệt: “Tôi luôn thích đi cùng gia đình. Không chỉ bởi niềm vui được sẻ chia một hành trình, mà bởi những người mình yêu thương luôn khiến mình cảm nhận thế giới theo một cách dịu dàng hơn. Một đứa trẻ reo lên khi thấy đàn chim cất cánh. Ánh mắt người thân dừng lại thật lâu trước ngôi đền cổ. Hay cả gia đình cùng ngồi yên nhìn mặt trời lặn qua khung cửa mà chẳng ai nói điều gì...

Tôi nhận ra, người họa sĩ không chỉ vẽ những gì mình nhìn thấy, mà còn vẽ cả cảm xúc của những người đã cùng mình đi qua hành trình ấy”.

Hoạ sĩ Đặng Thanh Huyền và gia đình trong chuyến hành trình 8 ngày 7 đêm xuôi theo dòng Mekong. Ảnh NVCC

Nguồn cảm hứng đó đã theo Đặng Thanh Huyền trở về xưởng vẽ, dần chuyển hóa thành các tác phẩm mới. Trong khoảng 50 bức tranh được nữ họa sĩ thực hiện sau hành trình Mekong có sắc xanh mênh mang của rừng tràm Trà Sư, nét hoài niệm của nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, ánh mắt của trẻ em trong những ngôi trường ven sông, phiên chợ sớm còn đẫm hơi sương, những cụm lục bình tím trôi lững lờ hay một chú mèo nhỏ nằm giữa sân đền cổ...

Xuyên suốt tất cả là nhịp chảy của dòng Mekong, chậm rãi nhưng như một sợi chỉ vô hình kết nối tất cả.

Khúc giao mùa. Ảnh NVCC

Khúc ca trên nước. Ảnh NVCC

Hương Cũ. Ảnh NVCC

Sau nhiều năm hoạt động, Đặng Thanh Huyền vẫn được biết đến là nữ họa sĩ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đề tài gia đình và các giá trị cảm xúc. Sinh năm 1984 tại Hà Nội, cô tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam, hoàn thành chương trình Thạc sĩ Hội họa tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Nữ họa sĩ từng ghi dấu ấn với triển lãm cá nhân Hương sắc Hà Thành (2019) và Nơi thời gian chậm lại (2025) tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nơi cô kể những câu chuyện về Hà Nội, ký ức, gia đình và vẻ đẹp của những điều bình dị trong cuộc sống.

Bayon và Chú Mèo Nhỏ. Ảnh NVCC

Với Đặng Thanh Huyền, loạt tranh cảm hứng Mekong lần này không đơn thuần là câu chuyện về một dòng sông hay một chuyến du lịch. Đó còn là câu chuyện về sự kết nối, về những người thân yêu và về cảm giác đủ đầy mà đôi khi chúng ta chỉ nhận ra khi có khoảng thời gian dành cho nhau.

Lục Bình. Ảnh NVCC

“Khi trở về xưởng vẽ, điều hiện lên trước tiên trong tôi không phải những địa điểm mình đã đi qua mà là cảm giác đủ đầy. Đủ đầy của một hành trình được sống trọn vẹn. Đủ đầy của những tiếng cười, những khoảng lặng và những rung động được sẻ chia. Để rồi từ sự đủ đầy ấy, từng lớp màu tự nhiên tìm đến mặt toan”.

Loạt tranh cũng cho thấy những chuyển biến trong cách biểu đạt của Đặng Thanh Huyền. Nữ họa sĩ dành nhiều sự quan tâm hơn cho không khí và cảm xúc, thay vì tập trung mô tả chi tiết cảnh vật như trước đây. Bố cục được tiết chế hơn, màu sắc trở nên mềm và lắng hơn, nhằm gợi lại những dư âm còn đọng lại sau hành trình.

PV