Hoa hậu Việt đầu tiên lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Nhan sắc khuynh đảo Vbiz, quá khứ làm ca sĩ bị chê thậm tệ

Nhắc đến những biểu tượng nhan sắc của Vbiz thập niên 2000, Trương Tri Trúc Diễm luôn là cái tên khó có thể bỏ qua. Sinh năm 1987, cô sớm bước vào làng giải trí khi đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, từ đó mở ra hành trình rực rỡ ở cả địa hạt sắc đẹp lẫn điện ảnh.

Hai năm sau, Trúc Diễm đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái Đất 2007 và giành giải Người đẹp Thời trang. Thời điểm đó, cô là một trong số hiếm người đẹp Việt gây ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế nhờ vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại nhưng vẫn mang đậm nét Á Đông.

Trúc Diễm mang những đường nét chuẩn sắc đẹp Á đông

Cuối những năm 2000, Trương Tri Trúc Diễm gần như phủ sóng toàn bộ các sàn diễn lớn nhỏ, xuất hiện dày đặc trên bìa tạp chí và trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón. Danh xưng “nữ hoàng quảng cáo” cũng từ đó mà ra. Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, Trúc Diễm còn được đánh giá cao nhờ học vấn. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Singapore, thành thạo tiếng Anh, tiếng Hàn và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.

Sự nghiệp ca hát của Trúc Diễm gắn liền với một giai đoạn thử nghiệm ngắn ngủi vào khoảng năm 2010, khi cô quyết định lấn sân âm nhạc giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp với vai trò người mẫu - hoa hậu. Người đẹp ra mắt album đầu tay Đơn Giản , gồm nhiều ca khúc pop/urban pop, phần lớn do nhạc sĩ Hoàng Rapper sáng tác. Album được Trúc Diễm đầu tư thực hiện trong gần hai năm và giới thiệu chính thức như một “đứa con tinh thần” đánh dấu bước rẽ sang ca hát. Sau này, Đơn Giản còn được phát hành dưới dạng kỹ thuật số với 9 ca khúc trên các nền tảng âm nhạc quốc tế.

World Time - Trúc Diễm

Trước đó, cô từng tung ra album online Thổ - Màu Xanh vào tháng 3/2010, một dự án mang thông điệp bảo vệ môi trường, nhận về cả sự tò mò lẫn những phản hồi trái chiều từ khán giả. Tuy nhiên, khả năng hát live của cô trở thành đề tài tranh luận, đặc biệt sau những nhận xét thẳng thắn từ giới chuyên môn, khiến công chúng nhìn nhận ca hát chưa từng là sở trường của Trúc Diễm. Trước phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, Trúc Diễm sớm rút lui khỏi con đường ca sĩ chuyên nghiệp, khép lại chặng thử nghiệm ca hát để tập trung cho người mẫu và điện ảnh.

Bộ phim điện ảnh đầu tay Nhật ký Bạch Tuyết (2010) giúp Trúc Diễm có màn chào sân khá thuận lợi. Hai năm sau, cô tham gia Đam mê (2012), tác phẩm được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim trong và ngoài nước. Dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Trúc Diễm đến với Âm Mưu Giày Gót Nhọn (2013) của đạo diễn Hàm Trần. Vai diễn này không chỉ giúp cô khẳng định năng lực diễn xuất mà còn đưa tên tuổi Trúc Diễm ra thị trường quốc tế khi bộ phim được công chiếu tại Mỹ, Úc và nhiều quốc gia khác. Cùng năm, cô trở thành đại diện diễn viên Việt Nam tham dự Liên hoan phim Cannes, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thảm đỏ danh giá.

Trúc Diễm khá thành công ở lĩnh vực diễn xuất

Năm 2014, Trương Tri Trúc Diễm gây chấn động khi xuất hiện ở vị trí 67 trong bảng xếp hạng “Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler công bố. Cô trở thành mỹ nhân Việt đầu tiên góp mặt trong danh sách này. Thời điểm đó, báo chí quốc tế dành nhiều lời khen cho vẻ đẹp chuẩn Á Đông của Trúc Diễm: sống mũi thanh thoát, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc sảo, khuôn miệng cuốn hút. Đặc biệt, những khung hình của cô tại các sự kiện quốc tế do Getty Images ghi lại vẫn cho thấy một Trúc Diễm gần như không có điểm trừ.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Trúc Diễm bất ngờ kết hôn và rút lui khỏi showbiz từ năm 2015. Đến tháng 6/2021, cô sang Mỹ định cư cùng chồng, nhưng chỉ sau 6 tháng, người đẹp xác nhận ly hôn vì những khác biệt không thể dung hòa.

Cô bất ngờ rút lui khỏi showbiz khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp

Tại Mỹ, Trúc Diễm tiếp tục theo đuổi nghệ thuật nhưng gặp không ít khó khăn. Cô từng chia sẻ bản thân trầm cảm vì kinh doanh thất bại, gần như tay trắng khi lập nghiệp, phải bán đồ hiệu để trang trải cuộc sống. Chưa dừng lại ở đó, người đẹp còn đối mặt với bệnh cường giáp nặng, khiến ngoại hình thay đổi, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Sau hơn 2 năm điều trị, Trúc Diễm dần hồi phục, lấy lại phong độ cả về tinh thần lẫn thể chất.

Năm 2022, Trúc Diễm gây chú ý khi xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes, đánh dấu sự trở lại của mình. Gần đây nhất, cô đảm nhận vai chính trong bộ phim quốc tế The Last Mermaid, đóng cùng Jack McEvoy, được quảng bá tại Cannes 2025. Bộ phim quay chủ yếu tại Việt Nam, được xem là bước tiến mới trên hành trình chinh phục thị trường quốc tế của người đẹp từng làm rạng danh nhan sắc Việt.