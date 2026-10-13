Hoa hậu Việt vừa hoạt động showbiz vừa thành lập công ty giải trí: Đầu tư BĐS từ Bắc vào Nam, ở biệt thự 500m² siêu đẳng cấp

Hoa hậu Hương Giang (SN 1991) là một trong những gương mặt đa tài của showbiz Việt, ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật trên hành trình nghệ thuật và các đấu trường nhan sắc. Cô đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan, đồng thời tiếp tục thử sức ở những sân chơi sắc đẹp mới, trong đó có Miss Universe 2025 và Miss Grand International All Stars 2026. Bên cạnh vai trò hoa hậu, Hương Giang còn hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất và doanh nhân.

Không chỉ miệt mài với các dự án nghệ thuật, người đẹp còn điều hành công ty giải trí riêng. Giữa năm 2019, cô thành lập Công ty TNHH Hương Giang Entertainment, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, sản xuất chương trình truyền hình thực tế và quản lý nghệ sĩ. Nhờ hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực, Hương Giang được biết đến là mỹ nhân có tiềm lực kinh tế đáng chú ý, đồng thời sở hữu những bất động sản giá trị trải dài từ Bắc vào Nam. Trong số đó, căn biệt thự trắng ngốn 10 tỷ tiền thi công mà Hương Giang đang sinh sống là một trong những cơ ngơi gây chú ý nhất, gây ấn tượng bởi diện mạo lộng lẫy, thiết kế cầu kỳ, mang vẻ đẹp tựa cung điện.

Hương Giang check-in trong biệt thự triệu đô ở TP.HCM

Biệt thự trắng là nơi Hương Giang đang sinh sống, tọa lạc trong một khu dân cư cao cấp tại TP.HCM. Trên mạng xã hội, nàng Hậu từng chia sẻ những hình ảnh và video review chi tiết về tổ ấm của mình, giúp khán giả có dịp khám phá không gian sống sang trọng, được đầu tư chỉn chu đến từng góc nhỏ. Cơ ngơi có diện tích khoảng 500m², gây ấn tượng với vẻ ngoài bề thế cùng lối thiết kế lộng lẫy, phảng phất nét đẹp cổ điển.

Cơ ngơi của Hương Giang được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang xịn, điểm xuyết nét tân cổ điển tinh tế. Phòng khách được bài trí tương đối tối giản với sofa, kệ tivi cùng hệ tủ trưng bày bố trí cân đối ở hai bên. Việc tiết chế những họa tiết cầu kỳ, rườm rà giúp tổng thể không gian giữ được vẻ thanh lịch, thoáng mắt mà vẫn toát lên sự sang trọng. Bên cạnh đó, cách phối hợp khéo léo giữa các gam màu trắng, nâu và xám tạo nên bảng màu hài hòa, trang nhã, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp hiện đại của căn nhà.

Từ phòng khách, chỉ cần mở cửa kính là có thể kết nối với khu vực bếp và bàn ăn rộng rãi bên trong. Thiết kế cửa kính giúp các không gian có sự liên kết hài hòa, đồng thời tạo cảm giác thông thoáng, rộng mở. Đặc biệt, khu vực này còn sở hữu hệ cửa sổ và cửa dẫn ra sân vườn, giúp đón ánh sáng tự nhiên và mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Hương Giang bố trí bộ bàn ăn lớn ở vị trí trung tâm, trong khi khu vực bếp gây ấn tượng với tông trắng sáng sủa, trang nhã và được trang bị hai khu vực nấu nướng, thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Những chiếc đèn chùm cùng bình hoa tươi được sắp đặt khéo léo trở thành điểm nhấn trang trí, giúp không gian thêm phần tinh tế, sang trọng mà vẫn ấm cúng.

Hương Giang đầu tư lắp đặt thang máy ngay cạnh khu vực bếp và bàn ăn, giúp việc di chuyển giữa các tầng trở nên thuận tiện hơn. Ngay bên cạnh, cô bố trí một chiếc gương mang thiết kế tân cổ điển với đường nét tinh xảo, vừa phục vụ nhu cầu chỉnh trang diện mạo, vừa trở thành điểm nhấn trang trí duyên dáng. Chi tiết này cũng góp phần hoàn thiện tổng thể không gian, tạo sự đồng điệu với phong cách thiết kế hiện đại pha chút cổ điển của căn nhà.

Lên đến tầng trên, Hương Giang dành trọn không gian để thiết kế phòng chứa đồ rộng rãi, nơi lưu trữ bộ sưu tập thời trang đồ sộ của mình. Căn phòng được bố trí hệ tủ lớn bao quanh, dành không gian cho quần áo, túi xách, giày dép cùng nhiều món phụ kiện khác. Gương soi được sắp đặt ở nhiều vị trí, vừa thuận tiện cho việc thử đồ, phối trang phục, vừa giúp không gian thêm phần chỉn chu. Đặc biệt, bên trong phòng còn có một chiếc cầu thang dẫn thẳng lên phòng ngủ của Hương Giang, tạo sự kết nối riêng tư và thuận tiện giữa hai không gian phục vụ nhu cầu cá nhân của nàng Hậu.

Phòng ngủ của Hương Giang tiếp tục ghi điểm với diện tích rộng rãi, lối thiết kế sang trọng, tinh tế và đồng điệu với phong cách chung của căn nhà. Không chỉ là nơi nghỉ ngơi, căn phòng còn được bố trí các hệ tủ để lưu trữ quần áo, phụ kiện thường xuyên sử dụng, vừa tiện lợi vừa đảm bảo sự gọn gàng. Khu vực tivi được sắp xếp riêng, đáp ứng nhu cầu thư giãn sau những giờ làm việc bận rộn. Đặc biệt, hệ cửa kính lớn còn mở ra tầm nhìn thoáng đãng, giúp căn phòng đón ánh sáng tự nhiên và mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu.

Mỗi không gian trong cơ ngơi của Hương Giang đều được chăm chút kỹ lưỡng, nhưng khu vực phòng tắm vẫn là một trong những góc gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp sang trọng, lộng lẫy chẳng khác nào khách sạn cao cấp. Căn phòng nổi bật với chiếc đèn chùm pha lê bắt mắt cùng những họa tiết tinh xảo trên tường, tạo cảm giác xa hoa, phảng phất nét đẹp hoàng gia. Hương Giang còn bố trí hệ gương lớn, hai bồn rửa mặt, bồn tắm và khu vực vòi sen riêng biệt, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa mang đến sự tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày. Từng chi tiết đều góp phần tạo nên một không gian thư giãn chỉn chu, đẳng cấp.