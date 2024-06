Sohu đưa tin bộ phim Mặc Vũ Vân Gian sau khi lên sóng 3 ngày đã đạt được những thành tích ấn tượng. Phim vượt qua tác phẩm Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên của Dương Mịch cả về chỉ số truyền thông lẫn lượt xem. Khán giả phát cuồng với chuyện tình của cặp đôi chính Túc Quốc công mạnh mẽ, tàn bạo với mọi người nhưng vô cùng dịu dàng, che chở nữ chính Tiết Phương Phỉ.



Trong phim, thể hiện vai nam chính Tiết Quốc công Tề Hành là sao nam sinh năm 2002 Vương Tinh Việt. Anh được đánh giá là có diễn xuất cuốn hút, ngoại hình điển trai, giọng thoại hay. Dù Vương Tinh Việt kém đàn chị Ngô Cẩn Ngôn 12 tuổi, họ vẫn tạo ra những rung động si mê khiến người xem thích thú.

Vương Tinh Việt không phải sự lựa chọn đầu tiên đảm nhận vai Tề Hành.

Khi lên phim, Vương Tinh Việt được khen cực điển trai và ngầu.

Vai diễn này giúp Vương Tinh Việt thu hút nhiều người hâm mộ mới.

Chemistry giữa Vương Tinh Việt và Ngô Cẩn Ngôn được khen ngợi.

Tuy nhiên, theo Sohu, lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Tề Hành không phải là Vương Tinh Việt mà là nam diễn viên Trương Vân Long. Đây cũng là mỹ nam nổi danh trên màn ảnh Hoa ngữ.

Trương Vân Long sinh năm 1988, hơn Ngô Cẩn Ngôn 2 tuổi. Anh cao 1,85 m, ngoại hình điển trai, phù hợp với tạo hình cổ trang. Trương Vân Long được khán giả Việt Nam biết đến qua các phim như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Hải Thượng Phồn Hoa, Dân Quốc Đại Trinh Thám, Dân Quốc Kỳ Thám, Người Phiên Dịch, Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư, Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân...

Trương Vân Long là nam diễn viên có đời tư sạch, ít tai tiếng. Scandal hiếm hoi của anh liên quan tới đàn em cùng công ty Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau vài tác phẩm đóng chung, cả hai được người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền" hẹn hò. Giữa lúc mối quan hệ của 2 "gà nhà" Gia Hành đang vô cùng được yêu thích, nhiều khán giả bất ngờ phát hiện tài khoản Weibo của Trương Vân Long có theo dõi một trang vốn nổi tiếng anti Địch Lệ Nhiệt Ba. Sự việc khiến Trương Vân Long bị "quay lưng" chỉ sau 1 đêm, nhận về nhiều lời chỉ trích.

Cuối cùng, Trương Vân Long lựa chọn tham gia dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp Thiên, đóng cùng đàn chị Lưu Thi Thi. Theo Sohu, nếu xét về hai dự án trước khi chiếu, Trúc Nghiệp Thiên quả thực là phim được đầu tư cao hơn, bạn diễn cũng nổi danh hơn so với Mặc Vũ Vân Gian. Lưu Thi Thi vừa trở lại ấn tượng trong Nhất Niệm Quan Sơn, còn Ngô Cẩn Ngôn đã 5-6 năm không có một tác phẩm nào gây tiếng vang.

Trương Vân Long cũng đẹp trai không kém Vương Tinh Việt.

Tuy nhiên, anh là gương mặt đã quen, còn Vương Tinh Việt mang lại cảm giác mới mẻ hơn.

Trương Vân Long lựa chọn đóng phim cùng Lưu Thi Thi.

Bên cạnh đó, Trúc Nghiệp Thiên còn nằm trong series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cùng với Nguyệt Hồng Thiên và Đế Vương Quyền, nên là nam chính của dự án này có tác dụng nâng cao danh tiếng, địa vị cho Trương Vân Long. Giữa tháng 5/2023, Mặc Vũ Vân Gian mới khai máy, còn Trương Vân Long đã tham gia đoàn phim Trúc Nghiệp Thiên từ ngày 9/5/2023.

Tuy nhiên, Mặc Vũ Vân Gian sau khi phát sóng đã đạt được những thành công bất ngờ, một phần nhờ vào sức hấp dẫn của nhân vật Túc Quốc công do Vương Tinh Việt thủ vai.

Vương Tinh Việt có ngoại hình già dặn hơn so với độ tuổi thực. Ở anh vừa có tươi mới, non trẻ, vừa có nét mạnh mẽ cứng cáp, áp bức cao so với vóc dáng nhỏ nhắn của Ngô Cẩn Ngôn. Vì vậy, những cảnh Tiêu Hành trêu chọc nữ chính khiến khán giả cảm thấy thích thú, tạo nên nét ngông của nam chính, giúp cho nhân vật bớt u ám hơn. Nhân vật này có hình tượng rất đặc biệt, có hứng thú với người phụ nữ đã qua một đời chồng, cho thấy chàng có những suy nghĩ vượt qua thời đại, vượt ra khỏi quy tắc lễ giáo thời bấy giờ.

Theo Sohu, mỗi vai diễn đến với diễn viên đều là duyên phận, nếu không có sự từ chối của Trương Vân Long sẽ không có Túc quốc công cuồng vợ như hiện tại.

