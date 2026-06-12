Hoa khôi cải lương 3 lần đò: Sống một mình trong căn nhà 6 tầng giá 20 tỷ, thu nhập 100 triệu/tháng

Mộng Tuyền từng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất của sân khấu cải lương miền Nam. Bà không chỉ được khán giả yêu mến bởi nhan sắc kiều diễm, mà còn bởi giọng ca ngọt ngào, đầy cảm xúc.

Tuy nhiên đằng sau ánh hào quang rực rỡ, cuộc đời Mộng Tuyện trải qua nhiều thăng trầm trong hôn nhân. Bước sang tuổi gần 80, nữ nghệ sĩ chọn cuộc sống độc thân, tận hưởng tuổi già an yên.

Nghệ sĩ Mộng Tuyền

Từ cô bé nghèo trở thành "hoa khôi cải lương" nổi tiếng một thời

Mộng Tuyền tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan, sinh năm 1947 tại Cần Thơ trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngay từ nhỏ, bà đã bộc lộ năng khiếu ca hát đặc biệt. Cơ duyên đến khi một người thầy đờn tình cờ nghe cô bé hát ru em và nhận làm con nuôi, truyền dạy nghệ thuật cải lương.

Nhờ chất giọng thiên phú cùng khả năng ghi nhớ lời ca nhanh chóng, Mộng Tuyền sớm được các đoàn hát chú ý. Khi mới 13 tuổi, bà đã theo đoàn cải lương chuyên nghiệp và nhanh chóng khẳng định tài năng trên sân khấu. Đến năm 15 tuổi, nữ nghệ sĩ giành Huy chương Vàng giải Thanh Tâm - giải thưởng danh giá bậc nhất của giới cải lương thời bấy giờ.

Nhan sắc mặn mà của Mộng Tuyền thời trẻ

Không chỉ thành công ở lĩnh vực sân khấu, Mộng Tuyền còn được mời tham gia điện ảnh, thu âm và chụp ảnh quảng bá. Với vẻ đẹp nổi bật cùng phong thái đài các, bà được công chúng ưu ái gọi là "hoa khôi cải lương". Nhan sắc và tài năng từng giúp bà trở thành một trong những ngôi sao ăn khách nhất miền Nam.

Trong một chương trình truyền hình, Mộng Tuyền từng chia sẻ rằng thời kỳ đỉnh cao, cát-xê đóng phim của bà rất cao, thậm chí một bộ phim có thể giúp mua được vài căn nhà. Bà sở hữu nhiều xe hơi, đội ngũ 7-8 người giúp việc và luôn có tài xế riêng phục vụ việc đi lại.

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ nhất, Mộng Tuyền quyết định kết hôn và sang nước ngoài sinh sống. Sau nhiều năm xa quê hương, bà trở về Việt Nam với mong muốn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và gặp lại khán giả từng yêu mến mình.

Những năm gần đây, dù tuổi đã cao, Mộng Tuyền vẫn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, biểu diễn phục vụ khán giả ở nhiều địa phương. Đáng chú ý, bà thường nhận lời biểu diễn miễn phí, xem đó là niềm vui và trách nhiệm của người nghệ sĩ với công chúng.

Ba lần đổ vỡ hôn nhân và cuộc sống an nhàn ở tuổi xế chiều

Nếu sự nghiệp thành công bao nhiêu, thì đường tình duyên của Mộng Tuyền lại nhiều trắc trở bấy nhiêu. Nữ nghệ sĩ trải qua 3 cuộc hôn nhân, nhưng đều không có được cái kết viên mãn.

Khi mới bước chân vào nghề và chưa có điều kiện kinh tế vững vàng, Mộng Tuyền kết hôn với một người đàn ông giàu có để phụ giúp gia đình. Nhưng cuộc hôn nhân đầu chỉ kéo dài hai năm rồi tan vỡ.

Sau nhiều thăng trầm trong hôn nhân, nghệ sĩ Mộng Tuyền hiện sống một mình

Năm 1980, nữ nghệ sĩ đi thêm bước nữa nhưng sau 20 năm chung sống, cả hai chia tay vì những khác biệt trong tính cách và mâu thuẫn gia đình. Đến cuộc hôn nhân thứ ba, Mộng Tuyền tiếp tục không tìm được bến đỗ hạnh phúc khi phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với một người bạn của mình.

Sau những đổ vỡ liên tiếp, bà quyết định sống độc thân và không còn nghĩ đến chuyện tái hôn. Dù không có chồng con, Mộng Tuyền cho biết bà chưa từng cảm thấy cô đơn.

Theo nữ nghệ sĩ, xung quanh bà luôn có bạn bè, đồng nghiệp và người thân yêu thương, quan tâm. Chính suy nghĩ tích cực giúp bà giữ được tinh thần lạc quan và nguồn năng lượng trẻ trung ở tuổi U80.

Bà sở hữu một căn nhà 6 tầng ở TP.HCM

Hiện nay, Mộng Tuyền sống một mình trong căn nhà nhiều tầng nằm ở khu vực trung tâm TP.HCM. Ngôi nhà có diện tích khoảng 4x15m, gồm một trệt, 5 tầng lầu và sân thượng, tọa lạc trong hẻm đường Cao Thắng, ngay phía sau mặt tiền Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ, TPHCM).

Bất động sản này hiện có giá trị khoảng 18-20 tỷ đồng. Phần lớn diện tích được bà cho thuê kinh doanh, mang lại nguồn thu ổn định khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài tiền cho thuê nhà, Mộng Tuyền còn có nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và lãi suất tiết kiệm ngân hàng. Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, bà cho biết tổng thu nhập hằng tháng của mình vào khoảng gần 100 triệu đồng. Nhờ đó, nữ nghệ sĩ không phải lo lắng về tài chính hay chi phí chăm sóc sức khỏe khi tuổi cao.

Ở tuổi U80, nữ nghệ sĩ vẫn trẻ trung, vui tươi

Có điều kiện kinh tế dư dả nhưng Mộng Tuyền sống khá giản dị. Bà duy trì chế độ ăn uống khoa học, hạn chế đồ chiên xào, ưu tiên các món hấp, luộc và tập luyện thể thao đều đặn mỗi ngày. Các bài tập aerobic và yoga giúp bà giữ được vóc dáng gọn gàng, sự dẻo dai và tinh thần minh mẫn.

Ở tuổi gần 80, nữ nghệ sĩ cho biết bà cảm thấy cuộc đời mình đã trọn vẹn. Không còn áp lực vật chất hay những gánh nặng gia đình, Mộng Tuyền dành thời gian cho nghệ thuật, thiện nguyện và những điều khiến bản thân vui vẻ. Bà cũng đã lập di chúc và đăng ký hiến xác cho y học, xem đó là cách tiếp tục đóng góp cho xã hội sau khi qua đời.