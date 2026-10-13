Hòa Minzy về "đội" Tùng Dương, cùng đàn anh đồng hương đưa chất Kinh Bắc lên sân khấu Mỹ Đình

Ê-kíp Tùng Dương vừa xác nhận Hòa Minzy sẽ góp mặt trong Live-Concert "Bay về phía mặt trời", diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Nữ ca sĩ "Bắc Bling" là khách mời thứ ba sau hai gương mặt trẻ đã được công bố trước đó là Phùng Khánh Linh và GREY D.

Theo ê-kíp, Hòa Minzy sẽ xuất hiện trong chương nhạc "Cội nguồn - Di sản", phần chương trình hướng đến tôn vinh văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam.

Hòa Minzy sẽ xuất hiện trong chương nhạc "Cội nguồn - Di sản" trong Live-Concert "Bay về phía mặt trời"

Sự lựa chọn này không khó hiểu. Những năm gần đây, Hòa Minzy liên tục ghi dấu ấn với các sản phẩm khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, trong đó "Bắc Bling" nổi bật nhờ cách đưa hình ảnh và âm hưởng vùng Kinh Bắc vào nhạc đương đại. Thành công của ca khúc cho thấy văn hóa truyền thống, nếu được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi và trẻ trung, vẫn đủ sức hút với khán giả hôm nay, nhất là người trẻ.

Ở phía ngược lại, làm mới chất liệu dân gian cũng là mạch sáng tạo xuyên suốt hơn hai thập kỷ ca hát của Tùng Dương. Cùng quê Bắc Ninh, hai nghệ sĩ có chung mối quan tâm với văn hóa dân tộc nhưng chọn cách thể hiện rất khác nhau. Nếu Hòa Minzy mạnh ở việc đưa văn hóa vùng miền đến gần khán giả trẻ, Tùng Dương lại có thế mạnh trong việc đào sâu cảm xúc và mở rộng giới hạn biểu đạt bằng giọng hát nội lực, phong cách biểu diễn cá tính. Ngoài sân khấu, Hòa Minzy còn là đàn em, đồng nghiệp thân thiết của nam ca sĩ, nên màn kết hợp này được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn của đêm diễn.

Hai khách mời còn lại mở rộng thêm phổ màu cho chương trình. Phùng Khánh Linh được biết đến với phong cách tự sự, chú trọng chiều sâu cảm xúc, trong khi GREY D đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ với tư duy âm nhạc đương đại. Theo ê-kíp, việc mời các nghệ sĩ thuộc thế hệ sau không chỉ để tăng sức hút cho đêm diễn mà còn để âm nhạc của các thế hệ có dịp đối thoại với nhau, nơi những khác biệt về phong cách trở thành nguồn năng lượng cho mỗi phần trình diễn.

Khác với các Live-Concert trước đây vốn diễn ra trong nhà hát, lần này Tùng Dương đưa đêm nhạc ra SVĐ Mỹ Đình, địa điểm có sức chứa hàng chục nghìn khán giả. Đây cũng là dự án có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp biểu diễn của anh, đặt ra yêu cầu cao hơn hẳn về tổ chức và dàn dựng.

Theo kế hoạch, sân khấu có chiều ngang lên tới 90m, với gần 100 vũ công đương đại và khoảng 30 tiết mục, trong đó có nhiều bản hit thuộc các thể loại khác nhau. Điểm đáng chú ý là múa đương đại không chỉ đóng vai trò minh họa mà được dùng như một ngôn ngữ kể chuyện song hành với âm nhạc, kết hợp cùng ánh sáng và hình ảnh để tạo nhiều lớp biểu đạt cho từng ca khúc. Theo ê-kíp, mục tiêu là tận dụng không gian lớn để hiện thực hóa những ý tưởng dàn dựng mới, thay vì chỉ chạy theo sự hoành tráng về hình thức.

Khoảng 30 tiết mục của "Bay về phía mặt trời" được xây dựng theo một ý tưởng xuyên suốt, nối những giá trị cội nguồn, bản sắc, di sản với tinh thần hiện đại và khát vọng hướng tới tương lai. Thay vì tập hợp các ca khúc rời rạc, chương trình được thiết kế như một hành trình cảm xúc, nơi những giai điệu gợi nhắc quê hương được đặt cạnh các sắc thái đương đại.

Cách dựng chương trình cũng phản chiếu chặng đường 25 năm của Tùng Dương. Anh từng chia sẻ rằng những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước không chỉ thể hiện tình cảm của người nghệ sĩ mà còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, và âm nhạc có sức mạnh kết nối con người bằng những giá trị chung về lịch sử, văn hóa. Vì thế, nam ca sĩ luôn tìm cách thể hiện mới để dòng nhạc này tiếp tục chạm đến khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tên gọi "Bay về phía mặt trời" cũng gói trọn tinh thần ấy: không ngừng vận động, vượt qua giới hạn cũ nhưng vẫn lấy bản sắc dân tộc làm điểm tựa.

Đồng hành cùng Tùng Dương suốt quá trình chuẩn bị là bà xã của anh. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, vợ anh hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng luôn là chỗ dựa tinh thần, cùng anh gánh mọi áp lực trong công việc lẫn cuộc sống. Chính sự thấu hiểu ấy giúp anh đủ vững vàng để theo đuổi những lựa chọn nghệ thuật nhiều thử thách, trong đó có đêm diễn lớn nhất sự nghiệp sắp tới.

Live-Concert "Bay về phía mặt trời" diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Ảnh: BTC

Thanh Yên