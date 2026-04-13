Bạn đã bao giờ nghe nói thế này chưa? Nếu trẻ thích màu đen, xám, xanh đậm thì đó là tín hiệu của chứng trầm cảm. Gần đây, thuyết "màu sắc trầm cảm" này đang lan truyền chóng mặt trong các nhóm phụ huynh, khiến không ít cha mẹ rơi vào lo âu.

Một người mẹ phát hiện những bức tranh của con gái 7 tuổi toàn tông màu u tối, lên mạng tra cứu xong liền hoảng loạn. Thậm chí, một số tổ chức giáo dục còn biến lý thuyết này thành các bài "kiểm tra khoa học" để dán nhãn cho những bức vẽ của trẻ.

"Lưới lọc" màu sắc: Từ lý thuyết đến sự lo âu

Chỉ cần tìm kiếm trên mạng, bạn sẽ thấy hàng loạt bài viết khẳng định chắc nịch: Tâm lý học xác định có 3 loại "màu trầm cảm". Màu đen đại diện cho sự thiếu an toàn, màu xanh dương tượng trưng cho sự u sầu, và màu xám nghĩa là không thấy hy vọng. Có vẻ như những chiếc bút màu trong tay trẻ đã trở thành tờ giấy quỳ để chẩn đoán các vấn đề tâm lý.

Một người mẹ nghiên cứu tâm lý học chia sẻ rằng, sau khi con gái lên cấp hai, tủ đồ của cô bé chuyển hết sang tông đen xám, điều này khiến bà phải cảnh giác.

Những lập luận này nghe có vẻ rất logic và thường trích dẫn các nghiên cứu. Ví dụ, có bài viết nhắc đến nghiên cứu của Đại học Freiburg (Đức) xác nhận màu xám đại diện cho tâm trạng chán nản. Những thông tin thật giả lẫn lộn này khiến phụ huynh thà tin là có thật còn hơn bỏ sót.

Áp lực từ đó mà ra. Trong các nhóm phụ huynh, những bức tranh được khoe thường có màu sắc ngày càng rực rỡ, như thể đang chạy đua xem con nhà ai "tươi sáng" hơn. Những đứa trẻ thích tông màu trầm vô tình bị đẩy vào tầm ngắm của giáo viên và các phụ huynh khác.

Thương mại hóa sự lo âu

Các tổ chức kinh doanh đã nhanh chóng đánh hơi thấy cơ hội. Họ khoác lên lý thuyết này cái mác "hàng đầu quốc tế", phát triển cái gọi là "Hệ thống đánh giá tâm lý màu sắc". Chỉ qua một bức vẽ đơn giản, hệ thống sẽ xuất ra một bản báo cáo chỉ rõ "nguy cơ" của trẻ. Ngay sau đó, những "khóa học chữa lành" đắt đỏ được bày ra trước mắt cha mẹ. Một liệu trình can thiệp 3 tháng có giá lên tới 24.000 Nhân dân tệ (khoảng 85 triệu VNĐ).

Đằng sau đó là một chuỗi lợi ích rõ ràng. Có bài báo chỉ ra rằng loại hệ thống này đã được quảng bá tại hơn 2.000 tổ chức giáo dục trên toàn quốc. Đây là một thị trường khổng lồ. Người đưa ra lý thuyết trở thành chuyên gia học thuật, tổ chức trở thành bên cung cấp giải pháp, còn phụ huynh lại trở thành người tiêu dùng chi trả cho sự lo âu của chính mình.

Sự thật đằng sau những màu sắc

Tuy nhiên, nền tảng "khoa học" hỗ trợ lý thuyết này mong manh hơn chúng ta tưởng. Những người trong ngành tiết lộ rằng một số nghiên cứu liên quan có cỡ mẫu rất nhỏ và thiết kế bảng hỏi mang tính dẫn dắt. Ví dụ, một nghiên cứu chỉ thực hiện trên 120 trẻ em, bảng hỏi chỉ cung cấp 8 lựa chọn màu sắc và màu xám là màu tối duy nhất. Thiết kế này vốn dĩ đã hướng tới kết luận định sẵn: "Trẻ chọn màu xám dễ bị trầm cảm hơn".

Màu sắc có liên quan đến cảm xúc không? Thực tế là có. Tâm lý học màu sắc cho rằng màu sắc có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của con người. Nhưng "liên quan" tuyệt đối không đồng nghĩa với "chẩn đoán".

Việc đơn giản hóa trạng thái tâm lý phức tạp, đa chiều của trẻ thành sở thích đối với một vài loại màu sắc là một sự diễn giải quá mức nguy hiểm. Điều này cũng nực cười giống như việc thấy một người buồn vào ngày mưa rồi kết luận họ bị trầm cảm vậy.

Tại sao trẻ thích màu tối?

Nguyên nhân có thể đơn giản hơn nhiều:

Màu xám có thể là màu của những đám mây trước cơn mưa.

Màu xanh đậm giống như bầu trời đêm yên tĩnh.

Màu xanh lá đậm gợi nhớ đến cây hòe già trầm mặc ở sân sau trường học.

Điều này có thể không liên quan đến trầm cảm mà chỉ liên quan đến khả năng quan sát và thế giới nội tâm độc đáo của trẻ. Trẻ có thể chỉ thấy những màu này đẹp, ngầu, hoặc đơn giản là thích cảm giác yên bình mà chúng mang lại.

Ở tuổi thanh thiếu niên, thích tông màu tối thường là sự lựa chọn thẩm mỹ để thể hiện cá tính hoặc chịu ảnh hưởng từ văn hóa đại chúng. Việc cưỡng ép "bệnh lý hóa" sở thích thẩm mỹ này không chỉ gây hiểu lầm cho trẻ mà còn làm tổn thương mối quan hệ cha mẹ - con cái.

Lời khuyên cho cha mẹ

Điều thực sự cần cảnh giác không phải là bản thân màu sắc, mà là những thay đổi hành vi kéo dài và đa chiều của trẻ. Các chuyên gia khuyên rằng, chỉ khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu sau kéo dài trên 2 tuần mới cần thực sự chú ý:

Tâm trạng sa sút liên tục.

Mất hứng thú với mọi thứ.

Từ chối giao tiếp xã hội.

Thay đổi rõ rệt về giấc ngủ và ăn uống.

Thường xuyên nhắc đến những lời lẽ tiêu cực.

Màu sắc chỉ là một trong nhiều cửa sổ quan sát, và nó còn lâu mới là cửa sổ quan trọng nhất. Thay vì hỏi: "Tại sao con toàn dùng màu tối thế?", cách tốt hơn là ngồi xuống và hỏi nhẹ nhàng: "Bầu trời xanh thẳm này con vẽ, con có thể kể cho mẹ nghe câu chuyện về nó không?".

Lắng nghe luôn quan trọng hơn chẩn đoán. Hiểu được cảm xúc và trí tưởng tượng đằng sau màu sắc có ý nghĩa hơn nhiều so với việc dán nhãn "tốt" hay "xấu" cho chúng. Thế giới của trẻ thơ nên đa sắc thái, và sự đa sắc đó bao gồm cả những nốt trầm của màu xám, sự tĩnh lặng của màu xanh và nét đậm đà của màu xanh lá cây.

Bạn thì sao? Hồi nhỏ bạn thích màu gì? Và con bạn hiện tại thì sao? Bạn có nghĩ màu sắc định nghĩa được tâm trạng hay tính cách của một người không?