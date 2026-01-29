Ngày 29/1, showbiz Trung Quốc chấn động với việc nữ diễn viên Kim Thần bị tố cáo gây tai nạn xe, nhưng bỏ trốn và còn nhờ người khác chịu tội thay. Theo blogger giải trí, vào ngày 16/3/2025, người đẹp này đã cầm lái chiếc Mercedes G63 và gây ra một vụ tai nạn giao thông tại quận Kha Kiều, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Sau khi gây tai nạn, Kim Thần đã để trợ lý của mình gánh tội thay, trong khi cô bỏ trốn khỏi hiện trường ngay lập tức nhằm né tránh sự điều tra của cảnh sát giao thông cũng như phải làm việc với công ty bảo hiểm. Nhận thấy nhiều điểm bất thường trong vụ việc, phía công ty bảo hiểm đã kiểm tra tất cả camera an ninh xung quanh hiện trường và phát hiện ra sự thật chấn động rằng Kim Thần đã che giấu hành vi vi phạm luật giao thông, trốn tránh trách nhiệm và gian lận bảo hiểm. Do đó, họ đã báo tin này với giới truyền thông để vạch trần nữ diễn viên.

Kim Thần bị tố cáo lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn và đẩy trợ lý ra nhận tội thay. Ảnh: Sina.

Hình ảnh trợ lý của Kim Thần tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Weibo.

Giữa tâm bão ồn ào gây tai nạn rồi bỏ trốn, còn dối trá nhờ người nhận tội thay nhằm qua mặt lực lượng chức năng và công ty bảo hiểm, Kim Thần chưa lên tiếng phản hồi. Hiện, công chúng đã yêu cầu cảnh sát giao thông thành phố Thiệu Hưng, Chiết Giang (Trung Quốc) vào cuộc điều tra, công khai thông tin chi tiết về vụ tai nạn nghi có liên đới đến Kim Thần. Trên MXH Weibo, bài đăng tố cáo Kim Thần đang đứng top 1 hot search, với hơn 52 triệu người xem chỉ trong chưa đầy nửa tiếng. Đến đầu giờ chiều 29/1, cảnh sát giao thông thành phố Thiệu Hưng, Chiết Giang (Trung Quốc) thông báo họ đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Kim Thần chưa lên tiếng phản hồi về những cáo buộc nghiêm trọng đang hướng đến cô. Ảnh: Sina.

Kim Thần sinh năm 1990, là người dân tộc Hồi. Nữ diễn viên từng theo học ngành múa ở Học viện vũ đạo Bắc Kinh. Trước khi bước chân vào ngành giải trí, Kim Thần đã được mệnh danh là "Hoa khôi đẹp nhất trường múa". Cô nổi tiếng với các phim như Pháp sư Vô Tâm, Sở Hán tranh hùng, Đồng Bách anh hùng, Quỷ bính xa. Con đường rực lửa, Thất chủng vũ khí Chi Khổng Tước Linh... Trước đây, Kim Thần từng tham gia một chương trình truyền hình thực tế về đua xe và thể hiện kỹ năng drift và lái xe điêu luyện.

Người đẹp từng công khai hẹn hò tài tử Đặng Luân và Đổng Hựu Lâm - cháu trai siêu sao võ thuật Thành Long. Ngoài ra, cô còn vướng tin yêu đương với Giả Nãi Lượng, Lý Dịch Phong nhưng đều lên tiếng phủ nhận.

Sắc vóc của mỹ nhân Cbiz Kim Thần. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu