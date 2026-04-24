Hoa hậu Việt bị miệt thị ngoại hình, visual thế nào mà bị chê "chỉ hợp đi bán cá"?

Bộ phim Lời Hứa Đầu Tiên có nội dung về câu chuyện hậu trường phía sau các cuộc thi hoa hậu hào nhoáng. Trong đó Vi Minh (Trang Emma/Huyền Trang) vốn là một cô gái Tày đã xuất sắc giành được ngôi vị cao nhất trong một cuộc thi sắc đẹp. Thế nhưng, sau đó, cô không được khán giả yêu thích bằng các á hậu, ngay cả bà chủ đứng sau công ty tổ chức chương trình cũng không đánh giá cao Vi Minh.

Quả thực, khán giả xem phim cho rằng Vi Minh chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành hoa hậu. So về vóc dáng, cô thấp hơn, ngoại hình bị đánh giá chỉ ở mức xinh đẹp trung bình không có điểm nhấn. Bên cạnh đó, Vi Minh còn có điểm yếu là thiếu khí chất sang trọng, hợp với thời trang cao cấp.

Vi Minh và các á hậu luôn so kè với nhau

Trong phim Lời Hứa Đầu Tiên , kịch bản liên tục có những phân cảnh Vi Minh xuất hiện nổi bật, tranh giành hào quang và che lấp các á hậu. Nhưng khán giả xem phim lại thấy cảnh quay không thuyết phục do nàng hoa hậu nhan sắc không đủ sức lấn át.

Trên các trang MXH của VTV, khán giả liên tục để lại bình luận chê bai vóc dáng của hoa hậu Vi Minh, không ít người nhận xét "ngay từ khâu chọn diễn viên đã sai rồi", "nhan sắc dưới mức trung bình mà đòi làm hoa hậu", "hoa hậu gì thấy kém sắc, lúc nào cũng nhếch mép, biểu cảm tiểu nhân đắc chí thiếu thiện cảm vậy", "Cô diễn viên này chỉ hợp đi bán cá", "Trang Emma diễn hoa hậu không tốt bằng vai bán cá trong Không Giới Hạn"...

Khán giả đánh giá là hoa hậu nhưng Vi Minh thiếu sự sang trọng, chiều cao và ngoại hình đều bình thường

Hai á hậu cuốn hút hơn hẳn

Những bình luận chê bai như vậy bởi thói quen khi trò chuyện của Vi Minh là miệng hơi lệch, đôi mắt nhíu lại để ngẫm nghĩ, liên tục nhếch mép thể hiện sự đắc thắng, khuôn mặt khinh thường người khác gây khó chịu cho người xem.

Trước đó, Trang Emma đóng vai Yến "thờn bơn', cô gái bán cá - vợ của một dân quân trong phim Không Giới Hạn . Tuy đanh đá sắc sảo hay chửi chồng nhưng Yến lại gây thiện cảm với khán giả hơn. Hình ảnh của cô trong phim này lam lũ vất vả không có quần áo đẹp hay làn da trắng sáng nhưng biểu cảm linh động, được đánh giá là hợp nhân vật.

Thể hiện hai vai diễn khác nhau hoàn toàn thể hiện tham vọng của Trang Emma trong con đường diễn xuất. Cô muốn đa dạng hóa nhân vật, liên tục chứng minh khả năng hóa thân vào vai diễn của mình. Tuy nhiên, hiện tại nhân vật hoa hậu Vi Minh chưa thực sự thuyết phục khán giả.

Biểu cảm của Vi Minh luôn gây khó chịu cho khán giả

Người xem cho rằng việc lựa chọn Trang Emma đóng vai hoa hậu là sai lầm ngay từ đầu

Trước đó, Trang Emma đóng vai cô gái bán cá lam lũ nhưng lại được yêu thích hơn

Trong tập 3 Lời Hứa Đầu Tiên , Vi Minh sử dụng các tin tức đời tư như hẹn hò với thiếu gia Hải Đăng (Hoàng Anh Vũ), xuất thân dân tộc nghèo khó để tăng độ hot và lượt thảo luận. Nhờ đó, dư luận dồn sự chú ý vào Vi Minh, tỷ lệ thảo luận vượt xa Thanh Hương khiến Vi Minh không khỏi đắc ý.

Điều này cũng khiến bà trùm Quỳnh Mai (Maya) nhận ra Vi Minh không phải một nàng hậu nhạt nhòa, cô biết cách làm mình được chú ý nên quyết định sẽ trao cho cô suất thi quốc tế. Cô ta muốn xây dựng cho Vi Minh hình ảnh Hoa hậu của cộng đồng và yêu cầu Vi Minh hãy về quê để thực hiện lời hứa của mình với đồng bào. Vi Minh sẽ tiếp tục lợi dụng người thân và gốc gác của mình như thế nào để tiến xa trên con đường danh vọng là điều khiến khán giả tò mò.

Vi Minh về quê để xây dựng hình ảnh hoa hậu vì cộng đồng