Tin vui cho những người đang trồng cây chanh

Nếu trong sân, trên sân thượng hay ngoài ban công nhà bạn đang có một cây chanh xanh tốt, bạn hãy chăm nó kĩ hơn một chút. Loại cây quen thuộc này không cần chiếm quá nhiều diện tích nhưng từ lá đến quả đều có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt với những gia đình chỉ có một khoảng nhỏ để trồng cây, sở hữu một chậu chanh khỏe mạnh thực sự rất đáng quý. Điều thú vị là mọi người cũng không nhất thiết phải chờ đến ngày cây trĩu quả mới được hưởng thành quả. Trong lúc chờ quả lớn, lá chanh đã có thể hái dùng, đến khi thu hoạch, ngay cả phần vỏ cũng chưa chắc phải bỏ đi. Nếu chăm tốt, người trồng còn có thể tiếp tục chờ đợi những đợt hoa, quả tiếp theo.

1. Có quả chanh trong nhà, cần lúc nào hái lúc đó

Đây chắc chắn là niềm vui dễ thấy nhất. Chanh xuất hiện trong rất nhiều việc nhỏ của căn bếp Việt, từ pha nước, làm nước chấm, nêm nếm món ăn đến hỗ trợ khử mùi tanh khi sơ chế một số loại thực phẩm. Nếu cây nhà bạn đang sai quả, không nhất thiết phải hái xuống cùng lúc; mọi người có thể thu dần những quả đã đạt độ trưởng thành phù hợp theo nhu cầu sử dụng. Chanh cũng là một loại quả cung cấp vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật. Tuy nhiên, chẳng cần nói đến những công dụng quá xa xôi, cái tiện của một cây chanh trong nhà đôi khi nằm ở tình huống rất đơn giản: đang nấu ăn thiếu đúng một quả, bạn chỉ cần bước ra sân hoặc ban công để hái. Với người trồng cây tại nhà, cảm giác tự tay hái thứ mình đã chăm sóc suốt nhiều tháng cũng là một niềm vui khó thay thế.

2. Dùng hết nước chanh, phần vỏ vẫn còn giá trị

Nhiều người có thói quen bổ chanh, vắt lấy nước rồi bỏ luôn phần vỏ. Thực tế, mùi thơm đặc trưng của chanh một phần đến từ tinh dầu ở lớp vỏ, vì vậy bộ phận này vẫn có thể được tận dụng theo những cách phù hợp. Chẳng hạn, mọi người có thể dùng một lượng nhỏ vỏ chanh bào để tạo hương cho một số món ăn, bánh hoặc đồ uống. Trong sinh hoạt hàng ngày, chanh cũng thường được tận dụng để hỗ trợ xử lý một số mùi hoặc vết bẩn nhẹ.

Dù vậy, bạn không nên thấy chanh có khả năng làm sạch rồi mang đi dùng khắp nhà. Nước chanh có tính axit nên cần thận trọng với một số bề mặt đá tự nhiên như marble, đồng thời không trộn chanh với sản phẩm tẩy rửa chứa clo. Hiểu đơn giản, phần vỏ là thứ có thể tận dụng thêm chứ không phải một loại chất tẩy rửa dùng được cho mọi bề mặt.

3. Chưa có quả cũng đừng sốt ruột, lá chanh đã có thể dùng

Nếu cây nhà bạn vẫn xanh tốt nhưng mãi chưa thấy quả, cũng chưa cần quá sốt ruột. Trong căn bếp Việt, lá chanh vốn đã là một loại gia vị rất quen thuộc. Chỉ vài chiếc lá thái nhỏ cũng có thể tạo mùi thơm đặc trưng cho thịt gà và nhiều món ăn khác. Đây chính là cái tiện mà người đang có sẵn cây trong nhà dễ cảm nhận nhất. Cần vài chiếc thì hái vài chiếc, không phải mua cả một bó rồi để thừa. Vì thế, trong lúc chờ cây bước vào đợt ra hoa và đậu quả, những tán lá xanh tốt cũng đã mang lại giá trị sử dụng thực tế. Tất nhiên, mọi người đừng vì thấy lá dùng được mà vặt quá tay. Lá là bộ phận quan trọng đối với quá trình quang hợp của cây. Với cây còn nhỏ, đang yếu hoặc chưa có tán đủ dày, người trồng càng nên thu hái vừa phải. Muốn lúc nào cần cũng có vài chiếc lá chanh, trước tiên bạn phải giữ cho cây khỏe.

4. Tin vui lớn hơn: Cây chanh không chỉ cho một đợt rồi hết

Nếu cây chanh nhà bạn đã bắt đầu ra hoa, đậu quả thì đây còn chưa phải niềm vui cuối cùng. Chanh là cây lâu năm. Tùy giống, điều kiện trồng và cách chăm sóc, cây khỏe mạnh có thể tiếp tục sinh trưởng, ra những đợt lộc mới, ra hoa và cho những đợt quả tiếp theo. Bởi vậy, sau lần hái quả đầu tiên, mọi người đừng vội lơ là việc chăm cây. Một cây đã thích nghi tốt với vị trí trồng, bộ rễ khỏe và được chăm sóc phù hợp có thể tiếp tục đồng hành với gia đình trong thời gian dài. Điều này càng đáng giá nếu nhà bạn không có nhiều diện tích dành cho cây cối. Chỉ một góc sân, sân thượng hoặc ban công, người trồng vừa có thêm màu xanh cho không gian sống, vừa có lá để hái và những đợt quả để chờ. Không cần trồng thật nhiều, đôi khi chăm tốt một cây chanh đã đủ mang lại khá nhiều niềm vui.

Muốn cây chanh tiếp tục xanh tốt, đừng chỉ chăm chăm chờ quả

Nếu đang sở hữu một cây chanh khỏe mạnh, mọi người nên chú ý thêm một vài việc để cây có điều kiện tiếp tục phát triển:

- Trước hết, hãy dành cho cây một vị trí có nhiều ánh sáng phù hợp. Các cây có múi nhìn chung cần ánh sáng tốt để sinh trưởng, ra hoa và tạo quả.

- Nếu trồng trong chậu, bạn cần đặc biệt để ý khả năng thoát nước. Đừng nghĩ tưới càng nhiều cây càng nhanh lớn, bởi đất thường xuyên sũng nước lại gây bất lợi cho bộ rễ.

- Người trồng cũng không nhất thiết phải cầm bình tưới ra vào đúng một giờ mỗi ngày. Hãy nhìn độ ẩm của đất, thời tiết và tình trạng thực tế của cây để điều chỉnh lượng nước.

- Khi xuất hiện cành khô, cành bệnh hoặc những phần cần loại bỏ, mọi người có thể tỉa phù hợp. Tuy nhiên, không nên cắt quá nhiều cành lá cùng lúc chỉ vì muốn cây thật gọn.

- Cuối cùng, với cây đã sống trong chậu một thời gian dài, bạn đừng quên để ý đến dinh dưỡng và không gian dành cho bộ rễ. Nếu cây bỗng chậm phát triển, chỉ tăng lượng nước tưới chưa chắc đã giải quyết được vấn đề.