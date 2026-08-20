Hoa hậu Tiểu Vy không còn như xưa

Sau 8 năm đăng quang, Tiểu Vy vẫn là một trong những nàng hậu hiếm hoi giữ được sức hút trong showbiz Việt. Hoa hậu sinh năm 2000 mới đây bất ngờ nhận được nhiều lời khen khi thể hiện khả năng nói tiếng Anh tại một sự kiện ở Nhật Bản.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên Threads, Tiểu Vy xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài thanh lịch, rạng rỡ. Người đẹp sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và chia sẻ trước khán giả. So với hình ảnh từng khiến cô nhận nhiều bình luận về khả năng ngoại ngữ, màn thể hiện lần này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Điều khiến cư dân mạng chú ý là Tiểu Vy không còn quá dè dặt hay ngập ngừng. Cô chủ động nói, giữ phong thái khá tự nhiên và thể hiện sự tự tin khi đứng trước đông người. Dù một số đoạn chưa thực sự trôi chảy nhưng tổng thể phần giao tiếp của nàng hậu được đánh giá tích cực.

Hoa hậu Tiểu Vy nói tiếng Anh tại sự kiện được tổ chức ở Nhật Bản.

Dù vẫn còn một vài lỗi phát âm và cách diễn đạt, người đẹp sinh năm 2000 được nhận xét đã tự tin, chủ động hơn hẳn khi giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Bên dưới đoạn clip, nhiều bình luận cho rằng Tiểu Vy đã có sự thay đổi đáng ghi nhận. Một số netizen nhận xét cô nói tiếng Anh "ngày càng hoàn thiện", đồng thời dành lời động viên cho những nỗ lực của người đẹp trong thời gian qua.

Trên thực tế, tiếng Anh và khả năng giao tiếp từng được xem là điểm yếu của Tiểu Vy ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Thời điểm đó, người đẹp thừa nhận bản thân khá rụt rè, thường ấp úng khi trả lời phỏng vấn và chưa tự tin trong giao tiếp.

Tiểu Vy sau đó chủ động dành thời gian trau dồi ngoại ngữ. Trước khi lên đường dự Miss World 2018, cô từng cho biết đã tập trung học tiếng Anh cùng giáo viên và luyện giao tiếp để chuẩn bị cho cuộc thi.

Tiếng Anh và khả năng giao tiếp từng được xem là điểm yếu của Tiểu Vy ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Tiểu Vy cũng cho thấy sự thay đổi khá rõ trong hình ảnh và định hướng hoạt động. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, người đẹp sinh năm 2000 không chỉ xuất hiện trong các sự kiện thời trang mà còn từng bước lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Nhìn vào hành trình vài năm qua, có thể thấy Tiểu Vy đang cố gắng thoát khỏi hình ảnh một nàng hậu chỉ được nhớ đến bởi nhan sắc. Cô liên tục thử sức ở những lĩnh vực mới, từ thời trang, sự kiện đến điện ảnh, đồng thời chủ động học hỏi và cải thiện những điểm còn hạn chế của bản thân.

Thời gian qua, nàng hậu liên tục thử sức ở những lĩnh vực mới, từ thời trang, sự kiện đến điện ảnh. Ảnh: FBNV