Hoa hậu Việt vừa mua biệt thự hơn 36 tỷ: Khuôn viên lên đến 7.600m2, cận cảnh nội thất bên trong mới gây choáng

Nhắc đến những nàng hậu sở hữu khối tài sản đáng nể của showbiz Việt, khó có thể bỏ qua cái tên Ngô Mỹ Uyên. Không chỉ thành công sớm sau khi đăng quang cuộc thi nhan sắc, Ngô Mỹ Uyên còn được biết đến với danh xưng "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam" khi sở hữu loạt bất động sản trải dài từ trong nước ra nước ngoài. Gần đây, thông tin cô vừa tậu một cơ ngơi nằm trên khu diện tích 7.600 m2 tại Mỹ với mức giá khoảng 1,4 triệu USD (hơn 36 tỷ đồng) tiếp tục khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Theo chia sẻ của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên với truyền thông, biệt thự này tọa lạc tại bang Texas, nằm trên khu đất rộng lớn, tách biệt và được bao quanh bởi nhiều mảng xanh. Tổng thể khuôn viên mang dáng dấp của một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ, với không gian sân vườn trải dài.

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên vừa mua biệt thự giá hơn 36 tỷ đồng ở Mỹ. Ảnh: NVCC

Cơ ngơi này nằm trên khu đất rộng 7.600m2, tọa lạc tại bang Texas. Ảnh: Tổng hợp

Khuôn viên ngôi nhà ngập tràn cây cối không khác gì khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Ảnh: Tổng hợp

Điểm đặc biệt là trên khu đất có hai căn nhà riêng biệt được xây từ đầu thế kỷ XX, mang kiến trúc Greek Revival lấy cảm hứng từ Hy Lạp cổ đại. Điểm đáng chú ý của khuôn viên này nằm ở việc được bố trí hai căn nhà riêng biệt, gồm một biệt thự lớn và một căn nhỏ hơn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt linh hoạt cho các thành viên trong gia đình.

Căn nhà chính có diện tích khoảng 500m2, gồm 3 lầu với 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm lớn, 2 phòng tắm phụ cùng một tầng sinh hoạt chung. Không gian được thiết kế theo dạng mở, phòng khách rộng, trần cao, các khu vực chức năng bố trí thoáng đãng. Nội thất mang phong cách cổ điển, ưu tiên chất liệu gỗ với tông màu trầm, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng.

Bên cạnh đó, căn nhà nhỏ có diện tích khoảng 90m2, gồm 2 lầu, được thiết kế thành hai căn hộ studio đầy đủ tiện nghi. Đây là không gian sinh sống của gia đình con gái út. Ngôi nhà nằm giữa khuôn viên nhiều cây xanh, yên tĩnh, thoáng mát và đảm bảo sự riêng tư.

Chia sẻ với truyền thông, Ngô Mỹ Uyên cho biết căn biệt thự đã trải qua nhiều lần cải tạo và trùng tu, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần kiến trúc cổ điển ban đầu. Phòng khách gây ấn tượng với các chi tiết gỗ nâu sẫm, kết hợp hài hòa cùng sàn gỗ tự nhiên, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa gần gũi.

Nhà lớn rộng 500m2 là nơi ở của bố mẹ của Ngô Mỹ Uyên sống gia đình con gái thứ. Ảnh: Tổng hợp

Ngôi nhà nhỏ rộng 90m2 là nơi ở của gia đình con gái út. Ảnh: Tổng hợp

Nội thất bên trong ngôi nhà mà Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên vừa tậu. Ảnh: Tổng hợp

Ngô Mỹ Uyên từng khiến showbiz Việt choáng ngợp khi sở hữu một trong những biệt thự xa hoa bậc nhất Thảo Điền (TP.HCM). Căn nhà rộng khoảng 1000 m2, được xây dựng theo phong cách châu Âu cổ điển và có mức định giá lên đến 300 tỷ đồng ở thời điểm đó. Nội thất bên trong khiến ai ngắm nhìn cũng phải sửng sốt: trần nhà dát vàng lấp lánh, các mảng trang trí cầu kỳ theo lối kiến trúc Pháp, mỗi chi tiết đều toát lên vẻ xoa hoa.

Đến năm 2025, người đẹp tiết lộ lý do rời xa cơ ngơi dát vàng. Cô cho biết đã bán toàn bộ bất động sản tại Việt Nam vì bố mẹ sang Mỹ định cư để gần hai em gái, còn bản thân cô lập gia đình với chồng Tây nên cũng ít có dịp trở về.

Ngô Mỹ Uyên đăng quang Hoa hậu Điện ảnh Việt Nam năm 1994 và Hoa hậu Thời trang Quốc tế tại Ai Cập năm 1995. Sau giai đoạn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực giải trí với vai trò người mẫu, MC, diễn viên, cô dần chuyển hướng sang kinh doanh và sinh sống chủ yếu ở nước ngoài.