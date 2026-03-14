Nữ diễn viên 9X vừa sinh con chỉ sau 3 tháng kết hôn, clip 8 phút gây chú ý

Chiều 13/3, tờ Yahoo News đưa tin, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Sayuri Matsumura (cựu thành viên nhóm nhạc quốc dân Nhật Bản Nogizaka46) vừa hạ sinh con đầu lòng chỉ sau 3 tháng tuyên bố kết hôn. Trên kênh YouTube cá nhân, nữ nghệ sĩ cũng vừa đăng lên video về hành trình “vượt cạn” của mình và đã nhanh chóng hút về tới hơn nửa triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn.

Đoạn clip dài gần 8 phút ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc từ khi Sayuri Matsumura nhập viện đối mặt với các cơn co thắt cho đến giây phút cô được bế em bé mới chào đời còn đỏ hỏn trong vòng tay ấm áp.

Cuối video, Matsumura hạnh phúc nằm bên con, mỉm cười trước ống kính trong niềm hạnh phúc dâng trào: “Cảm ơn mọi người! Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp rồi”.

Sayuri Matsumura vừa sinh con đầu lòng sau 3 tháng kết hôn. Ảnh: X

Trên kênh YouTube cá nhân, nữ ca sĩ 9X công bố luôn video ghi lại hành trình đi đẻ của bản thân. Ảnh: Koreaboo

Nhìn lại hành trình mang thai, nữ diễn viên sinh năm 1992 tâm sự: “Thực ra ở giây phút cuối cùng, tôi cảm nhận được rõ con đã đạp mạnh vào bụng mẹ để chui ra. Suốt thai kỳ, tôi ít khi cảm nhận được thai máy (cử động của thai nhi) nên đôi khi thấy không rõ ràng lắm về việc có 1 sinh linh đang lớn dần trong bụng, nhưng chính cú đạp mạnh mẽ lúc bé chào đời đã giúp xóa tan những lo lắng trong lòng tôi. Khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra được 1 điều rằng ‘Con đã thực sự đã ở trong bụng mình!’ với niềm hạnh phúc dâng trào”.

Còn nhớ hồi tháng 12 năm ngoái, cộng đồng mạng xứ sở hoa anh đào náo loạn trước thông tin Sayuri Matsumura thông báo kết hôn và mang thai cùng lúc. Trên trang cá nhân khi ấy, người đẹp 9X bất ngờ đăng loạt ảnh xuất hiện rạng rỡ bên thú cưng kèm dòng thông báo tin hỷ: “Lần này, song song với việc kết hôn, tôi đã đón nhận thêm 1 sinh linh quý giá”.

Được biết, ông xã của cựu thành viên Nogizaka46 là 1 nhân viên văn phòng hơn cô vài tuổi, hiện đang làm việc tại công ty có trụ sở ở Tokyo.

Công chúng đồng loạt gửi tới nữ diễn viên kiêm ca sĩ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất sau khi cô “vượt cạn” thành công. Ảnh: Koreaboo

Matsumura sinh năm 1992, chính thức ra mắt làng giải trí Jbiz khi vừa tròn 20 tuổi với tư cách thành viên thế hệ thứ nhất của nhóm nhạc quốc dân tại Nhật Bản Nogizaka46. Tới năm 2021, người đẹp rời nhóm trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Kể từ đó đến nay, cô tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân với vai trò 1 diễn viên và gặt hái được không ít thành công trên bầu trời nghệ thuật.