Hoa lan "rất thích" được bón thứ này vào mùa thu: Nhà nào cũng có sẵn!

Lan là một trong những loại cây cảnh trong nhà được yêu thích nhất, nhưng việc giúp cây ra hoa trở lại sau đợt hoa đầu tiên có thể là một thử thách. Khi những bông hoa rực rỡ rụng hết, nhiều người bắt đầu tự hỏi liệu cây có thể nở hoa thêm lần nào nữa hay không. Bón phân đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và sự phát triển của cây, đặc biệt vì cây trồng trong chậu cuối cùng sẽ sử dụng hết lượng dinh dưỡng có sẵn trong giá thể.

Theo Mary Ellen Ellis, chuyên gia làm vườn của trang Gardening Know How, bạn không nhất thiết phải mua những loại phân bón chuyên dụng đắt tiền. Bà khuyên nên tận dụng một nguyên liệu quen thuộc thường có sẵn trong tủ bếp để cung cấp thêm nitơ cho hoa lan một cách nhẹ nhàng.

Lan là một trong những loại cây cảnh trong nhà được yêu thích nhất.

Loại phân bón cho hoa lan có sẵn trong tủ bếp

Theo chuyên gia, trà đen đã để nguội có thể được sử dụng làm nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho hoa lan, khoảng một lần mỗi tháng, nhằm bổ sung nitơ.

Mary giải thích rằng nitơ rất quan trọng đối với sự phát triển khỏe mạnh của cây. Tuy nhiên, hoa lan không thể hấp thụ nitơ theo cách giống như nhiều loại cây trồng trong đất.

Vì vậy, trà đen là một cách đơn giản để bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng này mà không cần mua phân bón chuyên dụng cho hoa lan. Cách thực hiện cũng rất dễ dàng.

Cách làm dung dịch bón cây tại nhà

Bạn chỉ cần pha một tách trà đen nguyên chất, sau đó để nguội hoàn toàn trước khi dùng nước trà tưới cho cây cảnh trong nhà.

Điều quan trọng là phải bảo đảm trà đã nguội trước khi tiếp xúc với cây, nếu không, nước trà nóng có thể khiến cây bị chết.

Bạn không cần pha trà quá đặc hoặc cho thêm bất kỳ nguyên liệu nào khác. Mục đích đơn giản là sử dụng trà đã nguội như một phần trong quy trình bổ sung dinh dưỡng nhẹ nhàng cho cây.

Bạn chỉ cần pha một tách trà đen nguyên chất, sau đó để nguội hoàn toàn trước khi dùng nước trà tưới cho cây cảnh trong nhà.

Trà đen tác động đến hoa lan như thế nào?

Nitơ là một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu mà cây cần để phát triển khỏe mạnh. Theo người làm vườn này, nhiều loại phân bón thương mại sử dụng urê làm nguồn cung cấp nitơ, nhưng hoa lan không thể hấp thụ nitơ từ urê theo cách giống như các loài cây trồng trong đất.

Trong tự nhiên, hoa lan lấy chất dinh dưỡng từ những tàn dư thực vật đang phân hủy xung quanh. Tuy nhiên, cây trồng trong chậu không có sẵn nguồn dinh dưỡng tự nhiên tương tự.

Không nên bón quá nhiều

Dù có thể nghĩ rằng bón càng nhiều dinh dưỡng thì cây càng ra nhiều hoa, chuyên gia cảnh báo hoa lan rất nhạy cảm với tình trạng thừa phân bón.

Đó là lý do phương pháp này được khuyến nghị sử dụng mỗi tháng một lần trong suốt mùa thu và mùa đông, thay vì thực hiện hằng tuần.

Tưới trà đen có thể hỗ trợ hoa lan nở trở lại, nhưng chỉ khi các điều kiện khác như ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm cũng được đáp ứng.

Ngoài trà đen, một số nguyên liệu tự chế khác cũng được sử dụng để bổ sung dinh dưỡng cho hoa lan, chẳng hạn như vỏ chuối, vỏ trứng, sữa và nước vo gạo. Mỗi nguyên liệu cung cấp những chất dinh dưỡng khác nhau, có thể góp phần hỗ trợ quá trình sinh trưởng của cây.