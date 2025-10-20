Hoa 'nhà giàu' mỗi bông giá 1 triệu đồng vẫn đắt khách dịp 20/10

"Thảo đường Hoàng đế Nam Phi" là quốc hoa của đất nước Nam Phi, còn được gọi là Thảo đường "San hô" hoặc "Ánh trăng'' với màu sắc chủ yếu là cam, vàng, đỏ. Theo anh Nam, hoa được vận chuyển trực tiếp từ Nam Phi về. Để có được một bó hoa hoàn thiện, khách hàng có thể phải chi đến cả chục triệu đồng, hoặc có thể chọn mix loại hoa này với các loại khác để tiết kiệm chi phí.