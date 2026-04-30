Hoa hậu Việt Nam U40 khoe túi 730 triệu, túi tiền tỷ sắp về: Mua không nhìn giá, đa số bạn trai trả

Chiếc túi 730 triệu vừa được Mai Phương Thúy khoe trên Facebook.

Mới đây, hoa hậu Mai Phương Thúy gây chú ý khi chia sẻ chiếc túi hàng hiệu màu tím có giá 730 triệu. Cô viết: "Có là túi 730 triệu thì tủ cũng hết chỗ bày rồi…". Dưới bình luận, nàng hậu tiếp tục khoe "còn em tỉ mốt chưa về nữa".

Một tháng trước nàng hậu cũng đăng status về việc mua sắm không cần lo về giá của mình. Cô khéo léo khoe: "Mua vé máy bay hạng nhất nhưng đọc kĩ lại thì cũng chỉ cho ba kiện hành lý, căng nhỉ… Liệu có nhịn được tuần cuối không đi shopping không? Rất muốn mua kỉ niệm một đôi giày, một cặp vợt mà sợ lỡ tay mua cả chục thì chít".

Những chia sẻ này của Mai Phương Thúy khiến nhiều người phải trầm trồ nhưng cũng không phải mới mẻ vì trước đó nàng hậu cũng từng nhiều lần hé lộ bản thân là tay chơi hàng hiệu ít ai sánh kịp.

Điểm đặc trưng nhất trong thói quen sắm sửa của Mai Phương Thúy chính là lối mua sắm theo cảm xúc và số lượng lớn. Theo báo Dân Việt đưa tin, nàng hậu có sở thích mua hàng hiệu theo "lố", sẵn sàng gom cùng lúc hàng loạt áo thun, giày dép hay mắt kính đủ màu sắc từ những nhà mốt lớn như Gucci. Cô thường xuyên bước vào các cửa hiệu xa xỉ như một cách để giải tỏa áp lực công việc hoặc đơn giản là để "trút nỗi buồn".

Mai Phương Thúy là tay chơi hàng hiệu.

Đáng chú ý hơn, động lực khiến cô vung tay chi hàng tỷ đồng đôi khi lại đến từ những lý do rất ngẫu hứng như để ủng hộ những nhân viên bán hàng nhiệt tình hoặc chỉ vì vẻ ngoài của họ.

Sự "ngược đời" của Mai Phương Thúy còn thể hiện rõ nét qua cách cô đối xử với những món đồ giá trị. Trong khi nhiều người coi túi Hermes hay Chanel là tài sản cần được bảo quản kỹ lưỡng, Mai Phương Thúy lại nổi tiếng với cách "bảo quản" tối giản đến mức khó tin.

Hình ảnh những chiếc túi hiệu tiền tỷ bị xếp chồng lên nhau như "hàng chợ" từng khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao.

Tuy nhiên, đằng sau những cơn "nghiện" mua sắm tưởng chừng như không có điểm dừng đó lại là tư duy của một nhà đầu tư thực thụ. Mai Phương Thúy từng chia sẻ trên tờ Lao Động rằng, cô mua sắm đôi khi còn để tìm hiểu về cách các thương hiệu toàn cầu tạo ra giá trị vĩ đại mà không xảy ra tai tiếng.

Một điều đáng chú ý nữa là phần lớn những món hàng hiệu mà Mai Phương Thúy sở hữu đều được bạn trai cô trả tiền. Nàng hậu từng chia sẻ trên tờ Thanh Niên: "Thúy bình thường tiêu tiền tiết kiệm lắm. Đúng là mua đồ hiệu không cần nhìn giá thật, thế nhưng đa số đồ hiệu là để bạn trai mua".

Nàng hậu còn thoải mái chia sẻ cảm xúc khi tiêu tiền người yêu: "Thúy tiêu tiền của bạn trai là không có nghĩ, cũng không có tiếc. Còn tiêu tiền của mình là phải nghĩ. Trời ơi! Đấy là công sức tôi ra đó”.

Có thể thấy, ở tuổi 38 dù chưa lập gia đình nhưng Mai Phương Thúy có cuộc sống quá rực rỡ không chỉ ở sự nghiệp mà còn ở cả việc gặp được người thương mình dám chi bộn tiền cho sở thích của cô.