Đệ nhất mỹ nhân Việt Trinh ở tuổi 54: "Nhiều người bảo Trinh sao giờ mập thù lù, kêu Trinh nói xạo"

Ở tuổi 54, Việt Trinh khiến công chúng bất ngờ khi cởi mở chia sẻ về quãng thời gian đối mặt với trầm cảm và hành trình vượt qua những ngày tháng đen tối trên trang cá nhân.

Không còn ánh hào quang rực rỡ của thời kỳ đỉnh cao, "đệ nhất mỹ nhân" một thời giờ đây chọn cuộc sống bình dị, gần gũi thiên nhiên, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ.

Những ngày tháng "kinh khủng" khi đối diện trầm cảm

Việt Trinh cho biết, việc thừa nhận mình mắc trầm cảm là điều không hề dễ dàng. Cô từng trải qua giai đoạn hoang mang, sợ hãi và không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với bản thân.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Thời gian qua, Trinh có chia sẻ với các bạn rằng mình bị trầm cảm. Trinh rất bất ngờ khi có nhiều người nhắn tin hỏi Trinh về triệu chứng, tại sao biết được rằng mình bị trầm cảm. Rất khó để một người chấp nhận chuyện mình bị trầm cảm, bản thân Trinh cũng vậy".

Theo Việt Trinh, những biểu hiện của cô lại đi ngược hoàn toàn với mong muốn. Cô tâm sự: "Tự nhiên thời điểm đó, Trinh rất sợ bị bệnh. Ví dụ sờ vào hai cánh mũi, thấy một bên to, một bên nhỏ, Trinh cũng sợ mình bị làm sao, rồi đi hỏi bác sĩ, đi khám.

Thấy hai lỗ tai một bên to, một bên nhỏ, Trinh cũng đi khám. Nói chung, sờ thấy cái gì hơi khác một chút là Trinh sẽ lo lắng nguyên một đêm, ngủ không được, chỉ mong tới sáng để đi khám bệnh. Chỉ khi bác sĩ nói không sao thì mình mới thấy khỏe”.

Tuy nhiên, cảm giác an tâm đó chỉ thoáng qua. "Không phải như vậy là đã hết lo, mình cứ lo từ cái này sang cái kia. Nỗi lo giống như một sợi dây nối liên tục, không có điểm dừng. Có khi trong một tuần, Trinh đi khám bệnh 3 lần. Thời điểm đó rất kinh khủng. Vì lo lắng, Trinh ăn không được, xuống cân đến mức người khô queo. Lúc nào Trinh cũng nghĩ tới bệnh tật", "đệ nhất mỹ nhân" nói.

Đỉnh điểm là khi bác sĩ nhận định Việt Trinh có dấu hiệu trầm cảm. Cô kể: "Khi bác sĩ nói: 'Chị Trinh ơi, em thấy chị một tuần nay đi khám 2-3 lần rồi mà vẫn chưa giải tỏa được. Em nghĩ chắc là chị bị trầm cảm'. Trời ơi, lúc đó Trinh thiếu điều giận bác sĩ luôn. Trinh làm ầm lên: 'Sao bác sĩ nói chuyện kỳ quá! Sao lại nói Trinh bị trầm cảm?'".

Thế nhưng, chỉ sau vài ngày, tình trạng ngày càng nặng khiến Việt Trinh buộc phải nhìn nhận sự thật. Cuối cùng, cô nhận thấy bác sĩ nói có lý, nên đã gọi điện xin lỗi rồi đi khám tâm thần.

Hành trình hồi phục và lối sống mới

Sau khi điều trị, sức khỏe tinh thần của Việt Trinh dần cải thiện. Cô chia sẻ: "Sau khi uống thuốc, một tháng sau, tình trạng bệnh của Trinh giảm dần. Nhưng mình cũng không trông chờ hết vào thuốc".

Ngôi nhà và khu vườn rợp bóng cây xanh của Việt Trinh tại Bình Dương cũ

Nữ diễn viên cũng chủ động thay đổi lối sống, tập thể dục điều độ, ăn uống khoa học, ngủ sớm và hòa mình vào thiên nhiên. Cô sửa lại nhà ở Bình Dương, làm một cái đồi nhỏ với nhiều cây xanh. Ngoài ra, cô cũng đi du lịch nhiều hơn.

Chính việc quay về với thiên nhiên, kết hợp vận động và cân bằng cảm xúc đã giúp Việt Trinh từng bước lấy lại tinh thần tích cực. Đây cũng là điều mà nhiều chuyên gia tâm lý khuyến khích trong quá trình điều trị trầm cảm: kết hợp thuốc, trị liệu và thay đổi lối sống.

Tăng cân vì thuốc và những lời bàn tán

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất ở Việt Trinh là cân nặng. Cô thẳng thắn chia sẻ về điều này khi nhận nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng: "Nhiều người thấy Trinh hay đăng clip ăn rau, tập thể dục thì bảo sao Trinh ăn kiêng, tập mà giờ vẫn mập thù lù vậy, kêu Trinh nói xạo. Thực ra, tác dụng phụ của thuốc trầm cảm là khiến mình tăng cân. Nếu Trinh không tập luyện, ăn ít đi thì còn mập nữa".

Nữ diễn viên tiết lộ: "Thời mới bị trầm cảm, Trinh nặng 49-50kg, còn bây giờ là 63kg. Nếu không tập và ăn uống điều độ, Trinh nghĩ mình phải trên 70kg". Việc tăng cân không còn là nỗi ám ảnh với cô như trước. Thay vào đó, Việt Trinh học cách chấp nhận cơ thể và đặt sức khỏe tinh thần lên hàng đầu.

Sống thật với cảm xúc sau biến cố

Sau khi vượt qua trầm cảm, Việt Trinh cũng thay đổi quan điểm sống. Cô không còn giữ hình ảnh quá nghiêm nghị như thời còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

"Trinh đăng những clip vui vẻ, nhiều người nói Trinh hồi xuân, tưng tửng. Thực ra trước đây khi còn làm nghệ thuật, Trinh phải kìm chế để giữ hình ảnh. Nhưng khi bị trầm cảm, mình tìm lại được nụ cười rất khó.

Khi trở lại bình thường, Trinh nghĩ giờ mình hát được bao nhiêu thì hát, cười được bao nhiêu thì cười. Bởi khi ngụp lặn trong trầm cảm, cái gì cũng đen thui, lo lắng sợ hãi đủ thứ. Thời gian đó kinh khủng lắm", nữ diễn viên tâm sự.

Hiện tại, Việt Trinh rút lui khỏi showbiz, dành phần lớn thời gian chăm sóc con trai và tận hưởng cuộc sống thảnh thơi tại Bình Dương cũ (nay là TP.HCM). Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc làm vườn, nấu ăn, tập thể dục và đi du lịch trên mạng xã hội.

Không còn chạy theo hào quang, "đệ nhất mỹ nhân" một thời chọn cách sống chậm, ưu tiên sức khỏe tinh thần và sự an yên nội tại. Những trải nghiệm từng đi qua không chỉ giúp cô mạnh mẽ hơn mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người đang gặp vấn đề tâm lý.