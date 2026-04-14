Tầm quan trọng của việc sử dụng kem chống nắng đã được chứng minh rõ ràng. Đây là sản phẩm không thể thiếu mà tất cả các chuyên gia đều đồng ý nên sử dụng mỗi ngày. Bất kể trời mưa hay nắng, để bảo vệ da khỏi tia UVA và UVB. Điều này giúp giảm nguy cơ ung thư da và làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

“Chúng ta có thể ngăn ngừa tới 80% quá trình lão hóa da bằng cách sử dụng kem chống nắng hàng ngày đúng cách, quanh năm”, TS.BS da liễu Sam Bunting (làm việc tại Mỹ), chia sẻ trên Vogue . Đó là một lợi ích rất lớn.

Nhưng bạn đã sử dụng đúng cách chưa? Bác sĩ da liễu cho rằng, chúng ta đang mắc sai lầm trong cách bôi kem chống nắng.

“Ngay cả khi là biên tập viên làm đẹp, tôi đã dành nhiều năm chỉ bôi một lượng nhỏ kem chống nắng lên mặt và hiếm khi bôi xuống dưới đường viền hàm. Cho đến khi tôi học được một phương pháp thông minh để bôi kem chống nắng đúng cách”, Hannah Coates (biên tập viên của Vogue ) cho biết thêm.

2 lỗi sai khi bôi kem chống nắng biên tập viên Vogue cũng đang mắc

“Bạn cần 1/4 thìa cà phê (hoặc 1,25ml) kem chống nắng cho mặt và lượng tương tự cho cổ”, Tiến sĩ Bunting giải thích. “Hoặc, bạn có thể dùng hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa, để lấy đủ kem chống nắng một cách dễ dàng hơn. Tôi khuyên mọi người nên dùng kỹ thuật chấm 13 chấm để đảm bảo kem chống nắng được thoa đều khắp da, không bỏ sót chỗ nào. Giống như sơn tường, bạn cần một lớp kem đều màu”. Kỹ thuật này rất đơn giản: Chỉ cần chấm 13 chấm kem chống nắng lên mặt, tương đương với lượng kem trong tầm tay, rồi thoa đều.

Đây là cách tuyệt vời để bạn tự tin mình được bảo vệ hoàn toàn khỏi ánh nắng mặt trời. Trong khi đó vẫn đảm bảo lớp bảo vệ cần thiết.

Cũng cần lưu ý rằng, lượng kem chống nắng cần dùng để đạt được hiệu quả bảo vệ như ghi trên bao bì là như nhau đối với tất cả các loại kem chống nắng. Vì vậy, ngay cả khi bạn dùng loại có chỉ số chống nắng cao hơn, điều đó không có nghĩa là bạn nên giảm lượng kem thoa, hãy cứ dùng theo khuyến nghị tương tự ở trên.

Theo Tiến sĩ Bunting, một lỗi thường gặp khác là bỏ sót các vùng da quan trọng như chân tóc, mí mắt và tai. Chưa kể đến việc quên thoa lại kem chống nắng. “Không có loại kem chống nắng nào có thể bảo vệ da hiệu quả sau hai tiếng, vì vậy bạn cần thoa lại thường xuyên. Tôi khuyên bạn nên dùng kem chống nắng có màu vào mùa hè, vì nó có tác dụng kép như lớp nền, giúp bạn dễ dàng thoa lại trong suốt cả ngày mà không làm ảnh hưởng đến lớp kem nền”.

Một số nguyên tắc bắt buộc khi bôi kem chống nắng

DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, kem chống nắng được sử dụng đúng cách sẽ giúp chị em chống già hoá hiệu quả. Ngoài 2 sai lầm trên cần khắc phục, chuyên gia khuyên:

- Bôi kem chống nắng bình thường ngay cả khi trời mưa to, trời râm mát hay chỉ ngồi trong nhà, ở nơi làm việc.

- Tốt nhất, chị em nên bôi kem chống nắng có khả năng chống nước vào những ngày mưa khi phải ra ngoài.

- Dùng kem chống nắng trước 15 - 20 phút khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và cứ sau 2 - 3 giờ phải bôi lại kem chống nắng.

- Che chắn bằng ô, quần áo, kính, mũ, khẩu trang để có hiệu quả chống nắng hoàn hảo trước khi đi ra ngoài.

- Kết hợp kem chống nắng với viên uống chống nắng để hiệu quả đạt tối đa.

- Bôi kem chống nắng trước khi tiến hành trang điểm, sau khi thực hiện các bước dưỡng da. Chú ý để khoảng 15 - 20 phút sau dưỡng da mới bôi kem chống nắng và đợi thêm 15 - 20 phút nữa mới tiến hành trang điểm để phát huy hiệu quả tốt nhất.

- Chọn kem chống nắng có khả năng chống nắng lẫn chống lại ánh sáng xanh. Trong trường hợp muốn chống nắng lại chống được cả ánh sáng xanh, chuyên gia khuyên, bạn nên tìm kem chống nắng có SPF 30 trở lên, chứa các thành phần zinc oxide, titanium dioxide, iron oxide... thường có trong kem chống nắng vật lý. Ngoài ra còn chứa vitamin C, E, hyaluronic acid... có khả năng nuôi dưỡng da.