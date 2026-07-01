Trên trang cá nhân mới đây, diễn viên Phương Oanh chia sẻ một thói quen nhỏ mà cô duy trì suốt khoảng 2 tháng và bất ngờ với kết quả nhận được. Theo nữ diễn viên, làn da trở nên "căng bóng từ bên trong" sau khi cô uống dầu ô liu vào mỗi buổi sáng.

Cách thực hiện của cô khá đơn giản: Sau khi thức dậy, khi bụng còn rỗng, cô dùng 10ml dầu ô liu ép lạnh trộn với khoảng 15ml nước ép hoa quả, sau đó mới bắt đầu các hoạt động trong ngày.

Với chị em U40, cái tên Phương Oanh có sức nặng riêng. Sinh năm 1989, năm nay 36 tuổi, cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim giờ vàng như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân. Sau khi sinh đôi vào tháng 5/2024, nữ diễn viên đã trở lại với công việc và vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, làn da căng khỏe.

Đó cũng là giai đoạn mà rất nhiều phụ nữ bắt đầu nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của làn da: Da khô hơn, thiếu sức sống, đánh nền dễ mốc, thức khuya một đêm là quầng mắt và nếp nhăn xuất hiện ngay hôm sau. Vì thế, khi một người phụ nữ cùng độ tuổi chia sẻ bí quyết chăm sóc bản thân vừa đơn giản vừa không quá tốn kém, không ít chị em sẽ muốn thử.

Tuy nhiên, thay vì vội vàng ra siêu thị mua một chai dầu ô liu, điều quan trọng hơn là hiểu vì sao dầu ô liu có thể mang lại những lợi ích này và sử dụng thế nào để không phản tác dụng.

Dầu ô liu có thực sự giúp da căng mọng hơn?

Điều đầu tiên cần nói rõ là không có loại thực phẩm nào có thể trực tiếp làm tăng collagen chỉ sau vài tuần. Tuy nhiên, dầu ô liu chứa nhiều thành phần có khả năng tạo môi trường thuận lợi để làn da khỏe mạnh hơn, từ đó giúp da trông căng mịn và ít khô ráp.

Giàu chất béo tốt giúp củng cố hàng rào bảo vệ da

Khoảng 70-80% chất béo trong dầu ô liu là axit oleic, một loại chất béo không bão hòa đơn nổi tiếng trong chế độ ăn Địa Trung Hải.

Theo Trường Y Harvard, nhóm chất béo này giúp giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và góp phần duy trì màng tế bào khỏe mạnh. Khi cơ thể được cung cấp đủ chất béo tốt, hàng rào bảo vệ da cũng hoạt động hiệu quả hơn, hạn chế tình trạng mất nước qua da - nguyên nhân khiến da khô, bong tróc và thiếu sức sống.

Đó là lý do nhiều người sau một thời gian bổ sung dầu ô liu đúng cách thường cảm nhận da mềm hơn, căng hơn chứ không phải vì collagen tăng lên thần tốc.

Vitamin E và polyphenol - "lá chắn" chống lão hóa

Dầu ô liu nguyên chất ép lạnh còn chứa lượng đáng kể vitamin E cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa như polyphenol.

Các chuyên gia của Cleveland Clinic cho biết những chất chống oxy hóa này giúp trung hòa gốc tự do - tác nhân khiến collagen và elastin trong da bị phá hủy nhanh hơn theo thời gian.

Nói cách khác, dầu ô liu không tạo thêm collagen, nhưng có thể giúp bảo vệ lượng collagen vốn có, làm chậm quá trình lão hóa nếu kết hợp cùng chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và chống nắng hợp lý.

Giảm viêm từ bên trong

Lão hóa da không chỉ đến từ tuổi tác mà còn chịu ảnh hưởng của tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp trong cơ thể.

Các polyphenol trong dầu ô liu đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận có tác dụng hỗ trợ giảm phản ứng viêm. Khi tình trạng viêm được kiểm soát tốt hơn, làn da cũng ít bị xỉn màu, dễ kích ứng hay nổi mẩn hơn.

Tốt cho tim mạch, đường ruột và chuyển hóa

Lợi ích của dầu ô liu không dừng ở làn da. Nhiều nghiên cứu quy mô lớn về chế độ ăn Địa Trung Hải cho thấy việc sử dụng dầu ô liu nguyên chất thay cho chất béo bão hòa có thể:

Hỗ trợ giảm cholesterol LDL ("cholesterol xấu").

Tăng cholesterol HDL ("cholesterol tốt").

Giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Có lợi cho hệ vi sinh đường ruột.

Khi sức khỏe tổng thể được cải thiện, làn da cũng thường phản ánh điều đó bằng vẻ ngoài tươi tắn và khỏe mạnh hơn.

Không phải ai cũng nên uống dầu ô liu mỗi sáng

Dầu ô liu tốt nhưng không đồng nghĩa càng uống nhiều càng hiệu quả.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dầu ô liu vẫn là một loại chất béo với năng lượng khá cao, khoảng 120 kcal trong mỗi thìa canh (15ml). Nếu bổ sung thêm mà không điều chỉnh tổng lượng calo trong ngày, người dùng hoàn toàn có thể tăng cân.

Ngoài ra, cần lưu ý một số điểm sau:

Không uống quá nhiều. Khoảng 10-15ml mỗi ngày là mức hợp lý với đa số người trưởng thành khỏe mạnh. Không nên coi dầu ô liu là "thần dược" và uống liên tục với lượng lớn.

Ưu tiên dầu ô liu extra virgin (ép lạnh). Đây là loại giữ được nhiều polyphenol và vitamin E nhất. Dầu tinh luyện sẽ có hàm lượng chất chống oxy hóa thấp hơn.

Người có bệnh lý túi mật cần thận trọng. Dầu ô liu kích thích túi mật co bóp. Người bị sỏi mật hoặc viêm túi mật nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Không thay thế bữa sáng. Một thìa dầu ô liu không cung cấp đủ protein, vitamin và khoáng chất cần thiết. Sau khi uống, vẫn nên ăn sáng đầy đủ với ngũ cốc nguyên hạt, trứng, sữa, trái cây hoặc các nguồn đạm chất lượng.

Đừng kỳ vọng chỉ nhờ dầu ô liu mà trẻ lâu. Làn da đẹp là kết quả của nhiều yếu tố: ngủ đủ, ăn nhiều rau quả, bổ sung protein, chống nắng mỗi ngày, tập luyện đều đặn và hạn chế thuốc lá, rượu bia.

Muốn da đẹp lâu dài, dầu ô liu chỉ là một "mảnh ghép"

Việc Phương Oanh cảm nhận làn da căng bóng hơn sau hai tháng có thể đến từ nhiều yếu tố kết hợp: chế độ ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc da và việc bổ sung dầu ô liu đúng cách.

Điều đáng học hỏi không phải là chạy theo một "bí quyết thần kỳ", mà là xây dựng những thói quen nhỏ nhưng duy trì đều đặn. Một thìa dầu ô liu mỗi sáng có thể là lựa chọn phù hợp với nhiều người, nhưng sẽ phát huy giá trị tốt nhất khi nằm trong một lối sống lành mạnh, thay vì trở thành "chiếc vé" duy nhất cho làn da trẻ đẹp.