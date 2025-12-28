Hoa khôi bóng chuyền Việt Hương có tin vui với thiếu gia Sơn La, bụng bầu vượt mặt visual vẫn cực đỉnh

Sau một năm về chung một nhà với chồng là Vương Anh quê Sơn La, "ngọc nữ" của làng bóng chuyền Việt Nam – Trần Việt Hương đã chính thức thông báo tin vui đang mang bầu em bé đầu lòng.

Loạt ảnh mang bầu được Việt Hương chia sẻ khiến người hâm mộ bất ngờ. Dù đang trong thai kỳ, Việt Hương vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, thậm chí nhiều khán giả nhận xét cô ngày càng mặn mà và đằm thắm hơn.

Việt Hương vẫn rất xinh đẹp dù mang bầu (Ảnh: FBNV)

Trần Việt Hương và ông xã Vương Anh chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 10/2024 tại Sơn La. Chồng của cô từng là gương mặt tiêu biểu của Học viện Cảnh sát nhân dân, sở hữu ngoại hình điển trai và chiều cao ấn tượng không kém vợ.

Cả hai được đánh giá là cặp "trai tài gái sắc" khi có sự đồng điệu lớn về lối sống và niềm đam mê mãnh liệt với môn bóng chuyền. Sau khi kết hôn, cặp đôi chọn lối sống kín tiếng, ít khi chia sẻ chuyện riêng tư lên mạng xã hội, chính vì vậy thông tin cô mang thai đã nhận được cơn mưa lời chúc phúc từ đồng đội và người hâm mộ.

Việt Hương cưới chồng thiếu gia năm 2024 (Ảnh: FBNV)

Nữ VĐV có cuộc sống hôn nhân viên mãn (Ảnh: FBNV)

Trần Việt Hương từ lâu đã là cái tên quen thuộc với người yêu bóng chuyền nước nhà. Phụ công quê Phú Thọ sở hữu chiều cao 1m77 cùng lối đánh thông minh, là nhân tố quan trọng của câu lạc bộ Binh chủng Thông tin - Trường tươi Bình Phước. Bên cạnh tài năng trên sân đấu, cô luôn nằm trong top những "hoa khôi" của giải vô địch quốc gia nhờ gương mặt khả ái và phong cách nhẹ nhàng.