Mua bếp SAKURA, mở ra cơ hội du lịch Đài Loan (Trung Quốc)

Bởi căn bếp không chỉ là nơi nấu ăn mà còn là không gian gắn kết các thành viên qua những bữa cơm mỗi ngày.

Với mong muốn mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng, SAKURA Việt Nam triển khai chương trình "Rinh Quà Lớn – Vi Vu Đài Loan (Trung Quốc)" từ 01/08/2026 đến 31/01/2027 trên phạm vi toàn quốc. Khi mua các thiết bị bếp điện của SAKURA và kích hoạt bảo hành điện tử, khách hàng không chỉ sở hữu những sản phẩm phục vụ cuộc sống hằng ngày mà còn có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn, đặc biệt là chuyến du lịch Đài Loan (Trung Quốc) – quê hương của thương hiệu.

Mua thiết bị bếp hôm nay, nhận cơ hội khám phá Đài Loan (Trung Quốc)

Từ ngày 01/08/2026 đến 31/01/2027, chương trình "Rinh Quà Lớn - Vi Vu Đài Loan (Trung Quốc)" áp dụng trên phạm vi toàn quốc dành cho khách hàng mua các sản phẩm điện của SAKURA như bếp từ, bếp hồng ngoại, máy hút khói và máy rửa chén tại hệ thống showroom chính hãng, đại lý, các chuỗi siêu thị điện máy hoặc sàn thương mại điện tử.

Sau khi mua sản phẩm chính hãng, người dùng chỉ cần quét mã QR trên tem bảo hành, kích hoạt bảo hành điện tử thành công trong thời gian diễn ra chương trình là mã Serial trên sản phẩm sẽ trở thành mã dự thưởng.

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành điện tử

Đối với khách hàng mua hàng qua các sàn thương mại điện tử nhưng nhận hàng sau ngày 31/01/2027, SAKURA cũng gia hạn thêm đến 24/02/2027 để hoàn tất việc kích hoạt bảo hành, đảm bảo quyền lợi tham gia chương trình.

Đặc biệt, tùy theo từng dòng sản phẩm, khách hàng sẽ có từ một đến ba lượt dự thưởng. Nếu chưa may mắn ở kỳ quay tháng, mã dự thưởng vẫn tiếp tục được bảo lưu để tham gia các đợt quay tiếp theo cũng như vòng quay giải Đặc biệt cuối chương trình. Điều này đồng nghĩa cơ hội nhận quà sẽ tăng lên theo thời gian mà khách hàng không cần đăng ký lại.

Cách thức tham gia chương trình “Rinh Quà Lớn - Vi Vu Đài Loan (Trung Quốc)

Hàng loạt phần quà giá trị được trao xuyên suốt chương trình

Không chỉ có một giải thưởng duy nhất vào cuối chương trình, SAKURA còn tổ chức 5 đợt quay số hằng tháng từ tháng 9/2026 đến tháng 1/2027.

Mỗi tháng, khách hàng có cơ hội nhận:

- 01 Giải Nhất với quyền lựa chọn một trong ba sản phẩm gồm bếp từ đôi DS-2550BT, máy hút khói R-D70B hoặc bếp gas âm G2923AG.

- 03 Giải Nhì là bếp từ đơn SE-T160B.

- 05 Giải Ba là nồi cơm điện KIWA-18A.

Đặc biệt, vào ngày 09/11/2026, chương trình còn có thêm Giải Siêu Cấp là máy rửa chén SAKURA SCE-W1602 dành cho một khách hàng may mắn.

Khép lại chương trình sẽ là buổi quay số ngày 26/02/2027 với giải thưởng được nhiều người chờ đợi nhất: 01 chuyến du lịch Đài Loan do Vietnamtourism-Hanoi tổ chức, cùng nhiều giải thưởng giá trị khác.

Bên cạnh đó, SAKURA còn tài trợ 100% chi phí vận chuyển và lắp đặt tận nhà đối với các sản phẩm trúng thưởng, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi nhận quà.

Không chỉ là phần thưởng, mà còn là hành trình của những trải nghiệm

Ngày nay, nhiều gia đình lựa chọn thiết bị nhà bếp không chỉ vì công năng mà còn bởi những giá trị đi kèm sau khi mua hàng: dịch vụ hậu mãi, bảo hành và trải nghiệm thương hiệu.

Với chương trình "Rinh Quà Lớn – Vi Vu Đài Loan (Trung Quốc)", SAKURA mang đến một cách tri ân thiết thực dành cho khách hàng. Từ những thiết bị phục vụ bữa cơm hằng ngày đến cơ hội khám phá Đài Loan (Trung Quốc) – nơi khởi nguồn của thương hiệu – khoảng cách giữa một quyết định mua sắm và một trải nghiệm đáng nhớ dường như được rút ngắn hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh nhiều gia đình đang có kế hoạch nâng cấp không gian bếp vào dịp cuối năm, đây được xem là thời điểm phù hợp để vừa đầu tư cho chất lượng cuộc sống, vừa gia tăng cơ hội nhận những phần quà giá trị.

Đôi khi, một chiếc bếp mới không chỉ giúp việc nấu ăn trở nên dễ dàng hơn. Biết đâu, đó cũng chính là tấm "vé may mắn" đưa cả gia đình đến với hành trình khám phá Đài Loan trong thời gian tới.

Thông tin liên hệ:

SAKURA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 30 Trà Khúc, Phường Tân Sơn Hoà, Thành phố Hồ CHí Minh

Điện thoại: 1900 636881

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