Công ty quản lý xác nhận nữ diễn viên Tomoko Takahashi qua đời ở tuổi 39 do bị tai nạn giao thông. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h45 sáng ngày 16/10 trên đường Ome-kaido, khu Sekimachi Minami 4-chome, quận Nerima, Tokyo. Nữ diễn viên sinh năm 1986 được cho là đang đạp xe về nhà thì bị 1 chiếc ô tô tông từ phía sau.

Sau vụ va chạm, tài xế đã vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường. Ở thời điểm đó, đêm đã khuya và đèn đường thưa thớt. Tomoko Takahashi bị thương nặng ở đầu và ngực, sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Tài xế gây ra tai nạn là Kazuyoshi Nishigata (38 tuổi, không rõ nghề nghiệp, cư trú tại Tachikawa). Người này ra đầu thú khoảng 10 tiếng sau vụ tai nạn. Tại cơ quan cảnh sát, tài xế khai nhận đã ngủ gật trong lúc lái xe và không nghĩ phía trước có người. Về động cơ bỏ trốn, Kazuyoshi Nishigata khai rằng bản thân vô cùng hoảng loạn, sợ hãi sau khi tông chết người.

Nữ diễn viên phim giờ vàng bị tài xế xe hơi tông tử vong rồi bỏ chạy

Cái chết đột ngột của nữ diễn viên phim giờ vàng đã làm công chúng Nhật Bản bàng hoàng thương xót. Công ty quản lý One Production cho biết họ vẫn chưa thể tin nổi và vô cùng đau buồn trước mất mát quá lớn này. "Là một trong những thành viên sáng lập của chúng tôi, Tomoko Takahashi đã làm việc chăm chỉ và được biết đến với tinh thần trách nhiệm cao, cùng tính cách ấm áp được mọi người yêu mến. Chúng tôi thực sự biết ơn những đóng góp của cô ấy. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả người hâm mộ và đồng nghiệp đã ủng hộ và chăm sóc cô ấy trong suốt cuộc đời" - công ty viết. Tang lễ của Tomoko Takahashi sẽ được tổ chức đơn giản, riêng tư, chỉ có những người thân thiết tham dự.

Tomoko Takahashi sinh năm 1986 tại Hokkaido, Nhật Bản. Cô hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực sân khấu, đồng thời góp mặt trong nhiều bộ phim giờ vàng như Emergency Interrogation Room của đài Asahi và The Last Doctor của đài Tokyo. Cô có lỗi diễn xuất chân thực và tự nhiên, được đánh giá là diễn viên thực lực. Tomoko Takahashi còn là người đồng sáng lập công ty giải trí One Production.

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên 39 tuổi khiến công chúng Nhật Bản bàng hoàng

Nguồn: Koreaboo