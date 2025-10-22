Cuối tháng 5/2025, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bắt tạm giam vì tội Lừa đối khách hàng quy định tại khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Vụ việc này đã khiến hình ảnh của cô tụt dốc trầm trọng trong lòng công chúng.

Trước khi vướng bê bối rơi vòng lao lý, Thùy Tiên là nàng hậu đắt show hàng đầu trong showbiz Việt. Tên tuổi của người đẹp sinh năm 1998 lên như diều gặp gió sau khi đăng quang cuộc thi Miss Grand International 2021. Mới đây, "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung đã nhắc tới tên của Thùy Tiên trên mạng xã hội.

CEO Công ty Sen Vàng nhắc tới thành tích đăng quang quốc tế của nàng hậu sinh năm 1998. Bà Phạm Kim Dung viết: "Cũng sẽ không ai biết Queen Tiên mạnh như thế nếu chưa đi thi. Một cuộc thi có đến hơn 70 quốc gia tham dự, từ năm 2017 đến nay là 9 năm và chúng ta có 4 lần top 10, 1 lần đăng quang, 1 lần Á hậu, 1 lần top 20. Thành tích này chưa có 1 quốc gia nào có được tại Miss Grand International trong 13 năm qua. Đây cũng là một thành tựu rồi, bạn thấy đúng không".

Bà Phạm Kim Dung nhắc tới thành tích của Hoa hậu Thùy Tiên tại Miss Grand International

Đây là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thùy Tiên khi cô trở thành người đẹp đầu tiên của Việt Nam đăng quang tại cuộc thi

Trước khi đạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi này, Thùy Tiên từng ra về tay trắng ở Miss International 2018

Ngày 19/5, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên về hành vi "Lừa dối khách hàng" theo quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra cho biết Thuỳ Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ Kera thì hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, không biết cụ thể Công ty cổ phần Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.

Hoa hậu Thuỳ Tiên có vai trò là người hợp tác làm ăn chung, hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70%. Tuy nhiên, vào tháng 2/2025, Thuỳ Tiên đã đề nghị chuyển đổi hợp đồng từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá sản phẩm. Sản phẩm này đã được Công ty CP tập đoàn Chị Em Rọt bán ra thị trường 135.325 hộp trong thời gian từ 12/12/2024 đến ngày 19/3/2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng. Tổng số tiền thu được gần 18 tỷ đồng , trong đó Thuỳ Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỷ đồng .

Tại cơ quan chức năng, Thuỳ Tiên nói: "Khi mà em thấy sản phẩm này có nhiều ý tưởng hay ho thì em đã nói với mọi người em muốn tham gia điều hành. Em nghĩ là tầm giữa tháng 12/2024, sau phiên livestream đầu tiên. Khi mà mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình sẽ rất là lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm rất là nhiều".

Tháng 9/2025, theo thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án Lừa dối khách hàng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát Nhân dân tối cao để đề nghị truy tố đối với 5 bị can theo đúng quy định và trình tự Pháp luật.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã chính thức tiếp nhận hồ sơ vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan đến Thuỳ Tiên và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life. Vụ án sẽ được xét xử sơ thẩm tại TAND TP.HCM, VKSND Tối cao phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án. Điều này đồng nghĩa với việc phiên tòa xét xử sơ thẩm Hoa hậu Thuỳ Tiên và bị can, dự kiến diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới.